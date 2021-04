Le chirurgien robot vous verra maintenant

Assis sur un tabouret à quelques mètres d’un robot aux longs bras, le Dr Danyal Fer a enroulé ses doigts autour de deux poignées métalliques près de sa poitrine.

En déplaçant les poignées – de haut en bas, de gauche à droite – le robot imitait chaque petit mouvement avec ses propres deux bras. Puis, quand il a pincé son pouce et son index ensemble, l’une des minuscules griffes du robot a fait à peu près la même chose. C’est ainsi que des chirurgiens comme le Dr Fer utilisent depuis longtemps des robots lorsqu’ils opèrent sur des patients. Ils peuvent retirer une prostate d’un patient assis devant une console d’ordinateur à travers la pièce.

Mais après cette brève démonstration, le Dr Fer et ses collègues chercheurs de l’Université de Californie à Berkeley ont montré comment ils espèrent faire progresser l’état de l’art. Le Dr Fer lâcha les poignées et un nouveau type de logiciel informatique prit le relais. Alors que lui et les autres chercheurs regardaient, le robot a commencé à se déplacer entièrement de lui-même.

Avec une griffe, la machine a soulevé un petit anneau en plastique d’une cheville tout aussi minuscule sur la table, a passé l’anneau d’une griffe à l’autre, l’a déplacé à travers la table et l’a accroché avec précaution à une nouvelle cheville. Ensuite, le robot a fait de même avec plusieurs autres anneaux, accomplissant la tâche aussi rapidement qu’il l’avait été lorsqu’il était guidé par le Dr Fer.