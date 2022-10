Le chirurgien plasticien de Khloe Kardashian détaille sa procédure d’ablation de la tumeur: “Étonnée de voir à quel point elle était courageuse”

Khloe Kardashian a révélé plus tôt cette semaine qu’elle avait récemment retiré une tumeur de son visage, et maintenant son chirurgien plasticien, le Dr Garth Fisher, détaille la procédure.

Le Dr Fisher a déclaré à Fox News Digital que le processus avec Kardashian a été très rapide, du moment où elle l’a appelé jusqu’au moment où la procédure a effectivement eu lieu. Selon lui, elle l’a appelé pour lui demander ce qu’elle devait faire, et trois jours plus tard, il enlevait la tumeur de son visage.

Bien qu’il n’ait pas pu entrer dans les détails de la procédure de Kardashian en raison des lois qui protègent la vie privée du patient, il a pu partager son processus de réflexion tout au long de l’expérience et pourquoi il a été impressionné par elle.

“Elle avait quelque chose sur le côté de la joue qu’elle venait de toucher, ne savait pas vraiment ce que c’était et n’y prêtait pas attention”, a déclaré le Dr Fisher. “Ensuite, elle est allée faire une biopsie de cela, et la biopsie a montré que c’était vraiment dangereux. Potentiellement, quelque chose pourrait être fatal, et bien sûr, cela a attiré son attention.”

KHLOE KARDASHIAN DIT QU’ELLE ‘GUÉRIT’ APRÈS AVOIR ENLEVÉ LA TUMEUR DE SON VISAGE: ‘TRÈS RECONNAISSANT’

Selon le Dr Fisher, après avoir entendu que c’était potentiellement mortel, elle l’a appelé et a suivi ses conseils pour obtenir un deuxième avis. Une fois le diagnostic confirmé, ils sont allés de l’avant avec la décision de poursuivre la chirurgie.

“Je devais en tirer des marges importantes, ce que je vais vous dire, pour enlever quelque chose au milieu de la joue de quelqu’un, peu importe qui c’est, ce n’est pas une chose confortable à faire”, a-t-il expliqué. “Ce qu’elle a dû faire, c’est une grande … découpe. J’ai été étonné de voir à quel point elle était mature et courageuse.”

Le Dr Fisher a été impressionné que Kardashian n’ait jamais demandé à quoi ressemblerait son visage après l’opération, et même s’il était nerveux à propos de cicatrices potentielles, elle ne semblait pas trop s’en soucier, ce pour quoi il “la respecte vraiment”. “

En ce qui concerne son pronostic, le Dr Fisher est convaincu qu’il a réussi à faire sortir suffisamment de la tumeur là où il pense que Kardashian est en sécurité pour le moment, mais il a également déclaré “si cela revenait comme autre chose, (il) pourrait avoir à couper sortir plus.”

Le processus de récupération, bien que simple, pourrait prendre plus de temps que l’idéal, en termes de temps d’attente pour que l’incision guérisse.

“Il faut des mois et des mois et des mois pour que les choses guérissent, parfois six mois, parfois un an et demi”, a-t-il déclaré. “Cela doit juste passer par tout cet escalier d’événements, mais je dirais qu’elle va essayer de protéger cela pendant qu’elle guérit pendant les 4 à 6 prochains mois, quelque chose comme ça.”

KHLOE KARDASHIAN A ÉTÉ SECRÈTEMENT ENGAGÉ AVEC TRISTAN THOMPSON QUAND IL A MIS UNE AUTRE FEMME ENCEINTE : RAPPORT

Bien qu’il soit convaincu que cette tumeur particulière a été prise en charge et qu’il n’y a pas beaucoup de processus de récupération à part attendre que l’incision guérisse, le médecin conseille à Kardashian de rester vigilante en scannant son corps à la recherche d’autres grains de beauté douteux à l’avenir parce que de son histoire avec le mélanome.

Quand Kardashian avait 19 ans, elle a eu une situation similaire dans laquelle un grain de beauté sur son dos a dû être enlevé parce qu’il s’est révélé être un mélanome.

“Je pense qu’elle a des antécédents de certaines de ces choses similaires, et je pense qu’elle doit être en alerte accrue pour tout”, a-t-il déclaré. “Elle va surveiller toutes les parties de son corps et faire de la surveillance.”

Il a ensuite étendu ce conseil à tout le monde, expliquant que tout le monde devrait aller chez le dermatologue au moins une fois par an et lui faire examiner les grains de beauté sur son corps, en particulier dans les zones où il est difficile pour quelqu’un de se contrôler, comme son dos et son cuir chevelu. .

“J’encourage tout le monde, surtout si vous avez les yeux clairs, (à) vraiment chercher des taupes”, a-t-il déclaré. “Ne paniquez pas, la plupart du temps ce n’est rien, mais vous devriez être intelligent à ce sujet et vous vérifier.”

Mardi, Kardashian a remercié ses médecins, disant à Fisher – qui est un chirurgien plasticien de renommée mondiale à Beverly Hills avec plus de 20 ans d’expérience – qu’elle lui est reconnaissante même si elle savait qu’il ne voulait pas lui couper le visage “mais vous l’a fait pour me protéger.”

“Je vous fais confiance pour tout et je suis tellement reconnaissante que nous ayons été surpris si tôt. J’ai eu de la chance et tout ce que j’ai, c’est une cicatrice pour raconter une histoire. La plupart des gens n’ont pas autant de chance que moi et je suis toujours reconnaissant et reconnaissant .”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“‘Tous ceux que vous rencontrez mènent une bataille dont nous ne savons rien. Essayez de ne pas juger et soyez gentil car vous n’avez aucune idée de ce qu’ils traversent'”, a-t-elle cité.