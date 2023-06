Le chirurgien plasticien de Jacky Oh avait déjà reçu des plaintes pour faute professionnelle

Découvrez pourquoi les anciens patients du Dr Zach l’ont accusé de fausses critiques et ont déclaré que ses procédures les auraient « mutilés » après le saut.

« Je me prépare pour le relooking de ma maman avec le Dr Zach !! Restez à l’écoute sur ma chaîne Youtube pour la révélation complète !

Le Dr Zach a haussé les sourcils lorsqu’il a supprimé un message qu’il a partagé sur Instagram de lui-même et de Jacky avant de ne plus suivre l’influenceur.

Comme BOSSIP précédemment signalé 32 ans Wild ‘N Out La star Jacky Oh est décédée mercredi. Et bien que la cause du décès de la mère de trois enfants n’ait pas été confirmée, elle aurait subi une « métamorphose de maman ». Le Dr Zach – né Zachary Oklah – a pratiqué l’opération à Miami et le mannequin se serait rendu sur Instagram pour partager la nouvelle dans un message désormais supprimé.

Les anciens patients de chirurgie plastique du Dr Zach ont intenté des poursuites contre lui, se sont plaints qu’il les aurait « mutilés »

Selon PERSONNESle chirurgien PH-1 Miami a poursuivi d’anciens patients pour des critiques négatives en ligne affirmant que son travail était médiocre. Depuis le décès de Jacky Oh, les rapports de Page 6 révèlent qu’Okhah a intenté une action en justice contre son ancienne cliente, Leile Penn, en juillet 2021 pour plus de 30 000 $ après avoir allégué que le chirurgien l’avait « mutilée » dans une revue RealSelf. Okhah soutient que ses affirmations sont « fausses » et a accusé la patiente mécontente de « s’engager directement avec » des clients potentiels et de leur conseiller de choisir un autre médecin. Cependant, le procès a été rejeté en décembre 2021 sans préjudice. De plus, le chirurgien esthétique de Miami a intenté une action en justice en septembre contre Kyla Neirenburg pour avoir déclaré qu’il n’avait pas de «patients heureux», rapporte le point de vente. Elle a allégué que ses avis sur Google n’avaient pas été créés par ses vrais patients, mais « écrits par leur propre personnel ou amis ». « Le Dr Okhaf a intenté une action, rapporte la publication, pour 30 000 dollars, mais cette affaire a également été classée sans préjudice en décembre 2021. Un porte-parole de BET Media Group a confirmé la mort subite du créateur de contenu. La société a publié une déclaration pour PERSONNES décrivant Jacky comme un «membre talentueux de la famille Wild ‘N Out dont l’impact sera à jamais chéri et manqué. ” Le porte-parole a ajouté : «[she] était un ami aimant et un collègue bien-aimé du casting de Wild ‘N Out pendant cinq saisons. ” « Plus important encore, elle était une mère formidable pour trois beaux enfants. «

Avant sa mort choquante, Jacky Oh a embrassé sa relation avec DC Young Fly, la maternité et l’entrepreneuriat

Jacky était le partenaire de longue date de DC jeune mouche. Le couple a partagé des enfants, Nova, Nala et Prince. Comme indiqué précédemment, le natif d’Atlanta a appris le décès de sa petite amie pendant le tournage Wild ‘N Out et a récemment publié une brève déclaration sur son décès remerciant les fans pour leurs prières.

Après que Mme Oh ait retiré son uniforme Wild ‘N Out, elle s’est tournée vers l’entrepreneuriat. La star de MTV a fondé une ligne de brillant à lèvres en plus de devenir agent immobilier.





Jacky adorait ses enfants et se prélassait dans la maternité. A l’occasion de la fête des mères, elle a exprimé sa joie d’être maman le Instagram« J’en fais beaucoup, mais être maman c’est ce que je préfère🤞🏽 »

« Dieu m’a choisi 3X 🙏Je promets de ne jamais le prendre pour acquis. Je suis un homme tellement béni ! » elle a ajouté.

Beaucoup ont publiquement présenté leurs condoléances à DC et à la famille de Jacky via les réseaux sociaux, y compris son amie, formatrice et influenceuse, Leticia Gardner, qui a écrit dans la légende d’un post IG,

« Cher jumeau… Je t’aime. Les mots ne peuvent même pas décrire ce que je ressens. L’idée d’essayer de s’adapter à la vie sans est tellement irréelle .. .. @msjackyoh »

Rappeur Lil Boosieun ami de DC Young Fly, a exprimé sa dévastation pour le comédien dans une vidéo Instagram.

« Ça m’a mis les larmes aux yeux mon frère. C’est mon ni— juste là mon frère. Il a poursuivi: «Je souffre pour mon garçon. Je ne sais même pas quoi lui dire.

La bonne amie d’Oh, B. Simone, a également partagé un message d’hommage émouvant notant comment son amie renforçait sa relation avec Dieu tout en appréciant la maternité.

« Je ne peux pas dormir ce soir. Jacky tu nous manques fille 💔 », a écrit Simone. « Vos meilleurs amis sont brisés. Votre famille est écrasée et honnêtement, je suis toujours sous le choc. Je me sens coupable de continuer à vivre. Je n’ai jamais perdu personne proche de moi et je ne peux pas croire que tu sois parti. Je t’aime tellement. »

Envoi d’amour et de lumière à la famille de Jacky’s Oh. Elle avait une présence douce et angélique qui manquera vraiment à ceux qui l’aimaient.