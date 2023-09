Le chirurgien général Vivek Murthy combat la culture de la solitude

Pendant la pandémie de coronavirus, le chirurgien général américain Vivek Murthy n’est pas exactement apparu comme l’un des responsables de la santé publique les plus éminents du pays, malgré le statut élevé de son poste.

Sérieux et doux, Murthy a souvent été éclipsé dans les informations par câble et sur les réseaux sociaux par des personnes comme le Dr Anthony Fauci, le principal conseiller du président en matière de pandémie, et le Dr Ashish Jha, le coordinateur de l’équipe de réponse à la pandémie de la Maison Blanche.

Mais à mesure que la pandémie s’est atténuée, Murthy s’est fait de plus en plus entendre sur les préoccupations qu’il avait exprimées pour la première fois dans son livre de 2020 : « Ensemble : le pouvoir de guérison de la connexion humaine dans un monde parfois solitaire. »

Publié quelques semaines seulement après le confinement du pays, « Ensemble » semble orienté vers un monde post-pandémique, un monde dans lequel le virus lui-même a reculé pour de nombreuses personnes en tant que problème de santé, tandis que les défis psychologiques engendrés par la pandémie n’ont fait que croître. prononcé.

Ces dernières semaines, Murthy a publié deux avis notables visant à lutter contre une culture d’isolement culturel favorisée par une dépendance croissante à l’égard d’Internet. Bien que le travail qu’il décrit dépasse de loin la portée d’un seul bureau, l’objectif de Murthy représente ce qui sera probablement une préoccupation majeure des professionnels de la santé et des décideurs politiques dans les années à venir.

L’Américain solitaire

La star de « Ted Lasso », Jason Sudeikis, avec l’attachée de presse Karine Jean-Pierre et ses collègues membres de la distribution, lors d’une conférence de presse le 20 mars pour discuter de l’importance de s’attaquer à la santé mentale pour promouvoir le bien-être général. (Kévin Lamarque/Reuters) (Kevin Lamarque / Reuters)

« La solitude est bien plus qu’un simple sentiment désagréable : elle nuit à la santé individuelle et sociétale », écrit Murthy dans un nouvel avis publié plus tôt ce mois-ci, intitulé «Notre épidémie de solitude et d’isolement.»

Le document de 82 pages est une reconnaissance franche du fait que les adultes américains ont de moins en moins de relations significatives en dehors de la famille immédiate et du travail – et que l’absence de ces relations entraîne de graves dommages pour la santé. à peu près semblable à celui d’un fumeur habituel.

Le manque de lien social, écrit Murthy, rend les Américains « en colère, malades et seuls ». Et si les réseaux sociaux étaient déjà perturbés par des forces économiques, sociales et autres avant que la pandémie ne s’installe en 2020, les confinements, les fermetures d’écoles et la montée du travail à distance n’ont fait qu’exacerber la crise.

Murthy appelle les décideurs politiques, les chefs d’entreprise et les professionnels de la santé à favoriser une « culture de connexion » qui traite la solitude chronique et indésirable comme une maladie. La question de savoir s’ils en tiendront compte reste une question ouverte.

Au-delà de l’écran

Alani Rodriguez Martinez, élève de neuvième année, assiste à un cours virtuel à Louisville, Kentucky, en janvier 2022. (Amira Karaoud/Reuters) (Amira Karaoud / Reuters)

Les habitudes sociales ne naissent pas spontanément, mais sont plutôt façonnées par les valeurs qu’une société confère aux jeunes adultes.

Dans un avis du deuxième mai, intitulé « Médias sociaux et santé mentale des jeunes » Murthy dit que le recours croissant aux médias sociaux amène les jeunes adultes à éprouver une faible estime de soi, ainsi qu’à présenter des symptômes liés à l’anxiété et aux troubles dépressifs. Les plateformes de médias sociaux exposent également régulièrement les adolescents à des contenus inappropriés et dangereux.

Murthy décrit une étude portant sur 10 000 jeunes de 14 ans qui « a révélé qu’une plus grande utilisation des médias sociaux prédisait un mauvais sommeil, le harcèlement en ligne, une mauvaise image corporelle, une faible estime de soi et des scores de symptômes dépressifs plus élevés, avec une association plus importante pour les filles que pour les garçons ».

Même si le chirurgien général de 45 ans et père de deux enfants reconnaît que les plateformes de médias sociaux peuvent favoriser « la capacité de nouer et d’entretenir des amitiés en ligne », il suggère fortement que nous n’avons pas fait assez pour prendre en compte les méfaits d’une existence fortement numérique. une tendance qui a été accélérée par la pandémie, lorsque des millions d’enfants ont fréquenté l’école et même un camp d’été en ligne.

« Nos enfants et nos adolescents n’ont pas le luxe d’attendre des années avant de connaître toute l’ampleur de l’impact des médias sociaux », écrit-il. Mais la popularité de plateformes comme TikTok suggère qu’une solution politique efficace est hors de portée.

Un avenir incertain

Danny Reagan, un ancien patient résidentiel du Lindner Center of Hope à Mason, Ohio, en janvier 2019. (Maddie McGarvey/Reuters) (Madalyn McGarvey / Reuters)

Le nombre de facteurs de stress qui pèsent sur la vie des Américains peut sembler écrasant. Du coût de la garde d’enfants à la crise du réchauffement climatique, la paix intérieure essentielle au bien-être mental peut être difficile à trouver, surtout pour les personnes qui n’ont pas les moyens de prendre des vacances ou même quelques jours de congé. .

La montée en puissance des programmes d’intelligence artificielle comme ChatGPT pourrait agir comme un accélérateur, aggravant potentiellement les divisions sociales tout en déplaçant de larges segments de la main-d’œuvre.

Une réponse : aider les autres. Des études récentes ont montré que le volontariat peut améliorer la santé mentale, tout en réparant un petit morceau d’un monde fracturé et brisé.

« Le service est un puissant antidote à la solitude. » Murthy a récemment dit.

