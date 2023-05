Le chirurgien général publie un avis sur les effets néfastes des médias sociaux sur les enfants

Le chirurgien général des États-Unis, le Dr Vivek Murthy, a publié mardi un avis sur les effets nocifs les médias sociaux ont sur les enfants et les jeunes, surtout en ce qui concerne leur santé mentale.

Les adolescents ont passé en moyenne 3,5 heures par jour sur les réseaux sociaux en 2021, selon un communiqué de presse qui accompagnait le rapport.

Les jeunes trouvent de nombreux avantages à utiliser les médias sociaux, notamment en trouvant des liens avec d’autres personnes vivant des expériences similaires ou en ayant un endroit pour afficher leur créativité, mais il existe de « nombreux indicateurs » que les médias sociaux peuvent nuire aux enfants et aux adolescents, selon le chirurgien général.

Par exemple, les médias sociaux peuvent exposer les jeunes à des contenus qui encouragent des habitudes alimentaires désordonnées ou des comparaisons sociales, ou même à des contenus violents ou qui montrent que d’autres sont victimes d’intimidation. De plus, les médias sociaux peuvent également influencer la santé des jeunes en interférant avec leur sommeil, leur activité physique et leurs interactions réelles avec les gens, selon le chirurgien général.

« Nous sommes au milieu d’une crise nationale de la santé mentale des jeunes, et je crains que les médias sociaux ne soient un moteur important de cette crise – une crise à laquelle nous devons nous attaquer de toute urgence », a déclaré Murthy dans un communiqué de presse.

Les recommandations d’action décrites dans l’avis incluent bon nombre des mêmes parties prenantes qui ont été appelées à agir à différents moments en ce qui concerne l’utilisation des médias sociaux par les jeunes. Il s’agit notamment d’appeler les décideurs politiques à « renforcer les normes de sécurité et de limiter l’accès », d’encourager les chercheurs à donner la priorité à la santé mentale des jeunes et de demander aux entreprises de technologie « d’évaluer de manière plus transparente l’impact de leurs produits sur les enfants ».

L’avis recommande également aux enfants eux-mêmes d’adopter des pratiques plus saines en ligne, notamment en bloquant les contenus pénibles, en s’exprimant et en tendant la main à quelqu’un d’autre s’ils sont victimes d’intimidation ou de harcèlement en ligne, soit d’eux-mêmes, soit d’une autre personne.

En savoir plus: Comment le sommeil affecte votre santé mentale

Comment les médias sociaux affectent les enfants – pour le meilleur et pour le pire

Le cerveau des adolescents, âgés de 10 à 16 ans, traverse une période de développement « très sensible », selon une étude citée dans le rapport. C’est la même période où les comportements à risque (parfois encouragés sur les réseaux sociaux) et les problèmes de santé mentale comme la dépression (dont les symptômes peuvent être exacerbés sur les réseaux sociaux) émergent généralement.

De nombreuses raisons pour lesquelles les médias sociaux peuvent être nocifs pour les enfants sont décrit dans le rapport, y compris le fait qu’il peut créer des voies addictives dans le cerveau et le fait qu’il peut introduire un accès plus facile à des étrangers potentiellement dangereux dans la vie des enfants. Selon un rapport de 2023 de Common Sense Media intitulé Ce que les filles pensent vraiment des médias sociauxqui a été cité dans l’avis, une partie importante des adolescentes interrogées qui utilisent Instagram (58%), Snapchat (57%) et TikTok (46%) avaient été contactées par un étranger via la plateforme d’une manière qui les a fait se sentir » inconfortable. »

Cependant, l’un des principaux avantages des médias sociaux pour les jeunes est qu’ils peuvent les mettre en contact avec d’autres personnes ayant des expériences similaires qu’ils n’auraient pas rencontrées autrement. Selon le rapport, la recherche montre que les médias sociaux peuvent favoriser le bien-être des jeunes lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres ou queer en leur fournissant davantage de soutien en matière d’identité et de pairs.

Sept filles de couleur sur 10 déclarent également « avoir rencontré des contenus positifs ou identitaires liés à la race », indique l’avis, citant le même rapport de 2023 sur la façon dont les adolescentes se rapportent aux médias sociaux.

« La réalité est que les relations des adolescents avec les médias sociaux sont compliquées », a déclaré le fondateur de Common Sense, James P. Steyer, dans l’avant-propos du rapport sur les filles et les médias sociaux. « Ils savent que ce n’est pas toujours ce qu’il y a de mieux pour eux, mais cela joue un rôle énorme dans la façon dont ils vivent le monde et construisent et soutiennent leurs relations. Ils ne cesseront probablement pas de l’utiliser, mais nous avons une chance de faire ça marche mieux pour eux. »

En savoir plus: Adolescents, utilisation des médias sociaux et santé mentale : ce que vous devez vraiment savoir