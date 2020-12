Donald Trump n’a pas encore reçu le vaccin contre le coronavirus pour une « raison médicale », a déclaré le chirurgien général américain, après que des questions aient été soulevées sur la raison pour laquelle il n’avait pas pris la tête des vaccinations.

Jerome Adams et Mike Pence, le vice-président, ont été vaccinés en direct à la télévision vendredi, dans le but de rassurer le public sur la sécurité du vaccin.

Trump était remarquable en son absence, mais dimanche, Adams a déclaré qu’il y avait une bonne raison pour qu’il ne soit pas encore vacciné.

« D’un point de vue scientifique, je rappellerai aux gens que le président a eu un COVID au cours des 90 derniers jours », a déclaré Adams dimanche à Face the Nation à CBS.

Jerome Adams, le chirurgien général, est apparu dimanche sur Face The Nation de CBS

Adams a été vacciné à la télévision en direct vendredi, aux côtés de Mike Pence et de sa femme Karen

Adams a déclaré qu’il pourrait bien y avoir une raison médicale pour laquelle le président n’a pas encore reçu le coup

QUELLE EST LA SÉCURITÉ DU VACCIN PFIZER? Les scientifiques ont mené des essais cliniques approfondis sur le vaccin Pfizer et ont établi qu’il est sûr à utiliser. Et le régulateur britannique l’a tamponné avec un sceau d’approbation, affirmant qu’il était sûr à administrer, après avoir évalué les données de 44 000 volontaires dans les essais. Mais aujourd’hui, ils ont publié un avis indiquant que les personnes ayant des antécédents d’allergies ne devraient pas recevoir le vaccin. Des inquiétudes ont été soulevées quant à la rapidité avec laquelle le vaccin a été approuvé – en quelques mois – mais les scientifiques ont déclaré qu’aucun coin n’avait été coupé et que cela était possible en raison du nombre énorme de volontaires qui se sont inscrits aux essais cliniques. Pfizer et BioNTech ont tous deux déclaré n’avoir trouvé aucun problème de sécurité sérieux au cours de leurs essais de quatre mois. Un porte-parole de Pfizer a déclaré aujourd’hui que le jab était « généralement bien toléré sans aucun problème de sécurité grave signalé ». «L’essai a recruté plus de 44 000 participants à ce jour, dont plus de 42 000 ont reçu une deuxième vaccination. Le professeur Ian Jones, virologue à l’Université de Reading, a déclaré que le vaccin était « extrêmement sûr » et qu’il serait prudent d’attribuer les réactions allergiques au vaccin. «Je pense que c’est probablement plus sûr à mon avis que de nombreux autres vaccins actuellement disponibles», a-t-il déclaré à MailOnline. «C’est vraiment une technologie très propre. «Je serais prudent quant à l’attribution des réactions allergiques au vaccin pour le moment, d’autant plus qu’il n’a pas surgi dans les essais cliniques», a-t-il déclaré. «La grande réaction allergique aux vaccins est normalement une allergie aux œufs, car historiquement, les vaccins contre la grippe et plusieurs autres ont été cultivés dans des œufs de poule et vous obtenez inévitablement un peu de protéines d’œuf avec le produit final. «Mais il n’y a rien de tel dans le vaccin à ARNm. Le seul ajout est le revêtement lipidique qu’ils mettent sur l’ARNm avant qu’il ne pénètre dans les cellules – mais il n’y a pas d’antécédents de réactions allergiques à cela. Il a ajouté que la MHRA avait été «prudente» en disant que les personnes ayant des antécédents d’allergies ne devraient pas se faire vacciner. Le professeur Heidi Larson, directeur du Vaccine Confidence Project, a déclaré à Sky News que le vaccin avait été approuvé si rapidement en raison de la montée en puissance de ses essais cliniques. « Le processus de réglementation de la sécurité est toujours là, mais le laps de temps entre les choses, ils ont essayé de raccourcir, juste en ce sens qu’il ne reste pas dans une pile de choses à approuver », a-t-elle déclaré.

«Il a reçu des anticorps monoclonaux et c’est en fait un scénario dans lequel nous disons aux gens:« Peut-être devriez-vous vous attendre à vous faire vacciner, parler à votre fournisseur de soins de santé pour savoir le bon moment ».

«Mis à part la politique, il y a une raison médicale.

Le président a passé trois jours au centre médical Walter Reed en octobre après avoir été testé positif au COVID-19.

Dans le cadre de son traitement, Trump a reçu le traitement par anticorps monoclonal développé par Regeneron Pharmaceuticals.

Le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, a déclaré vendredi soir à CNN qu’il pensait que ce serait une bonne idée pour Trump de se faire vacciner « finalement ».

Être infecté ne signifie pas que vous bénéficiez d’une immunité garantie.

«C’est un choix personnel entre le président et ses médecins», a déclaré Fauci.

Il a déclaré que le président « pourrait encore avoir un niveau élevé d’anticorps dans son système, vous voudrez peut-être attendre un peu avant de le vacciner. »

Pfizer a reçu l’autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration (FDA) le 11 décembre. Le vaccin de Moderna a été approuvé vendredi et ses premiers vaccins devraient être administrés lundi.

Les travailleurs de première ligne sont d’abord vaccinés et les membres du Congrès ont commencé à recevoir leur première injection dans le bras – Nancy Pelosi, 80 ans, et Mitch McConnell, 78 ans, parmi eux.

Les résidents des établissements de soins de longue durée seront également les premiers à recevoir des vaccins.

Joe Biden et sa femme se feront vacciner lundi, et les anciens présidents Barack Obama, Bill Clinton et George W. Bush se sont tous engagés à obtenir leur vaccin publiquement, pour instiller la confiance.

Mais la Maison Blanche n’a pas dit quand le président ou la première dame, qui était également infecté par le virus, recevraient le vaccin.

Adams a dit que cela ne devrait pas concerner les gens.

« Je me suis fait vacciner, le vice-président s’est fait vacciner et de nombreux républicains le regardent et le voient se faire vacciner, et j’espère que les gens parleront à leurs prestataires de santé de confiance et obtiendront les informations dont ils ont besoin pour faire un choix approprié pour nous aider. rouvrir notre économie et revenir à la normale et sauver des vies », a déclaré Adams.

Une partie du défi pour les experts en santé publique et les élus est de persuader les Américains de se faire vacciner, en particulier dans les communautés de couleur qui ont été touchées de manière disproportionnée par le COVID-19 et les immigrants sans papiers hésitant à se faire vacciner.

Adams a déclaré que le gouvernement fédéral travaillait avec des collèges et universités historiquement noirs, la National Hispanic Medical Association et des chefs tribaux pour fournir une éducation sur les vaccins et renforcer la confiance.

« Personne dans ce pays ne devrait se voir refuser un vaccin en raison de son statut de documentation », a déclaré Adams. «Parce qu’il n’est pas moralement juste de refuser ces individus.