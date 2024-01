Le chirurgien général américain Vivek Murthy : « La solitude est comme la faim, un signe qu’il nous manque quelque chose pour survivre » | La vie et le style

Dr Vivek Murthy, qui est actuellement le 21e chirurgien général des États-Unis, est la première personne à ce poste à avoir prêté serment le Bhagavad Gital’écriture sacrée hindoue.

Lorsqu’il a été confirmé pour la première fois en 2014 sous l’administration Obama, il était, à 37 ans, la plus jeune personne à prendre en charge la santé publique du pays. Il est également la première personne à avoir été confirmée à deux reprises, après avoir été démis de ses fonctions par Donald Trump, pour ensuite prêter serment par son successeur. Aujourd’hui, il commande un service en uniforme de plus de 6 000 agents de santé publique qui travaillent sur des questions aussi diverses que la crise des opioïdes, la réinstallation des réfugiés, la préparation aux situations d’urgence et les épidémies d’Ebola.

Il y a beaucoup de choses qui distinguent Murthy de ses prédécesseurs, mais un détail ressort : il est un haut fonctionnaire du gouvernement qui insiste sur l’importance de l’attention, de la compassion et d’une écoute profonde. L’amour, dit-il, est le fondement de bonnes politiques et doit éclairer le programme de santé publique du pays.

À première vue, ce message semble presque utopique – mais l’idéalisme de Murthy est renforcé par des preuves. Comme il le raconte dans son livre de 2020, Ensemble : le pouvoir de guérison de la connexion humaine dans un monde parfois solitairec’est en discutant avec des Américains à travers tout le pays qu’il s’est rendu compte à quel point les gens souffraient de tristesse, de repli sur soi et d’isolement.

« La solitude, a-t-il écrit, était comme un fil conducteur à travers bon nombre des problèmes les plus évidents que les gens ont portés à mon attention. »

En tant que chirurgien général, il a décrit la solitude comme un épidémie à égalité avec le tabagisme et l’obésité, et est à la tête d’une nouvelle commission de l’Organisation mondiale de la santé chargée de lutter contre les risques de l’isolement social. Non seulement cela porte atteinte à la santé physique et mentale, mais, selon son diagnostic, cela sous-tend bon nombre de nos maux les plus pernicieux, notamment la violence, la toxicomanie et l’extrémisme. L’antidote, dit-il, est la connexion humaine.

J’ai parlé avec Murthy sur Zoom ; cette conversation a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Avant Covid, j’imagine que la plupart des gens ne considéraient pas la solitude comme une grave menace pour la santé publique. C’était un état d’esprit ou un corollaire malheureux de nos vies modernes, mais pas quelque chose de l’ampleur d’une épidémie. Mais vous avez commencé à tirer la sonnette d’alarme sur cette question bien avant la pandémie. Quelles circonstances vous ont amené à vous inquiéter de notre état de déconnexion ?

Vivek Murthy : J’ai eu ma propre expérience personnelle de la solitude, ce qui m’a rendu plus sensible et plus à l’écoute du problème. L’avoir vécue étant enfant, puis aussi en tant qu’adulte, m’a fait prendre pleinement conscience de la douleur de la solitude et de la honte qui y est souvent associée.

Mais c’est lorsque j’ai commencé à pratiquer la médecine que j’ai réalisé à quel point la solitude était courante, et ce n’était pas quelque chose que j’avais appris dans le cadre d’une formation médicale. Lorsque je rencontrais des patients seuls, je ne savais pas vraiment ce que j’étais censé faire.

J’ai donc fait la seule chose que je savais faire, c’est-à-dire essayer de réagir d’un point de vue humain : simplement écouter les gens. Mais au fond de ma tête, il y avait ce sentiment tenace que les gens sont confrontés à un défi plus profond qui a un impact sur leur santé, leur bien-être et leur bonheur.

C’est en 2015, alors que j’étais chirurgien général pour la première fois et que je voyageais à travers le pays, j’ai réalisé que c’était bien plus qu’un problème qui affectait ma vie ou celle de mes patients. C’était un problème national, une épidémie nationale. Et c’est ce qui m’a inspiré à approfondir certaines données à ce sujet.

J’ai été vraiment choqué de découvrir à quel point les implications de la solitude sur la santé sont puissantes. Je n’avais pas réalisé qu’être socialement déconnecté était associé à une augmentation marquée de la dépression et de l’anxiété, ainsi que des maladies cardiaques, de la démence et des décès prématurés. Ces événements ont souligné le fait que la solitude est une menace pour la santé publique – et qui affecte des millions de personnes à travers l’Amérique.

La solitude, bien qu’omniprésente, peut être difficile à exprimer. En revenant à ces rencontres cliniques et aux conversations que vous aviez à travers le pays, comment avez-vous diagnostiqué cette maladie collective ? Quels types de sentiments les individus exprimaient-ils ?

C’est intéressant que vous posiez cette question, car très peu d’entre eux utilisent le terme solitaire. Ils utiliseraient d’autres mots pour le décrire. Beaucoup d’entre eux diraient : j’ai l’impression d’être simplement invisible. Ils diraient que si je disparaissais demain, personne ne le remarquerait, personne ne s’en soucierait. Beaucoup d’entre eux avaient l’impression que personne ne les connaissait vraiment pour qui ils étaient.

Sur les campus universitaires, beaucoup d’étudiants ont dit : « Je suis entouré d’étudiants, mais personne ne me connaît vraiment et je n’ai pas l’impression de pouvoir être moi-même. Les gens n’avaient pas l’impression qu’il existait des gens avec qui ils pouvaient vraiment être ouverts, vulnérables et honnêtes.

Ainsi, même s’ils n’utilisaient pas le mot, ils décrivaient exactement ce à quoi ressemble la solitude.

Vous avez évoqué des sentiments de honte et d’invisibilité. Avant cette conversation, j’ai griffonné une note disant que lorsque j’étais le plus seul, je me sentais coupable de mon détachement. Mais vous avez décrit la solitude comme un signal, comme la faim ou la soif, qui dirige notre attention vers ce dont nous avons réellement besoin. Comment pouvons-nous prendre des mesures pour sortir de l’enfermement de nous-mêmes et tenter de répondre à ce besoin ?

Une partie de la raison pour laquelle nous ressentons un sentiment de honte est due aux normes et attentes de la société, qui nous font sentir que nous devons toujours être engagés et entourés d’autres personnes, et que si nous ne le sommes pas, alors quelque chose ne va pas chez nous. C’est le même sentiment qui fait que les gens ont l’impression que si vous êtes seul, vous n’êtes pas sympathique ou vous n’êtes pas aimable.

C’est ce que je ressentais quand j’étais enfant, lorsque je luttais contre la solitude. Je pensais que c’était ma faute. Je pensais que quelque chose ne tournait pas rond chez moi. Je n’avais pas réalisé que beaucoup d’autres enfants ressentaient exactement la même chose. Il est si difficile de savoir de l’extérieur comment va quelqu’un d’autre, c’est l’une des raisons pour lesquelles j’encourage toujours les gens à prendre des nouvelles de leurs amis, à ne pas supposer que tout va bien parce qu’un collègue ou un camarade de classe a l’air bien. Si nous reconnaissons d’abord qu’il s’agit d’un sentiment universel, cela aide à atténuer une partie de la douleur de la solitude et une partie de la honte qui en découle.

La deuxième [step] est de réaliser que la solitude est comme la faim et la soif, que c’est un signal naturel que notre corps nous envoie lorsqu’il nous manque quelque chose dont nous avons besoin pour survivre – dans ce cas, le lien social.

Enfin, il est important de reconnaître que c’est lorsque la solitude persiste longtemps qu’elle commence à nous nuire, qu’elle a des effets négatifs sur notre santé mentale et physique. C’est pourquoi il est important que nous disposions d’outils pour y remédier. Cela peut être quelque chose d’aussi simple que de tendre la main à un ami pour lui dire bonjour ou de passer chez un membre de la famille simplement pour passer du temps ensemble.

Plus nous en parlons ouvertement, plus nous abattons ce mur de honte.

j’ai pensé à où nos conversations ont lieu. Nous passons de plus en plus de temps sur des plateformes fondées sur la connexion, mais qui nous éloignent encore davantage. Entre haine, violence et polarisation, les enjeux de la parole semblent incroyablement élevés en ce moment. Si le dialogue ouvert est essentiel à la guérison du tissu social, comment pouvons-nous récupérer la conversation comme moyen de réellement se connaître, s’entendre et se comprendre ?

L’une des choses qui s’est produite ces dernières années, c’est que notre capacité de dialogue s’est effondrée. D’une certaine manière, nous avons oublié comment nous parler ouvertement, honnêtement et respectueusement.

Cela signifie non seulement que nous ne pouvons pas apprendre les uns des autres, mais que nous devenons davantage cloisonnés et isolés les uns des autres. Et cela nourrit la colère, le ressentiment et la polarisation.

Il est important de reconnaître que nous parlons d’un dialogue sain. Malheureusement, ce que l’on voit trop souvent sur les réseaux sociaux n’est pas un dialogue sain ; ce sont des gens qui se parlent. Ce sont des gens qui essaient de faire valoir leur point de vue afin d’attirer plus d’attention, plus de likes.

L’accomplissement vient des personnes et du but. Cela vient des relations que vous entretenez et du fait de faire des choses dans votre vie qui vous donnent un sens

Ce que nous voyons également, ce sont des gens qui se lancent du vitriol et s’attaquent les uns aux autres. Et que ce soit pour exprimer leur propre frustration ou que cela se fasse de manière performative, cela a un résultat similaire, c’est-à-dire que cela met fin à un dialogue honnête. L’idée selon laquelle les médias sociaux seront la solution à nos problèmes de dialogue est erronée et n’a pas été confirmée par l’expérience vécue.

Ce dont nous avons besoin, c’est plutôt de nous concentrer sur des interactions de haute qualité, dans lesquelles nous abordons l’engagement les uns envers les autres avec un sentiment fondamental de respect. Nous devons reconnaître que nous n’avons peut-être pas le même point de vue que quelqu’un d’autre, que nous ne voyons peut-être pas le monde de la même manière ou que nous n’avons pas les mêmes expériences de vie, mais que chaque personne mérite le respect en tant qu’être humain ; c’est la seule prémisse essentielle.

Pensez-vous que nos appareils interfèrent avec ce type d’échange ?

Nous venons de terminer cette visite du campus universitaire. En discutant avec des étudiants à travers l’Amérique, beaucoup d’entre eux disent qu’ils ne voient pas beaucoup de dialogue en personne autour d’eux. Les réfectoires des campus universitaires, qui étaient l’un des endroits les plus bruyants dont je me souvienne lorsque j’étais à l’université, sont devenus beaucoup plus calmes. Les gens écoutent quelque chose dans leurs écouteurs. Ils regardent leur téléphone, ils sont sur leur ordinateur portable. Et les jeunes nous disent que lorsque les conversations deviennent inconfortables ou difficiles, il est beaucoup plus facile de simplement sortir son téléphone.

Nous avons donc vraiment besoin d’espaces où les jeunes peuvent voir un dialogue sain se dérouler, où ils peuvent y participer sans leurs appareils. Et je dis cela non pas parce que les appareils sont tous mauvais, mais parce que nous devons également être à l’aise pour parler aux gens en face à face, sans l’aide de la technologie. C’est une compétence qui, je m’inquiète, est…