«Votre titre aujourd’hui devrait vraiment être:« Le chirurgien général dit aux États et aux gouverneurs de passer rapidement à d’autres groupes prioritaires », a déclaré le Dr Adams dans l’émission« Today »de NBC. «Si la demande n’est pas là dans 1a, passez à 1b et continuez vers le bas. Si la demande n’est pas là dans un endroit, déplacez ces vaccins vers un autre endroit. »

Si moins d’agents de santé acceptent d’être vaccinés, a-t-il déclaré, les États devraient «passer rapidement à d’autres groupes prioritaires», tels que les personnes de plus de 75 ans et les travailleurs essentiels.

Reconnaissant que la vaccination contre les coronavirus aux États-Unis progressait lentement, le Dr Jerome Adams, le chirurgien général, a exhorté mardi les États à ne pas s’en tenir strictement aux directives des Centers for Disease Control and Prevention sur les personnes à vacciner en premier.

Un comité consultatif du CDC a recommandé le mois dernier que les résidents des maisons de soins infirmiers et les travailleurs de la santé qui sont particulièrement à risque d’être exposés au virus soient le premier groupe («1a») à se faire vacciner, suivis des autres personnes de 75 ans et plus et certains autres travailleurs essentiels («1b»). Le CDC a approuvé et publié les recommandations, mais elles ne sont pas contraignantes. Chaque État établit sa propre liste de priorités, certains suivant exactement les directives fédérales et d’autres non.

Certains États, comme le Texas et la Floride, ont déjà commencé à offrir des vaccins aux personnes de 65 ans et plus qui ne résident pas dans une maison de retraite, et à celles de tout âge souffrant de problèmes de santé qui augmentent leur risque de mourir si elles contractent Covid-19.

Le Dr Adams a déclaré que dans certains cas, les responsables de la santé «se sentent redevables» aux recommandations prioritaires des CDC, ce qui fait que beaucoup de vaccins restent inutilisés dans les congélateurs.

Un effort pour que les chaînes de pharmacies CVS et Walgreens gèrent la vaccination de la plupart des résidents et des employés des maisons de retraite à travers le pays a mis du temps à démarrer. Et de façon anecdotique, les travailleurs de la santé refusent le vaccin, parfois en grand nombre.

Interrogée sur les remarques du Dr Adams, une porte-parole du CDC a déclaré que l’agence avait clairement indiqué conseils écrits que les États n’avaient pas besoin de vacciner tout le monde dans un groupe prioritaire avant de passer au groupe suivant.