Le chirurgien général a averti que les médias sociaux nuisent aux enfants. Faut-il les interdire jusqu’à ce qu’ils soient plus âgés ?

Ce qui se passe

Mardi, le chirurgien général américain Vivek Murthy a émis un avis appelant à des mesures pour protéger les enfants des effets potentiellement nocifs de l’utilisation des médias sociaux sur leur santé mentale et leur bien-être.

« Nous sommes au milieu d’une crise nationale de santé mentale des jeunes, et je crains que les médias sociaux soient un moteur important de cette crise – une crise à laquelle nous devons remédier de toute urgence », a déclaré Murthy.

Bien que l’avis reconnaisse les médias sociaux comme un outil pédagogique efficace pour les enfants, capable de créer une identité personnelle, de leur apporter un soutien, de les tenir au courant de l’actualité et de leur permettre de communiquer et de créer des réseaux sociaux, il souligne également de nombreuses études montrant que les médias sociaux la consommation peut être « excessive et problématique » pour les adolescents et est liée à dépression chez les jeunes qui passent plusieurs heures par jour sur les plateformes.

L’avis indique également qu’environ la moitié des adolescents âgés de 13 à 17 ans déclarent que les médias sociaux les aggravent et « sont prédictifs d’une diminution ultérieure de la satisfaction dans la vie à certains stades de développement, notamment pour les filles de 11 à 13 ans et les garçons de 14 à 17 ans. 15 ans. » De plus, 64 % des adolescents déclarent que les réseaux sociaux les exposent « souvent » ou « parfois » à des contenus haineux.

L’une des recommandations de l’avis pour garantir un environnement sûr et sain est que les entreprises technologiques trouvent de meilleures façons de respecter l’âge minimum grâce à ces études.

Aujourd’hui, les législateurs de la Chambre et du Sénat constatent un rare alignement, soutenant des projets de loi visant à mettre des garde-fous autour de l’utilisation des médias sociaux – comme l’augmentation de l’âge minimum d’accès aux médias sociaux à 16 ans – alors que la jeunesse américaine continue de se débattre avec l’évolution de la crise de santé mentale.

Pourquoi il y a un débat

L’avis indique qu’environ 95% des jeunes, âgés de 13 à 17 ans, utilisent les médias sociaux. Plus d’un tiers admettre utiliser les médias sociaux « presque constamment ». Dans l’état actuel des choses, un utilisateur potentiel sur des plateformes comme Instagram, YouTube, Facebook et Snapchat doit avoir au moins 13 ans pour créer un compte. Pour TikTok, les enfants de moins de 13 ans peuvent accéder à la plateforme, mais leur expérience utilisateur est limitée.

Mais l’avertissement pointe vers des études qui montrent que les adolescents ont une « période de développement cérébral très sensible » entre 10 et 19 ans, lorsqu’ils sont plus enclins à prendre des risques et qu’un risque accru de problèmes de santé mentale comme la dépression et l’anxiété commence à émerger. Des études montrent que l’utilisation des médias sociaux peut également perturber leurs habitudes de sommeil, faciliter la propagation des rumeurs et la pression des pairs, et brosser un tableau « irréaliste » de la vie des autres qu’ils sont peut-être trop jeunes pour comprendre.

« Cette population est particulièrement à risque puisque le développement du cerveau de nos enfants peut rendre les effets des médias sociaux plus importants et plus durables », a déclaré le Dr Harold S. Koplewicz, président et directeur médical du Child Mind Institute, à Yahoo News dans un communiqué. . « La technologie change également la façon dont les familles fonctionnent aujourd’hui. Nous recommandons aux parents et aux tuteurs de communiquer régulièrement avec leur enfant et de leur fournir des outils pour les aider à aborder les médias sociaux en toute sécurité et de manière consciente.

Des législateurs comme le sénateur Josh Hawley, R-Mo., veulent proposer une législation permettant aux parents de « riposter » contre les grandes entreprises technologiques qui tentent de « profiter » de leurs enfants. Mais les opposants craignent que les politiciens ne font que faire campagne contre un programme qui pourrait potentiellement nuire à la jeunesse américaine en leur coupant l’accès aux communautés qui les soutiennent.

Et après

En février, Hawley a présenté deux séries de projets de loi « pour protéger les enfants en ligne. » Le premier projet de loi – la loi MATURE (Make Age-Verification Technology Uniform, Robust, and Effective) – imposerait un âge minimum de 16 ans pour tous les utilisateurs de médias sociaux, empêchant les plateformes d’accorder des comptes aux enfants qui ne répondent pas à cette exigence. . Le deuxième projet de loi – la loi fédérale sur la recherche sur les médias sociaux – investirait dans une étude visant à examiner les effets des médias sociaux sur les enfants de plus de 10 ans et commanderait un rapport sur les méfaits potentiels des médias sociaux.

Le même mois, Le représentant Chris Stewart, R-Utah, a présenté la loi sur la protection de l’enfance sur les réseaux sociaux, qui interdirait aux plateformes de médias sociaux de donner accès à leurs sites à des enfants de moins de 16 ans.

Points de vue

Nous devons doter les enfants d’« outils efficaces » pour naviguer sur les réseaux sociaux, et non en restreindre l’accès.

« Les réseaux sociaux sont en soi un outil de collecte d’informations. Les déclarations générales, comme celle-ci selon laquelle les enfants de moins de 14 ans ne devraient pas avoir accès aux médias sociaux, ne sont pas des outils efficaces pour changer les comportements. Nous devons donner à nos enfants les outils dont ils ont besoin pour naviguer dans le monde en toute sécurité, et non les empêcher d’y être complètement exposés. » — Dr Lama Bazzi, Fox News numérique

Les enfants se développent encore mentalement à 13 ans

« Treize ans, c’est trop tôt. … C’est une période où il est vraiment important pour nous de réfléchir à ce qui se passe dans la façon dont ils perçoivent leur propre valeur et leurs relations – et l’environnement asymétrique et souvent déformé des médias sociaux ne rend souvent pas service. à beaucoup de ces enfants. — Le chirurgien général Vivek Murthy à CNN

C’est juste de la politique comme d’habitude

« La technologie évolue bien plus vite que le Congrès. Le but de ce projet de loi est que le sénateur Hawley puisse dire : « Écoutez, c’est ce que j’ai proposé pour résoudre ce problème ». Et puis il y a peu d’action qui suit. C’est une façon d’engager une conversation et c’est une façon pour lui de faire campagne sur cet idéal selon lequel il est dur envers les entreprises de médias sociaux. — Daniel Desrochers, correspondant du Kansas City Star à Washington, à KCUR

Les experts estiment qu’il existe une génération d’enfants qui grandissent trop vite

« Lorsque nous parlons d’adolescents aux premiers stades de l’adolescence, nous parlons d’un cerveau en construction. Il ne s’agit pas tant de savoir comment ils se comporteront en ligne, mais plutôt de savoir s’ils sont prêts à affronter ce qu’ils vont rencontrer. Les réseaux sociaux ouvrent un monde très adulte. — David Anderson, directeur principal du Child Mind Institute, à le journal Wall Street

La crise de santé mentale chez les jeunes dépasse les médias sociaux

«Je pense qu’ils utilisent les réseaux sociaux comme boucs émissaires. La crise de la santé mentale – de nombreux facteurs entrent en jeu. Oui, les médias sociaux ont mis en lumière ce problème pour certains de ces enfants, mais je ne pense pas que le simple fait de bloquer ou de rendre les médias sociaux plus difficiles pour les enfants aura vraiment un effet sur le problème de santé mentale que nous avons. — Chris Kunkle, parent de trois enfants, à USA aujourd’hui

Il existe des exigences d’âge pour tout ce qui peut être potentiellement dangereux pour les enfants.

« Nous disposons d’innombrables protections pour nos enfants dans le monde physique : nous avons besoin de sièges d’auto et de ceintures de sécurité ; nous avons des clôtures autour des piscines ; nous avons un âge minimum pour boire de l’alcool de 21 ans ; et nous avons un âge minimum pour conduire de 16 ans. Les dommages causés aux médias sociaux par la génération Z sont indéniables – alors pourquoi n’y a-t-il aucune protection dans le monde numérique ? — Représentant Chris Stewart, R-Utah, déclaration

Le projet de loi de Hawley cache l’agenda anti-LGBTQ

« L’interdiction des médias sociaux n’est pas seulement destinée au bien-être des enfants, mais constitue plutôt une extension du programme anti-transgenre de droite déjà en vigueur. Bien que Hawley mentionne les tendances suicidaires, la dépression et d’autres problèmes de santé mentale dans sa législation, lui et d’autres conservateurs se concentrent néanmoins sur les prétendues menaces transgenres qui se cachent dans tous les coins des médias sociaux, complotant pour émasculer vos fils et androgéniser vos filles. —Alexandra Kauffman, Roue d’Emory