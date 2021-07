Le chirurgien français à l’origine de la première greffe de visage et de main au monde est décédé à l’âge de 80 ans

Un chirurgien français pionnier qui a réalisé avec succès la première greffe de la main et du visage au monde est décédé à l’âge de 80 ans, a déclaré dimanche à l’AFP un ami. Jean-Michel Dubernard, qui est devenu l’un des médecins les plus célèbres de France au cours de sa carrière dans le sud-est de Lyon, s’est effondré samedi soir à l’aéroport d’Istanbul alors qu’il voyageait avec sa famille, a déclaré l’ami, demandant à ne pas être nommé.

Dubernard a dirigé la première greffe de main au monde en septembre 1998 sur un homme de Nouvelle-Zélande, créant une sensation dans le monde médical qui lui a valu une reconnaissance mondiale.

À la tête d’une équipe internationale de spécialistes, Dubernard et ses collègues chirurgiens ont rejoint les artères, les veines, les nerfs, les tendons, les muscles et la peau du patient après avoir épinglé les deux os de l’avant-bras au cours d’une opération de 13 heures.

Il a poursuivi cet exploit avec la première double greffe de main et d’avant-bras deux ans plus tard sur un Français qui tenait une fusée artisanale lorsqu’elle a explosé.

En novembre 2005, Dubernard a atteint le sommet de sa gloire avec la première greffe partielle du visage, qui l’a vu greffer le nez, les lèvres et le menton d’un donneur en mort cérébrale sur la divorcée française Isabelle Dinoire, qui avait été mutilée par son chien.

Dinoire est apparu lors d’une conférence de presse remarquable trois mois plus tard sous les feux des médias mondiaux, portant un maquillage épais pour dissimuler les cicatrices mais avec un visage autrement restauré.

« Nous voulons lancer ces nouvelles techniques pour donner de l’espoir à d’autres personnes partout dans le monde », a déclaré Dubernard, alors âgé de 64 ans.

La première greffe complète du visage a été réalisée par une équipe espagnole en mars 2010.

– Complications –

Dubernard, fan de rugby et père de trois enfants, était connu pour sa remarquable éthique de travail et sa passion pour son métier.

Il a attribué sa décision de devenir médecin à une crise d’appendicite lorsqu’il était enfant et à son intérêt pour les greffes après avoir entendu parler de la première greffe d’organe réussie – d’un rein – aux États-Unis en 1954.

« Ma seule motivation est de faire progresser notre compréhension de la médecine. Je le fais pour mes patients », confiait-il au journal Le Monde en 2005.

Il a également beaucoup écrit dans des revues médicales sur son expertise, ainsi que sur les défis des greffes pour les receveurs, à la fois physiques et psychologiques.

« Les conséquences psychologiques des allogreffes de mains et de visage (greffes) montrent qu’il n’est pas si facile d’utiliser et de voir en permanence les mains d’une personne décédée ni de se regarder dans un miroir et de voir le visage d’une personne décédée », a-t-il écrit dans un article pour Urologie européenne en 2006.

Son profil élevé et ses méthodes signifiaient également que ses patients et son travail étaient soumis à un examen minutieux et parfois à des critiques.

L’Ordre national des médecins a condamné la diffusion d’images de Dinoire après sa greffe du visage et a accusé l’équipe médicale dirigée par Dubernard et son collègue chirurgien Bernard Devauchelle de rechercher l’attention.

« Une communication prématurée et incontrôlée a mis toute l’accent sur la prouesse technique, au détriment du respect dû à la patiente et au donneur – pour sa générosité et celle de sa famille », indique l’ordre dans un communiqué.

‘Un rêve’

Sa première greffe de main a également attiré une publicité indésirable lorsqu’il est apparu que le receveur, Clint Hallam, avait cessé de prendre les puissants immunosuppresseurs nécessaires pour empêcher son corps de rejeter la nouvelle main.

Hallam, qui avait eu un accident avec une scie en prison, a supplié de se faire amputer la nouvelle main en 2000, affirmant qu’il s’en sentait « mentalement détaché », mais Dubernard a refusé au motif qu’elle était toujours fonctionnelle.

Le fraudeur condamné a laissé ses médecins furieux de ce qu’ils considéraient comme une perte de son opportunité, mais il a réussi à se faire retirer la main à Londres en 2001. Dinoire est décédée en 2016, 11 ans après sa greffe du visage, après avoir lutté contre des maladies, des sautes d’humeur et plusieurs épisodes de cancer lié aux médicaments puissants qu’elle devait prendre quotidiennement pour empêcher son corps de rejeter les tissus, selon les rapports.

Le journal Le Figaro a déclaré que le corps de Dinoire avait commencé à rejeter la greffe l’année précédant sa mort et qu' »elle avait perdu une partie de l’usage de ses lèvres ». L’influence de Dubernard perdure à Lyon où les jeunes générations de chirurgiens continuent de repousser les limites de la science. En janvier de cette année, un Islandais a reçu la première double greffe d’épaule et de bras au monde dans la ville, deux décennies après un accident qui lui avait coûté les deux membres.

L’opération était « son plus grand rêve », a déclaré la femme de l’homme lors d’une conférence de presse.

