Raghu Ram Pillarisetti, chirurgien éminent et lauréat Padma Shri, a trouvé une place dans la prestigieuse liste des honneurs du Nouvel An 2021 de la reine Elizabeth II.

Créés en 1917 par le roi George V, les Queens Honors comptent parmi les prix les plus prestigieux au monde. Cela a été publié dans la « London Gazette », la publication officielle de la Couronne, selon un communiqué des hôpitaux du KIMS en décembre.

À 54 ans, Raghu Ram, directeur du centre KIMS-Ushalakshmi pour les maladies du sein, a obtenu la rare distinction de devenir l’un des plus jeunes chirurgiens d’origine indienne en plus de 100 ans à être honoré par la reine avec un officier OBE du plus excellent Ordre de l’Empire britannique.

Il s’agit du deuxième prix de l’Ordre de l’Empire britannique (à l’exclusion de la chevalerie / de la dame) décerné en reconnaissance de ses services exceptionnels visant à améliorer les soins du cancer du sein et l’éducation chirurgicale en Inde et aux relations entre le Royaume-Uni et l’Inde, a-t-il déclaré.

Le système des honneurs britanniques vise à montrer publiquement sa gratitude à ceux qui ont « fait un effort supplémentaire » dans leur service et qui se distinguent « tête et épaules » par leur distinction, a-t-il déclaré.

« Je me suis senti surréaliste et j’étais à court de mots lorsque j’ai été informé que Sa Majesté, la Reine pouvait gracieusement me nommer Officier de l’Ordre le plus excellent de l’Empire britannique. par Sa Majesté la Reine « , a déclaré Raghu Ram Pillarisetti.