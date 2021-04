Avec des pics sans précédent dans les cas de Covid-19, les États se bousculant pour des couvre-feux et des verrouillages partiels, l’état de l’infrastructure de santé a commencé à montrer des signes de stress. Des rapports faisant état d’une pénurie de lits d’hôpitaux, de bouteilles d’oxygène, d’ambulances et de médicaments essentiels ont été signalés dans différents États tels que le Maharashtra, le Gujarat, l’Uttar Pradesh et des villes comme Delhi. Dans ces moments difficiles, un médecin s’est tourné vers Twitter pour offrir ses services et ses consultations gratuitement aux patients souffrant de problèmes cardiaques et de maladies cardiaques.

S’adressant à Twitter, le chirurgien cardiaque, le Dr Prashant Mishra, a tweeté que son DM était ouvert et que ceux qui cherchaient de l’aide pour des problèmes cardiaques pouvaient le contacter directement. «Chers amis en cette période de pandémie, si vous n’êtes pas en mesure de visiter un hôpital ou votre médecin pour des problèmes cardiaques, veuillez me DM pour toute aide, je ferai de mon mieux pour vous aider et vous guider». Le chirurgien, qui est également professeur à l’hôpital général et à l’université de médecine de la municipalité de Lokmanya Tilak à Delhi, a ajouté qu’il ne facturerait personne pour ces consultations et qu’il faisait du bénévolat dans l’intention d’aider les autres pendant les «moments difficiles».

Chers amis en cette période de pandémie, si vous n’êtes pas en mesure de vous rendre à l’hôpital ou à votre médecin pour des problèmes cardiaques, veuillez me contacter pour toute aide, je ferai de mon mieux pour vous aider et vous guider. (pas de frais, juste pour aider les autres dans les mauvais moments) – drprashantmishra (@ drprashantmish6) 18 avril 2021

Le Dr Mishra fait partie de ces bons samaritains qui utilisent les réseaux sociaux pour aider les autres en ces temps difficiles. Alors que Delhi enregistre l’un des plus hauts pics de décès et de cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, le gouvernement de Delhi dirigé par Arvind Kejriwal a annoncé un couvre-feu d’une semaine jusqu’à lundi prochain à 5 heures du matin à partir de 22 heures vendredi au milieu de la montée de Covid- 19 cas dans l’État.

La flambée de Covid-19 s’est poursuivie lundi, l’Inde enregistrant 2,73 810 nouveaux cas de coronavirus et 1619 décès en 24 heures. Les cas actifs en Inde sont de 19,29,329. Le nombre total de cas s’élève à 150,61 919. Jusqu’à présent, 129,53,821 personnes se sont rétablies du virus en Inde.

Maharashtra a déclaré six États – Goa, Kerala, Delhi, Uttarakhand, Rajasthan et Gujarat – comme des origines sensibles. Ceux qui voyagent d’ici devront avoir un rapport RT PCR négatif. Ils seront tamponnés et devront être mis en quarantaine à domicile pendant 15 jours. Une amende de Rs 1 000 sera infligée en cas de violation.

