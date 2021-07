Le chiropraticien olympique de l’équipe américaine s’excuse après avoir comparé les restrictions de Covid-19 à «l’Allemagne nazie»

Le message incriminé de Gallegos-Main a déclaré que « Nous sommes passés de ‘Aplatir la courbe en 14 jours’ à ‘Faire du porte-à-porte pour voir vos papiers’… Je dois admettre que j’ai fait venir NAZI celui-là.«

Il a ensuite été signalé par Facebook et Instagram, qui ont tous deux accusé Gallegos-Main de diffuser la désinformation de Covid-19.

Elle a rapidement décidé de supprimer le message en question peu de temps après qu’il a été mis en évidence par l’Associated Press auprès du Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC) mardi, qui a rapidement condamné les commentaires de Gallegos-Main.

Voir cet article sur Instagram Un message partagé par le Dr Rosie Gallegos-Main, DC (@rosiemain)

« L’USOPC ne tolère ni ne tolère aucun comportement qui offense ou attaque intentionnellement les autres« , a déclaré l’USOPC dans un communiqué mercredi.

« Le post que cette volontaire a partagé est totalement incompatible avec nos valeurs et nous lui avons fait comprendre dès que nous en avons eu connaissance.

« Comme le montre sa suppression rapide de la part et ses excuses, elle a montré des remords clairs et s’est engagée dans un processus éducatif avec les experts DE&I.

« L’USOPC travaillera avec USA Wrestling pour voir qu’elle obtient cette ressource éducative et comprend l’objectif mondial partagé de notre organisation de construire un monde meilleur et plus inclusif à travers le sport. »

Gallegos-Main est actuellement au camp d’entraînement pré-olympique de l’USA Wrestling à Nakatsugawa, au Japon, et bien qu’elle ne soit pas un membre officiel de la délégation olympique des États-Unis, les Jeux de cet été représentent ses troisièmes Jeux olympiques au cours desquels elle aide à la préparation de programme de lutte féminine du pays.

Après avoir ressenti la chaleur de ses supérieurs olympiques, Gallegos-Main a annoncé qu’elle était désolée d’avoir publié le message controversé et a déclaré qu’elle « n’a pas réfléchi à la façon dont la fin du mème pourrait affecter les autres. »

Elle a ajouté qu’elle tentait de mettre « un accent sur la coercition par les autorités, plutôt que sur quoi que ce soit à voir avec l’Allemagne et le peuple juif.«

« Je vois maintenant que ceux-ci sont liés et ne peuvent pas être séparés, » elle a expliqué. « Je n’utiliserai plus jamais ce mot sous une forme qui n’a pas de fondement approprié pour son utilisation, comme dans une leçon d’histoire ou pour éduquer les gens sur le passé.

« Je suis profondément attristé par cela et souhaite m’excuser pour mon manque de jugement et mon choix de partager ce message. Je suis également désolé que cela ait pu être une distraction pour la délégation qui devrait se concentrer sur le soutien de nos athlètes au mieux de nos capacités.. »

Il a également été signalé que Gallegos-Main sera invité à suivre une formation sur la diversité, l’équité et l’inclusion.

Les JO de Tokyo débutent officiellement vendredi mais certains événements, comme le tournoi de football féminin, ont débuté mercredi sous le spectre d’une détérioration de la situation du Covid-19 dans la capitale japonaise.

Environ 22 000 athlètes, entraîneurs et personnel de soutien se sont rendus à Tokyo pour les Jeux et vivent selon des directives strictes conçues pour atténuer la propagation du virus par les autres athlètes et la population générale de Tokyo.

Actuellement, seulement 21,6% de la population japonaise totale d’environ 126 millions ont été entièrement vaccinés contre Covid-19.

Parmi les directives en place, les visiteurs doivent fournir un test PCR négatif effectué dans les 72 heures avant de se rendre à Tokyo et continueront d’être testés tout au long de l’événement. Ils sont également tenus de limiter l’exposition des citoyens japonais pendant les 14 premiers jours suivant leur arrivée.