La 5G est la dernière norme sans fil et est déjà en cours de déploiement dans de nombreuses régions du monde. Étant donné que de nombreux utilisateurs passeront bientôt à la prochaine norme sans fil, il n’y a pas assez de smartphones dans chaque gamme pour répondre à la demande imminente de smartphones compatibles 5G. Alors que des marques comme Xiaomi et Samsung proposent des smartphones 5G de plus en plus abordables avec le temps, il s’agit toujours d’une technologie qui est principalement observée sur les segments de smartphones de milieu de gamme à haut de gamme. Cette année, cependant, les choses devraient changer car Qualcomm a présenté son chipset Snapdragon 480 pour les smartphones à petit budget, qui est livré avec le modem X51 de la société qui permet les capacités 5G.

En utilisant le chipset Snapdragon 480 compatible 5G, de nombreux smartphones à petit budget devraient bénéficier d’une prise en charge de la 5G cette année. Le modem X51 du Snapdragon 480 prend en charge les bandes mmWave et sous-6 GHz, ainsi que les déploiements autonomes et non autonomes, ce qui signifie qu’il sera compatible avec la plupart des réseaux 5G actuels. Au cours des tests, Qualcomm a déclaré que le X51 du Snapdragon 480 offrait des vitesses de téléchargement allant jusqu’à environ 2,5 Go / s sur une connexion 5G. Les téléchargements, en revanche, ont atteint un maximum de 660 Mbps. En termes de LTE, le modem Qualcomm X51 offre des vitesses de téléchargement théoriques de 800 Mbps.

Outre ses capacités 5G, le Snapdragon 480 serait 100% plus rapide que son prédécesseur, le Snapdragon 460 SoC, grâce à un processus 8 nm et de nouveaux composants CPU et GPU. En outre, la nouvelle puce inclut la prise en charge de Bluetooth 5.1, de certaines technologies Wi-Fi 6 et de la norme Quick Charge 4+ de Qualcomm, qui permet une charge rapide. Il existe également un nouveau processeur de signal d’image intégré à la puce qui, selon Qualcomm, peut capturer des images fixes et des vidéos avec trois caméras simultanément.

Comme son prédécesseur, le Qualcomm Snapdragon 480 devrait également figurer sur les smartphones à petit budget. Qualcomm dit que la première liste de smartphones équipés de Qualcomm Snapdragon 480 sera annoncée au cours des deux prochains mois.