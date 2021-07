Le chipset MediaTek Kompanio 1300T dévoilé : un Dimensity 1200 pour tablettes

MediaTek a dévoilé le chipset Kompanio 1300T, sa dernière et meilleure offre pour les tablettes et les ordinateurs portables alimentés par ARM. Son matériel est similaire au chipset Dimensity 1200 et constitue une mise à niveau par rapport au Kompanio 1200 (MT8195) annoncé en novembre de l’année dernière.

Le Kompanio 1300T est fabriqué sur le nœud 6 nm de TSMC et dispose d’un processeur octa-core avec des cœurs Cortex-A78 et des cœurs A55. La mise à niveau majeure concerne le département GPU, qui comprend désormais un Mali-G77 MC9 à neuf cœurs (la puce 1200 a un G57 MC5) de milieu de gamme.

Le 1300T est livré avec un modem 5G intégré qui fonctionne dans les bandes inférieures à 6 GHz et prend en charge le fonctionnement double SIM et l’agrégation de porteuses à 2 canaux. Cela permettra une connectivité haut débit en déplacement.

Kompanio 1200 Kompanio 1300T Dimension 1200 Traiter TSMC 7 nm TSMC 6 nm TSMC 6 nm Noyau principal 1x Cortex-A78 à 3,0 GHz Gros noyaux Cortex-A78 Cortex-A78 3x Cortex-A78 à 2,6 GHz Petits noyaux Cortex-A55 Cortex-A55 4x Cortex-A55 à 2,0 GHz GPU Mali-G57 MC5 Mali-G77 MC9 Mali-G77 MC9 5G (liaison descendante) Sous-6 GHz Sous-6 GHz Sous-6 GHz, 4,7 Gbit/s Afficher 120 Hz @ 1080p 120 Hz @ 1440p 168 Hz à 1080p

Les guerriers de la route apprécieront également la prise en charge de deux écrans 1080p – encore une fois, il s’agit d’une puce pour tablette et ordinateur portable, et non pour les téléphones. Avec un seul écran, le chipset prend en charge une résolution jusqu’à 1440p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (avec un taux de rafraîchissement dynamique) et une lecture vidéo HDR10+.

Il existe un APU qui active des fonctionnalités telles que AI-PQ (« AI Picture Quality ») et les commandes vocales. Le chipset prend en charge les caméras avec des capteurs jusqu’à 108 MP et peut enregistrer des vidéos 4K jusqu’à 60 ips. Le HDR décalé est également une option à la résolution 4K.

Outre la 5G, qui peut fournir une connexion à faible latence pour les jeux, la puce prend également en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2.

Les premières tablettes avec la Kompanio 1300T seront dévoilées au cours du trimestre juillet-septembre, donc à tout moment maintenant. La société n’a pas confirmé cela, mais un leaker bien connu suggère que la tablette Honor V7 Pro (qui pourrait être dévoilée à la mi-août) sera alimentée par le 1300T.

MediaTek, citant des données de Counterpoint Research, a également profité de l’occasion pour célébrer le fait qu’il reste le plus grand fournisseur de chipsets. Sa part de marché est passée à 37%, Qualcomm, Apple et Unisoc ont également progressé par rapport à 2020, principalement au détriment de HiSilicon (et dans une moindre mesure de Samsung).

Il existe plus de 30 smartphones alimentés par un chipset Dimensity. Voici un aperçu de la gamme Dimensity à ce jour :

Mais l’intérêt de MediaTek couvre bien plus. La plupart des téléviseurs intelligents utilisent un modem Wi-Fi fabriqué par MediaTek, tout comme la plupart des gadgets intelligents dotés de la fonctionnalité d’assistant vocal. La société fournit également des puces pour la construction de leurs réseaux de fibres optiques.

Il y a aussi le MediaTek T750, un chipset 5G pour les applications CPE (Consumer-Premises Equipment, c’est-à-dire un routeur ou un appareil similaire). Il est fabriqué sur un processus de 7 nm, dispose d’un processeur Cortex-A55 quadricœur (à 2,0 GHz), d’un modem 5G (inférieur à 6 GHz, bon jusqu’à 4,7 Gbit/s) Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6, un GPU pour un affichage externe (jusqu’à 720p) ainsi que l’accélération matérielle pour les tâches de routeur.