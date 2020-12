Le fabricant de puces taïwanais MediTek a annoncé son chipset phare MediaTek Dimensity 1000+ en Inde. Les smartphones alimentés par le chipset MediaTek Dimensity 1000+ seront lancés au début de 2021, le Realme X7 Pro étant le premier smartphone à accueillir la dernière puce MediaTek. MediaTek a annoncé le chipset Dimensity 1000+ après que la société a annoncé son SoC Dimensity 800U en Inde plus tôt ce mois-ci lors de l’Indian Mobile Congress 2020. Le MediaTek Dimensity 1000+ a été annoncé par la société en mai de cette année comme une version améliorée du MediaTek Dimensity 1000 chipset.

Selon les rapports, le Realme X7 Pro sera le premier smartphone à être alimenté par le dernier chipset phare de MediaTek en Inde, le lancement du smartphone étant prévu en janvier 2021 pour le pays. Outre Realme, Oppo a également laissé entendre qu’il pourrait lancer son Oppo Reno 5 Pro en Inde, alimenté par le chipset MediaTek Dimensity 1000+. Le MediaTek Dimensity 1000+ est fabriqué selon un processus de 7 nm avec prise en charge de la 5G et est livré avec une solution d’économie d’énergie UltraSave, entre autres fonctionnalités. On dit que la fonction 5G UltraSave améliore la durée de vie de la batterie en gérant la connectivité 5G, y compris la configuration et la fréquence du modem pour une meilleure efficacité énergétique.

Le nouveau chipset de MediaTek prend également en charge les affichages à taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz ainsi que la technologie HyperEngine 2.0 qui optimise le smartphone pour améliorer l’expérience de jeu. Le chipset MediaTek Dimensity 1000+ prend également en charge la technologie MiraVision pour améliorer la qualité d’image de chaque image ainsi que la lecture HDR10 +, la qualité d’image AI, etc.