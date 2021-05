Le chipset, la caméra et l’affichage de Redmi Note 8 2021 détaillés

La sous-marque Xiaomi Redmi lancera bientôt le Redmi Note 8 2021 pour célébrer la vente de 25 millions d’unités du Note 8 d’origine dans le monde, et il a récemment révélé que le Note 8 2021 emballera un écran à encoche en forme de goutte d’eau, ce qu’il a maintenant confirmé. mesure 6,3 « en diagonale.

De plus, Redmi a déclaré que le Note 8 2021 sera alimenté par le SoC Helio G85 et arborera une caméra quad à l’arrière avec le tireur principal utilisant un capteur 48MP. Redmi ne nous dit rien sur le reste des modules, mais les rapports précédents affirment qu’il sera rejoint par des unités ultra-larges, macro et de profondeur dont les résolutions sont actuellement inconnues.

L’une des images partagées par Redmi révèle également que le Note 8 2021 comportera un lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière et affichera le téléphone en deux couleurs.





Conception de Redmi Note 8 2021 • Processeur de Redmi Note 8 2021

La Note 8 2021 ressemble à la Note 8 originale de 2019 et des informations officielles et des fuites suggèrent que la nouvelle Note 8 sera une Note 8 2019 avec un SoC Helio G85 et une charge de 22,5 W.





Redmi Note 8 (2019)

Bien sûr, nous n’avons pas encore entendu parler de sa résolution d’écran et de ses caméras, mais cela restera probablement inchangé, ce qui signifie que l’écran de 6,3 pouces du Note 8 2021 aura une résolution de 1080p, le tireur de selfie utilisera un capteur 13MP et la caméra principale sera accompagné de modules ultrawide 8MP, macro 2MP et profondeur 2MP.

Nous nous attendons à ce que Redmi confirme davantage de fonctionnalités du Redmi Note 8 2021 dans les prochains jours.

