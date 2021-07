Le chipset Helio G96 dévoilé avec un appareil photo 108MP et un support d’affichage 120 Hz, le G88 suit

Alors que l’avenir est à la 5G, le soleil ne s’est pas encore couché sur la gamme de chipsets Helio – en fait, MediaTek vient de rafraîchir les échelons supérieurs avec la révélation des Helio G96 et Helio G88. Notez que, malgré leurs noms, il ne s’agit pas de mises à niveau strictes par rapport aux G95 et G85.

Les caractéristiques de l’Helio G96 sont une paire de cœurs Cortex-A76 cadencés à 2,05 GHz et six cœurs A55, identiques au G95. Cependant, son GPU n’est qu’un Mali-G57 MC2, un net downgrade par rapport au G76 MC4 qui l’a précédé.





MediaTek dévoile les chipsets Helio G95 et G88

Cependant, la puce n’est pas sans améliorations. D’une part, il prend en charge les écrans 120 Hz (LCD et OLED) à une résolution allant jusqu’à 1080p+, au lieu de 90 Hz. De plus, la résolution maximale de la caméra a été augmentée pour prendre en charge les capteurs 108 MP disponibles sur le marché, bien que la capture vidéo soit toujours limitée à 4K à 30 ips.

D’autres mises à niveau incluent la prise en charge d’un LTE plus rapide (liaison descendante Cat 13), d’un stockage plus rapide (UFS 2.2) et d’une version Bluetooth plus récente (5.2).

L’Helio G88 est beaucoup plus similaire à son prédécesseur. Il possède la même paire de cœurs Cortex-A75 fonctionnant à 2,0 GHz rejoints par six cœurs A55. Le GPU Mali-G52 MC2 fonctionne à la même fréquence de 1 GHz. Même la RAM et la prise en charge du stockage sont les mêmes, le modem LTE est également le même.

Ce qui a changé, c’est que le G88 prend en charge les écrans 90 Hz avec une résolution allant jusqu’à 1080p+ (le G85 semble être plafonné à 90 Hz @ 720p+). De plus, la caméra principale peut avoir un capteur de 64 MP, contre 48 MP.

Hélio G96 Hélio G95 Hélio G88 Hélio G85 Gros noyaux 2x Cortex-A76 à 2,05 GHz 2x Cortex-A76 à 2,05 GHz 2x Cortex-A75 à 2,0 GHz 2x Cortex-A75 à 2,0 GHz Petits noyaux 6x Cortex-A55 6x Cortex-A55 6x Cortex-A55 6x Cortex-A55 GPU Mali G57 MC2 Mali-G76 MC4 Mali-G52 MC2 à 1,0 GHz Mali-G52 MC2 à 1,0 GHz Affichage 120 Hz @ 1080p+ 90 Hz @ 1080p+ 90 Hz @ 1080p+ 90 Hz à 720p+, 60 Hz à 1080p+ RAM LPDDR4X @ 2133 MHz LPDDR4X @ 2133 MHz LPDDR4x @ 1800 MHz LPDDR4x @ 1800 MHz Stockage UFS 2.2 UFS 2.1 eMMC 5.1 eMMC 5.1 Résolution maximale de la caméra 108 MP 64 MP 64 MP 48 MP Capture vidéo 4K à 30 ips 4K à 30 ips 1080p @ 60 ips 1080 @ 60 ips Modem LTE (liaison descendante) Chat 13 Chat 12 Chat 7 Chat 7 Wifi Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) Bluetooth Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0

Les Helio-G96 et G88 ont été mis à niveau vers HyperEngine 2.0 Lite et prennent en charge le fonctionnement double SIM avec VoLTE. Ils disposent également de nouvelles astuces de traitement de caméra, par exemple la réduction du bruit 3DNR et MFNR dans le matériel pour le G96.

