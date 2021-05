Le chipset Exynos avec GPU AMD à venir cette année, sera utilisé dans les ordinateurs portables Windows

Les ordinateurs portables comme le récent Samsung Galaxy Book Go exécutent Windows 10 sur un chipset Qualcomm Snapdragon. Cependant, selon les rapports, Samsung introduira un nouveau chipset Exynos au second semestre de cette année, qui sera utilisé pour alimenter les futurs ordinateurs portables.

Cette puce – provisoirement nommée Exynos 2200 – comportera un GPU AMD Radeon, qui offrira des performances graphiques de classe PC. La puce sera fabriquée dans les fonderies 5 nm de Samsung.





Le Galaxy Book Go à 450 € exécute Windows 10 sur un chipset Snapdragon 7c

Il est intéressant de noter que lorsque Samsung et AMD ont officiellement annoncé leur collaboration, il ne devait y avoir aucun chevauchement entre les produits utilisant la nouvelle puce Exynos et les puces AMD. Et AMD fabrique certainement des ordinateurs portables. Un accord supplémentaire peut avoir été conclu depuis.

Quoi qu’il en soit, après avoir fait ses débuts dans un ordinateur portable, l’Exynos 2200 pourrait également trouver son chemin dans les tablettes Galaxy (peut-être même les téléphones). Il devrait prendre en charge Android ainsi que Windows.

Les Exynos rivaliseront avec le Snapdragon 8cx Gen 2, que Qualcomm a dévoilé en septembre, et (bien sûr) la gamme de produits M1 d’Apple, qui a récemment ajouté la tablette iPad Pro au mélange. Alors que la puce Qualcomm utilise les mêmes cœurs de processeur Kryo 495 que le 8cx d’origine de 2019, l’Exynos devrait bénéficier de conceptions ARM Cortex plus actuelles.

La source