Le chipset Exynos 2400 serait livré avec un processeur à 10 cœurs

Samsung a sorti la semaine dernière la série Galaxy S23, qui ont tous des chipsets Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Le fabricant coréen n’a pas lancé sa propre plate-forme Exynos pour les produits phares, mais il y travaille toujours, selon les dernières rumeurs.

Univers de glace, connu pour ses informations précises sur les produits Samsung, a révélé qu’un Exynos 2400 était en préparation. Le processeur du chipset passera de l’architecture octa-core et aura 10 cœurs – 1x Cortex-X4 + 2x Cortex-A720 (fréquence plus élevée) + 3x Cortex-A720 (fréquence plus basse) + 4x Cortex-520.

Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra

Il n’y a aucune information sur quel smartphone cet éventuel chipset pourrait alimenter – les pliables, généralement lancés en été, utilisent des chipsets Qualcomm depuis leur création. Étant donné qu’Exynos 2100 est arrivé en 2021 pour la série S21 et qu’Exynos 2200 a emboîté le pas un an plus tard, il est raisonnable d’attendre Exynos 2400 dans douze mois pour la gamme Galaxy S24.

Source (en chinois) | Via