Le chipset Bionic A17 3 nm de l’iPhone 15 Pro sera doté de 6 Go de RAM

La série iPhone 15 devrait arriver le mois prochain, et le duo Pro devrait avoir le dernier chipset A17 Bionic. Selon le pronostiqueur @Uredditor, la nouvelle plate-forme est construite par TSMC sur le processus FinFET 3 nm et aura 6 cœurs de processeur avec une fréquence maximale de 3,7 GHz et 6 cœurs de GPU.

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max seront livrés avec 6 Go de RAM LPDDR5, fournis par Micron ou Samsung (ou les deux).

Apple prévoit d’utiliser la puce portant le numéro de modèle t8130 dans les modèles Pro de cette année, ainsi que dans la série iPhone 16 de 2024. On dit que les téléphones Pro de l’année prochaine utiliseront le t8140, qui sera la plate-forme A18, mais il est trop tôt pour avoir des détails sur celui-ci.

L’utilisateur a récemment prouvé sa crédibilité en confirmant la fuite du connecteur du câble USB-C. Les nouveaux iPhones auront le port de charge universel, bien que la série vanilla 15 s’en tiendra à l’USB 2.0, tandis que les 15 unités Pro auront des connecteurs USB 3.2 plus rapides.

