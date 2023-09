Le chipset Apple A17 Pro apparaît sur Geekbench, des cœurs de performance cadencés à 3,78 GHz

Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max ont été annoncés plus tôt cette semaine comme les premiers téléphones du marché dotés d’un chipset 3 nm. Le SoC Apple A17 Pro est doté d’un processeur à 6 cœurs avec 2 cœurs de performance ainsi que 4 unités d’efficacité qui, selon Apple, offrent un ralentisseur de 10 % par rapport à l’A16 Bionic.

Heureusement pour nous, Geekbench dispose désormais de scores de référence pour la série iPhone 15 Pro révélant quelques détails supplémentaires sur la puce A17 Pro et nous donnant une base de référence à comparer au SoC A16 Bionic de l’année dernière.





L’iPhone 15 Pro (iPhone 16,1) a réussi 2 908 points monocœur et un score multicœur de 7 238. Pour référence, l’iPhone 14 Pro de l’année dernière a obtenu un score dans les gammes 2 500 monocœur et 6 400 multicœur sur Geekbench, ce qui se traduit par une amélioration de 16 % du score monocœur et un gain multicœur de 13 % sur le nouvel iPhone 15 Pro.









Cartes de pointage iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sur Geekbench 6.2

Geekbench a également révélé une fréquence de base de 3,78 GHz pour les cœurs de performance du processeur à l’intérieur de l’A17 Pro, remportant ainsi la couronne des cœurs de performance les plus rapides sur un chipset mobile. Aucun mot sur les vitesses d’horloge du cœur d’efficacité pour l’instant.







A17 Pro dispose d’une horloge de base de 3,78 GHz

L’iPhone 15 Pro Max (iPhone 16,2) a marqué respectivement 2 846 points monocœur et 7 024 points multicœur. Les nouvelles listes Geekbench confirment également 8 Go de RAM, comme précédemment révélé sur Xcode. Il sera intéressant de voir comment la nouvelle puce 3 nm A17 Pro se comporte en termes d’efficacité compte tenu du nouveau processus 3 nm.

