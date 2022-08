Le chiot le plus chanceux de Grande-Bretagne survit en tombant d’une voiture à 50 km/h

Le chiot le plus chanceux de Grande-Bretagne a survécu à la chute de la voiture de son propriétaire à 30 mph.

Patterdale Terrier Peggy, âgée de trois mois, s’est brisé le dos, s’est fracturé les jambes, a gratté toute la peau de son devant et a presque perdu sa queue.

Le chiot le plus chanceux de Grande-Bretagne a survécu à la chute de la voiture de son propriétaire à 30 mph Crédit : Triangle Nouvelles

Le chiot s’est brisé le dos, s’est fracturé les pattes et a presque perdu la queue Crédit : Triangle Nouvelles

Peggy et Kenny rejoindront Jane sur la marche de 96 milles du West Highland Way pour collecter des fonds pour les chiens moins fortunés Crédit : Triangle Nouvelles

La propriétaire Jane Brady a déclaré: « Peggy est folle, absolument folle.

“Son frère Kenny avait accidentellement baissé la vitre automatique et elle s’est levée pour jeter un coup d’œil.

“J’ai appuyé sur les freins et j’ai sauté – elle était juste allongée sur le sol.”

“Je n’avais pas d’autre choix que de la mettre dans le coffre de la voiture et de l’emmener chez le vétérinaire.

Jane, 55 ans, de St Helen’s, Merseyside, a déclaré qu’elle avait emmené Peggy chez un vétérinaire où le chien était “touch and go” pendant cinq jours.

Maintenant âgés d’un an et complètement rétablis, Peggy et Kenny rejoindront Jane sur la marche de 96 milles du West Highland Way pour collecter des fonds pour les chiens moins fortunés.