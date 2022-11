Le chiot de Rishi Sunak reçoit un coquelicot alors que le nouveau Premier ministre fait un don à la Royal British Legion

Le chiot du PREMIER ministre Rishi Sunak a eu un coquelicot hier.

Le nouveau Premier ministre et son épouse Akshata Murty ont emmené Nova, le labrador retriever roux de 17 mois de la famille, lorsqu’ils ont fait un don aux collectionneurs de la Royal British Legion à Downing Street.

Le Premier ministre Rishi Sunak avec son chien Nova porte des coquelicots devant le 10 Downing Street Crédit : La Méga Agence

M. Sunak a semblé avoir du mal à mettre des billets de banque dans une boîte de collecte détenue par Imogen Nicol, 11 ans, de Wokingham, Berks, pour acheter des coquelicots pour lui et Akshata.

Il a également acheté un collier de chien RBL, avec un coquelicot réfléchissant, à la collectionneuse de 11 ans Maisie Mead pour Nova.

M. Sunak a exhorté tout le monde à soutenir l’appel annuel du coquelicot.

Il a déclaré : « Il n’y a pas de plus grand sacrifice que celui consenti par ceux qui sacrifient leur vie au service de leur pays.

« Cette année, comme toutes les autres, cet esprit de service a vu nos forces armées se déployer à travers le monde pour protéger notre liberté et notre sécurité.

«Des hommes et femmes qui ont si fièrement soutenu les funérailles de feu la reine à ceux qui ont formé les troupes ukrainiennes pour défendre leur pays, notre armée est parmi les meilleures au monde, et cela n’a été réalisé que grâce à des générations de dévouement.

Alors, pendant l’appel du coquelicot de cette année, veuillez donner généreusement.

Chaque année, l’élève de l’école primaire Maisie collecte des fonds pour le RBL en transformant sa route à Plymouth en Poppy Street.

Elle a déclaré: “C’était merveilleux d’être invitée au n ° 10.

Ça a été la meilleure journée d’insertion et j’ai hâte de retourner à l’école pour le dire à mes amis.

Nova était très douce et effrontée et aboyait beaucoup.

Pets At Home prévoit de collecter 1 million de livres sterling pour le RBL en vendant des accessoires de pavot pour animaux.

Ceux-ci incluent des bandanas pour animaux de compagnie ainsi que des colliers et des ensembles de breloques coquelicots tels que ceux portés par Nova.

Le directeur de RBL Poppy Appeal, Simon O’Leary, a déclaré: «Les forces armées risquent tout pour nous protéger, bien qu’elles ne nous aient jamais rencontrés.

Nous encourageons les gens et leurs animaux de compagnie à porter un coquelicot pour montrer au personnel en service, aux anciens combattants et à leurs familles que leur service et leur sacrifice ne seront jamais oubliés.

Achetez votre coquelicot auprès de 40 000 collectionneurs de coquelicots du Royaume-Uni ou sur rbl.org.uk