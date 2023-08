Le chinois Xpeng s’attend à une croissance des bénéfices grâce aux réductions de coûts et à l’accord avec Volkswagen

Vendredi, le PDG He Xiaopeng a déclaré que la société réduisait ses coûts dans l’ensemble de l’entreprise et que cela devrait « conduire considérablement l’amélioration de la marge brute en 2024 ».

Vendredi, la société a enregistré sa plus grosse perte trimestrielle depuis sa cotation aux États-Unis en août 2020. Sa perte nette au deuxième trimestre était de 2,8 milliards de yuans, supérieure à la perte de 2,13 milliards de yuans attendue selon une estimation consensuelle de Refinitiv. Ses actions cotées aux États-Unis ont clôturé en baisse de 4,28 % vendredi. Lundi après-midi, les actions de Xpeng cotées à Hong Kong s’échangeaient plus de 2% plus haut.

Xpeng tente de relancer son activité cette année, après que le cours de son action ait chuté de plus de 80 % en 2022. L’entreprise a lutté contre un environnement macroéconomique difficile en Chine et une guerre des prix entre ses rivaux nationaux et Tesla, qui a réduit les prix de son modèle. S et Model X la semaine dernière.

« La demande reste en fait assez robuste. Je pense qu’elle continue de croître malgré le contexte économique. Mais en même temps, la concurrence s’est intensifiée au premier semestre, avec plus d’acteurs lançant plus de nouveaux modèles et étant très agressifs sur la concurrence par les prix », dit Gu.

« Afin d’obtenir une meilleure rentabilité, nous nous sommes également efforcés de consacrer beaucoup de temps à la réduction des coûts. Plus tard l’année prochaine, nous prévoyons que notre nomenclature totale de véhicules [bill of materials] jusqu’à 25 % de réduction des coûts. Cela nous donnera également un outil important pour augmenter la rentabilité », a déclaré Gu.

Dans la fabrication automobile, les nomenclatures répertorient toutes les pièces nécessaires à la construction d’un véhicule, telles qu’un moteur, des freins, des sièges et des tableaux de bord.