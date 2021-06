Le chinois Xpeng Motors va lever jusqu’à 2 milliards de dollars lors de son introduction en bourse à Hong Kong

Cela signifie qu’il sera soumis aux règles et à la surveillance des régulateurs américains et hongkongais, ce qui n’est pas le cas avec une cotation secondaire.

Cela survient alors que le marché chinois des véhicules électriques devient de plus en plus compétitif.

Les projets de levée de fonds à Hong Kong interviennent alors que les tensions américano-chinoises continuent de menacer les sociétés cotées à Wall Street. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a adopté des règles plus tôt cette année qui imposent des exigences d’audit plus strictes aux sociétés étrangères cotées en Amérique. Il porte la menace de radiation pour les entreprises qui ne s’y conforment pas.

Mais Xpeng collecte également des fonds car il cherche à rivaliser sur un marché des voitures électriques de plus en plus encombré en Chine. Non seulement il est confronté aux constructeurs automobiles traditionnels qui cherchent à augmenter leur part de marché des voitures électriques, mais il se heurte également au leader du marché Tesla et à des start-up locales comme Nio et Li Auto. Les deux derniers sont également cotés aux États-Unis

Xpeng a déclaré avoir livré 5 686 voitures en mai, soit une augmentation de 483 % en glissement annuel et une augmentation de 10 % par rapport au mois précédent, à un rythme plus rapide qu’en avril. L’entreprise vise à livrer entre 15 500 et 16 000 unités au deuxième trimestre.

En avril, Xpeng a lancé la P5, son troisième modèle de production et sa deuxième berline après la P7. L’entreprise se concentre sur le renforcement de sa technologie, y compris certaines fonctionnalités de conduite autonome, pour se différencier de ses concurrents.