Le chinois Xi s’engage à Taiwan

Le dirigeant chinois promet de poursuivre la réunification nationale en utilisant “toutes les mesures nécessaires”

Le dirigeant chinois Xi Jinping a prononcé un long discours lors de la session d’ouverture du 20e Congrès national du Parti communiste, dans lequel il a salué le succès du parti dans la défense de la sécurité nationale et de la stabilité sociale – et a promis de faire avancer la cause de la réunification nationale.

“Résoudre la question de Taiwan est l’affaire des Chinois, une affaire qui doit être résolue par les Chinois”, Xi a déclaré dimanche à quelque 2 300 délégués du parti.

“Nous continuerons à lutter pour la réunification pacifique avec la plus grande sincérité et le plus grand effort, mais nous ne promettrons jamais de renoncer à l’usage de la force, et nous nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires”, a-t-il ajouté. il a averti.

Xi a souligné que son “Compatriotes taïwanais” ne devrait pas le prendre comme une menace, expliquant que l’avertissement était « en aucun cas ciblé » à eux, mais plutôt le “forces extérieures” et le “peu de séparatistes cherchant l’indépendance de Taiwan.”

Le dirigeant chinois a encouragé “les gens des deux côtés du détroit à travailler ensemble pour promouvoir la culture chinoise et forger des liens plus étroits”, ajoutant que Pékin a “a toujours fait preuve de respect et d’attention pour nos compatriotes taïwanais et s’est efforcé de leur apporter des avantages.”

L’insistance de Xi pour que Pékin poursuive une réunification pacifique, mais n’exclut pas l’utilisation de son armée, est conforme à la position officielle du gouvernement exposée dans un livre blanc publié le mois dernier. Dans le document, le gouvernement chinois affirmait son engagement envers des moyens non militaires, mais réservait “la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires” remettre Taïwan sous contrôle chinois.

Lire la suite Des députés ukrainiens devraient se rendre à Taipei – un législateur taïwanais

Taiwan s’est gouverné depuis que les forces nationalistes dirigées par Chiang Kai-shek ont ​​fui vers l’île en 1949, après avoir perdu la guerre civile face aux communistes. L’actuel président de Taïwan, Tsai Ing-wen, est considéré à Pékin comme un séparatiste. En plus de défier les avertissements de Pékin et d’accueillir de hauts responsables américains sur l’île, Taipei a intensifié ses achats d’armes américaines sous sa direction et ses diplomates ont poussé les nations occidentales à abandonner leur reconnaissance de la souveraineté de la Chine sur Taiwan.

La Chine a proposé une “un pays, deux systèmes” modèle pour Taïwan. En vertu de cela, Taïwan pourrait avoir un « système social différent du continent », à condition que la Chine « Intérêts nationaux de souveraineté, de sécurité et de développement » n’étaient pas menacés. Taipei a rejeté la proposition, son ministère des Affaires étrangères déclarant le mois dernier que seul le peuple taïwanais pouvait décider de l’avenir de l’île.