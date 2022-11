Le chinois Xi s’engage à soutenir Cuba sur les “intérêts fondamentaux”

BEIJING (AP) – Le président chinois Xi Jinping et son homologue cubain se sont engagés vendredi à se soutenir mutuellement sur les «intérêts fondamentaux» de leurs collègues communistes lors d’une réunion saluant en outre le retour à la diplomatie face à face de Pékin.

Dans des commentaires à Miguel Diaz-Canel Bermudez, Xi a déclaré que la Chine espérait « renforcer la coordination et la coopération dans les affaires internationales et régionales » avec Cuba. Les deux « iront main dans la main sur la voie de la construction du socialisme avec leurs propres caractéristiques », a déclaré Xi dans un communiqué de presse du gouvernement chinois.

La Chine définit généralement ses intérêts fondamentaux comme la défense de ses objectifs de développement économique et politique, ainsi que le contrôle du territoire qu’elle revendique, en particulier Taiwan autonome.

Aucun problème spécifique ou d’autres pays n’ont été mentionnés dans le communiqué de presse du gouvernement chinois.

La visite de Diaz-Canel est un autre signe de la façon dont la Chine tente de relancer sa diplomatie en personne après un arrêt virtuel de ces échanges pendant la pandémie.

Xi, qui est également le chef du Parti communiste au pouvoir et a éliminé les limites de mandat pour lui permettre de rester indéfiniment au pouvoir, a rencontré le chancelier allemand Olaf Scholz au début du mois à Pékin, puis a assisté à la réunion du Groupe des 20 principales économies en l’Indonésie et le forum de coopération économique Asie-Pacifique en Thaïlande.

Le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh et le président du Conseil européen Charles Michel doivent se rendre à Pékin la semaine prochaine.

Diaz-Canel est arrivé en Chine après une visite à Moscou, où lui et le président russe Vladimir Poutine ont salué “l’amitié traditionnelle” entre leurs nations frappées par les sanctions.

Après l’effondrement de l’Union soviétique, la Chine et Cuba se sont rapprochés, tout comme la Chine et la Russie ont progressivement établi des liens plus chaleureux, en grande partie en opposition à l’ordre mondial démocratique libéral dirigé par les États-Unis.

Dans le communiqué de presse chinois, Diaz-Canel aurait déclaré que sa visite “montre que nous attachons une grande importance et une grande attention aux relations amicales et coopératives entre Cuba et la Chine”.

Cuba “reconnaît hautement” les contributions pratiques et théoriques de Xi “et nous pensons qu’il s’agit d’un véritable encouragement pour toutes les forces progressistes du monde”, a-t-il déclaré.

La Chine est le deuxième partenaire commercial de Cuba après le principal producteur de pétrole, la Colombie, et a fourni des bus, des locomotives et d’autres équipements pour permettre à l’île de moderniser ses infrastructures délabrées. Des entreprises chinoises ont également investi dans l’extraction minière à Cuba, mais à une échelle limitée.

The Associated Press