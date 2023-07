Le chinois Xi s’engage à intensifier la planification de la guerre — RT World News

La situation sécuritaire de Pékin est devenue « de plus en plus instable », a averti le dirigeant

Le président chinois Xi Jinping a appelé l’Armée populaire de libération (APL) à améliorer sa préparation au combat afin de pouvoir « gagner n’importe quelle guerre » après avoir rencontré le commandement militaire responsable des opérations dans le détroit de Taiwan.

S’adressant aux soldats au quartier général du Commandement du théâtre oriental de l’APL à Nanjing jeudi, Xi a salué leur « Contributions significatives » dans la sauvegarde de la souveraineté de la Chine et a demandé instamment « vigilance contre les dangers potentiels. »

« Il est impératif pour nous d’approfondir la planification de la guerre et du combat, d’améliorer le système conjoint des commandements de théâtre, de nous concentrer sur l’entraînement au combat réel et d’améliorer notre capacité à gagner n’importe quelle guerre », a déclaré le président après une inspection du quartier général du commandement.















Le Commandement du théâtre oriental est largement concentré sur la mer de Chine orientale et le détroit de Taiwan, et serait chargé de mener des opérations majeures contre Taipei en cas de conflit brûlant.

Au cours de l’année dernière, le commandement a effectué plusieurs séries d’exercices de tir réel dans les eaux et l’espace aérien autour de Taïwan, y compris un exercice de trois jours en avril après que le dirigeant taïwanais Tsai Ing-wen a rencontré de hauts responsables américains. Le mois d’août dernier a également vu des jeux de guerre sans précédent, y compris des exercices pour un blocus complet de l’île, en représailles à une réunion avec la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi.

Xi a poursuivi en avertissant que le monde était entré dans une « nouvelle période de troubles et de changements », disant que la Chine doit améliorer sa préparation militaire car sa situation sécuritaire est « de plus en plus instable et incertain. » Bien qu’il n’ait cité aucun pays nommément, Pékin a dénoncé à plusieurs reprises la présence militaire américaine en Asie-Pacifique, y compris des « liberté de navigation » transite par le détroit de Taiwan par des navires de guerre américains.















Dans le cadre de sa politique « Une Chine », Pékin considère Taïwan comme faisant partie de son territoire souverain, maintenant son « effort de réunification pacifique » mais refusant de renoncer au droit d’utiliser la force si nécessaire.

Bien que Taipei n’ait jamais officiellement déclaré son indépendance et que Washington ne reconnaisse pas Taiwan comme un État indépendant, les États-Unis tiennent régulièrement des réunions de haut niveau avec des responsables taïwanais et ont approuvé des milliards de dollars de ventes d’armes ces dernières années, déclenchant la colère de Pékin.