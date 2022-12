Le chinois Xi reconnaît que la frustration de Covid a provoqué des protestations et des allusions à l’assouplissement des règles, selon un responsable de l’UE

CNN

Le président chinois Xi Jinping a reconnu la frustration au sein de la Chine face à la stratégie implacable de zéro Covid de son gouvernement, a déclaré un responsable de l’Union européenne à CNN, dans ses premières remarques connues sur les manifestations qui ont éclaté à travers le pays ces derniers jours.

Xi a déclaré jeudi à Pékin, le président du Conseil européen en visite, Charles Michel, que les manifestants étaient “principalement des étudiants” frustrés après trois ans de Covid, et a fait allusion à l’assouplissement potentiel des mesures de prévention de la Chine, a déclaré vendredi un responsable de l’UE à CNN.

“Xi a également déclaré qu’Omicron est moins meurtrier que Delta, ce qui rend le gouvernement chinois plus ouvert à un nouvel assouplissement des restrictions de Covid”, a déclaré le responsable de l’UE.

Le responsable s’est exprimé sous couvert d’anonymat, citant les normes professionnelles européennes.

Cependant, le responsable n’a pas pu confirmer si Xi avait prononcé le mot «protestation» en mandarin, ni dire quelle formulation exactement avait été utilisée par le dirigeant chinois pour décrire les récents troubles liés aux restrictions.

De rares manifestations ont secoué la Chine ces derniers jours alors que le pays approche de la fin d’une troisième année de contrôles sévères de la vie civile.

La dernière vague de manifestations est sans précédent depuis le mouvement pro-démocratique de la place Tiananmen en 1989. Depuis l’arrivée au pouvoir de Xi en 2012, le Parti communiste a resserré son emprise sur tous les aspects de la vie, lancé une répression radicale contre la dissidence et construit un haut – état de surveillance technique.

Les remarques de Xi interviennent alors que certaines régions de Chine montrent qu’elles assoupliront certaines restrictions de Covid, notamment en levant les blocages et en permettant à certains patients de Covid de se mettre en quarantaine à la maison, à la suite de manifestations anti-lockdown généralisées à travers le pays.

À partir de lundi prochain, les opérateurs de transport public de la capitale chinoise Pékin n’interdiront plus les passagers s’ils n’ont pas de résultat négatif au test Covid-19 effectué dans les 48 heures précédentes, a annoncé vendredi le gouvernement municipal dans un avis.

La nouvelle règle, qui s’applique aux bus et au métro, est un renversement du durcissement des mesures de confinement par la ville annoncé il y a 10 jours.

Cependant, le pays n’a toujours pas annoncé de feuille de route pour la réouverture et la suppression de sa myriade de restrictions Covid à l’échelle nationale.

Le haut responsable chargé de la réponse de la Chine à Covid a déclaré mercredi aux responsables de la santé que le pays était confronté à une “nouvelle étape et mission” dans le contrôle de la pandémie.

“Avec la diminution de la toxicité de la variante Omicron, l’augmentation du taux de vaccination et l’expérience accumulée en matière de contrôle et de prévention des épidémies, le confinement de la pandémie en Chine fait face à une nouvelle étape et à une nouvelle mission”, a déclaré mercredi le vice-Premier ministre Sun Chunlan, selon l’agence de presse officielle Xinhua.