Le Chinois Xi pourrait rejoindre Poutine pour sauter le sommet du G20 le mois prochain (rapport)

Le président chinois Xi Jinping devrait maintenant se joindre au président russe Vladimir Poutine pour ne pas participer au sommet du G20 en Inde le mois prochain, selon un rapport.

Deux responsables indiens, un diplomate basé en Chine et un responsable travaillant pour le gouvernement d’un autre pays du G20, ont déclaré jeudi à Reuters que le Premier ministre Li Qiang devrait représenter la Chine lors du rassemblement annuel, qui se tiendra cette année les 9 et 10 septembre. à New Delhi.

Le président Biden fait partie des dirigeants mondiaux qui prévoient d’assister au sommet, et la raison de l’absence prévue de Xi n’est pas claire.

Les deux dirigeants se sont rencontrés pour la dernière fois lors du sommet de novembre 2022.

La nouvelle est apparue quelques jours seulement après que l’Inde a protesté contre une carte chinoise revendiquant son territoire, selon l’Associated Press.

Mardi, l’Inde a formellement déposé une objection par la voie diplomatique auprès de la partie chinoise concernant la soi-disant « carte standard » de 2023.

La version de la carte chinoise publiée lundi sur le site Internet du ministère des Ressources naturelles montre clairement l’Arunachal Pradesh et le plateau de Doklam, pour lesquels les deux parties se sont disputées, inclus à l’intérieur des frontières chinoises, ainsi qu’Aksai Chin dans la partie ouest que la Chine contrôle mais l’Inde. prétend encore.

La semaine dernière, Xi s’est rendu en Afrique du Sud pour assister au sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud).

Poutine était également présent, mais uniquement virtuellement par liaison vidéo, car un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale est toujours en cours contre son arrestation pour crimes de guerre présumés en Ukraine, selon Reuters.

Poutine aurait déclaré lundi au Premier ministre indien Narendra Modi lors d’un appel téléphonique qu’il ne participerait pas au prochain sommet du G20 et qu’il enverrait plutôt le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en son nom.

Sur son site Internet, le G20 se décrit comme le « premier forum de coopération économique internationale » qui « joue un rôle important dans l’élaboration et le renforcement de l’architecture et de la gouvernance mondiales sur toutes les grandes questions économiques internationales ».

« Le Groupe des Vingt (G20) comprend 19 pays (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, France, Allemagne, Inde, Indonésie, Italie, Japon, République de Corée, Mexique, Russie, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Turquie, Royaume-Uni et États-Unis) et l’Union européenne », ajoute-t-il. « Les membres du G20 représentent environ 85 % du PIB mondial, plus de 75 % du commerce mondial et environ les deux tiers de la population mondiale. »

