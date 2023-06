Le chinois Xi ordonne une campagne de sécurité nationale après que l’explosion d’un restaurant barbecue a tué 31 personnes – National

Le président chinois a ordonné jeudi une campagne de sécurité nationale après qu’une explosion massive de gaz de cuisine dans un restaurant barbecue du nord-ouest a tué 31 personnes et en a blessé sept autres à la veille d’un long week-end de vacances.

L’explosion a ravagé le restaurant vers 20h40 mercredi dans une rue animée de Yinchuan, la capitale de la région autonome traditionnellement musulmane du Ningxia Hui, alors que les gens se rassemblaient avant le Festival des bateaux-dragons, a annoncé l’agence de presse officielle Xinhua.

L’explosion a laissé de nombreuses personnes inconscientes et elles ont dû être transportées hors du magasin, selon le site d’information en ligne The Paper, qui a cité un membre de l’équipe de recherche et de sauvetage. Les victimes comprenaient des personnes âgées et des lycéens, a-t-il ajouté.

Une heure avant l’explosion, les employés ont remarqué l’odeur de gaz de cuisine et ont découvert qu’un robinet de réservoir de gaz était cassé, selon Xinhua. L’explosion s’est produite alors qu’un employé remplaçait la vanne.

Le président chinois Xi Jinping a exigé des soins médicaux urgents pour les blessés et une révision de la sécurité après l’explosion, a indiqué Xinhua. Il a appelé à des efforts pour déterminer rapidement la cause de l’accident et tenir les gens responsables en vertu de la loi.





Xi a également déclaré que toutes les régions et les départements concernés devraient faire face à « tous les types de risques et de dangers cachés » et lancer des campagnes pour promouvoir la sécurité au travail.

Lors d’une conférence de presse jeudi, le chef adjoint du parti de Yinchuan a présenté ses excuses à tous les habitants de la ville, selon le site d’informations Huanqiu.com. Avant le début de la conférence de presse, les participants ont incliné la tête en silence.

Neuf personnes ont été arrêtées par les autorités, dont le propriétaire du restaurant, des actionnaires et des employés. Leurs avoirs ont également été gelés, selon Xinhua.

L’explosion s’est produite dans un point de vente de Fuyang Barbecue, une chaîne de restaurants à Yinchuan populaire pour ses brochettes grillées et ses plats sautés, a déclaré The Paper. Le restaurant sur deux étages pouvait accueillir 20 personnes au rez-de-chaussée et proposait des salles à manger privées au deuxième étage où les clients pouvaient également chanter au karaoké.

Sur cette photo publiée par l'agence de presse Xinhua, des pompiers travaillent sur le site d'une explosion dans un restaurant à Yinchuan, dans la région autonome Hui du Ningxia (nord-ouest de la Chine), le mercredi 21 juin 2023.



Une vidéo sur la plateforme de médias sociaux Douyin montrait des sauveteurs sur des échelles essayant d’atteindre les victimes au deuxième étage. Des personnes qui semblaient légèrement blessées attendaient de l’aide sur le bord de la route. D’autres vidéos montraient au moins six camions de pompiers sur les lieux et des spectateurs en pleurs.

Un membre du personnel de la clinique d’urgence de l’hôpital général de l’université médicale de Ningxia a confirmé que certaines victimes y étaient soignées, mais a refusé de donner plus d’informations.

Le journal a cité une femme identifiée uniquement par son nom de famille, Chen, disant qu’elle se trouvait à environ 50 mètres (160 pieds) du restaurant lorsqu’elle a entendu l’explosion. Elle a décrit avoir vu deux serveurs sortir du restaurant, dont l’un s’est effondré immédiatement, tandis qu’une épaisse fumée s’échappait et qu’une forte odeur de gaz de cuisine imprégnait la zone.

Le ministère de la Gestion des urgences du gouvernement central a déclaré sur les réseaux sociaux que les travaux de recherche et de sauvetage au restaurant étaient terminés tôt jeudi matin et que les enquêteurs s’efforçaient de déterminer la cause de l’explosion.

Le Dragon Boat Festival est une fête consacrée à manger des boulettes de riz et des bateaux de course propulsés par des équipes de pagayeurs. Alors que la majorité de la population de Yinchuan est composée de Chinois Han, un tiers sont des Hui ou des musulmans chinois.





Les accidents industriels de ce type sont fréquents en Chine, généralement attribués à une mauvaise supervision gouvernementale, à la corruption, aux mesures de réduction des coûts par les employeurs et au peu de formation à la sécurité des employés.

Au moins neuf personnes ont été tuées dans une explosion dans une usine pétrochimique chinoise et trois autres sont mortes dans un accident d’hélicoptère pendant les vacances du 1er mai dans le pays.

En février, 53 mineurs ont été tués dans l’effondrement d’une énorme mine de charbon à ciel ouvert dans la région nord de la Mongolie intérieure, entraînant de nombreuses arrestations, et quatre personnes ont été arrêtées pour un incendie dans une société commerciale industrielle du centre de la Chine en novembre. tué 38 personnes.

Le gouvernement central a promis des mesures de sécurité plus strictes depuis qu’une explosion en 2015 dans un entrepôt de produits chimiques dans la ville portuaire de Tianjin, dans le nord du pays, a tué 173 personnes, pour la plupart des pompiers et des policiers. Dans cette affaire, un certain nombre de responsables locaux ont été accusés d’avoir accepté des pots-de-vin pour ignorer les violations de la sécurité.

La productrice vidéo AP Penny Wang à Bangkok a contribué à ce rapport.