Le chinois Xi minimise le besoin d’une croissance rapide et loue les réalisations de Covid

Les contrôles Covid de la Chine ont aidé le pays à renouer rapidement avec la croissance en 2020. Mais la politique controversée du “zéro-Covid” est devenue de plus en plus stricte cette année, incitant les banques d’investissement à réduire à plusieurs reprises les estimations de croissance pour la Chine.

BEIJING (Reuters) – Le président chinois Xi Jinping a affirmé dimanche le récent abandon du pays d’une croissance rapide et une plus grande concentration sur l’autosuffisance nationale, en particulier dans le domaine de la technologie.

“Sans des bases matérielles et technologiques solides, nous ne pouvons espérer construire un grand pays socialiste moderne”, a déclaré Xi en chinois, selon une traduction officielle en anglais.

Depuis le 19e Congrès national du parti, les États-Unis ont accru leur pression sur la Chine. L’administration Biden a qualifié la Chine de concurrent stratégique et a annoncé ce mois-ci de nouveaux contrôles à l’exportation sur les semi-conducteurs – dans le but de maintenir l’avantage technologique des États-Unis sur la Chine.

Xi n’a pas mentionné de pays spécifiques dans son discours de près de deux heures.

Cependant, il a consacré une section à la manière dont le pays mettrait l’accent sur l’éducation pour développer ses propres talents scientifiques et accélérerait le lancement de projets nationaux ayant une “importance stratégique” et “à long terme”. Il n’a pas fourni plus de détails.

Il n’a pas non plus laissé de côté les plans de croissance. M. Xi a déclaré que le pays viserait à stimuler la productivité, à rendre ses chaînes d’approvisionnement plus résilientes et à accroître la production économique globale.