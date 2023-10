Le chinois Xi met en garde l’Occident contre le « découplage » économique | Actualités Xi Jinping

Le président chinois Xi Jinping a mis en garde les États occidentaux contre le « découplage » de l’économie de son pays, insistant sur le fait que son économie est en déclin. l’investissement étranger que le développement de la Chine ne doit pas être considéré comme une menace mais comme un atout.

La prudence de Xi est intervenue alors qu’il ouvrait mercredi le forum de l’Initiative la Ceinture et la Route (BRI) à Pékin. Il a également profité de son discours pour saluer le projet lancé il y a 10 ans dans le but déclaré de construire des infrastructures et des réseaux énergétiques pour relier l’Asie, l’Afrique et l’Europe.

« Nous nous opposons aux sanctions unilatérales, à la coercition économique, au découplage et à la perturbation de la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Xi, ripostant aux efforts occidentaux perçus comme entravant la croissance de la Chine.

« Considérer le développement des autres comme une menace ou prendre l’interdépendance économique comme un risque n’améliorera pas sa propre vie ni n’accélérera son développement », a-t-il ajouté. « La Chine ne peut réussir que lorsque le monde se porte bien… Lorsque la Chine se porte bien, le monde ira encore mieux. »

Attirer les investissements

Dans le cadre des efforts de la Chine pour attirer davantage d’investissements étrangers, dont une mesure a atteint un le plus bas depuis 25 ans plus tôt cette année, Xi s’est également engagé à assouplir les restrictions en matière d’investissement et à faciliter de meilleures relations commerciales.

« Nous supprimerons complètement les restrictions sur l’accès des investissements étrangers dans le secteur manufacturier », tout en ouvrant « le commerce transfrontalier et les investissements dans les services et en élargissant l’accès au marché pour les produits numériques », a déclaré Xi.

Il a ajouté que la Chine envisageait des réformes pour les entreprises publiques, ainsi que pour l’économie numérique, les droits de propriété intellectuelle et les marchés publics.

Dans le même temps, la Chine continuera d’injecter des milliards de dollars dans les économies des pays en développement tout en s’appuyant sur la BRI, a promis le président chinois.

Qui participe au forum ?

Les dirigeants et représentants de plus de 130 pays participent au forum, qui célèbre le 10e anniversaire du projet ambitieux de Xi, qu’il a qualifié de « projet du siècle ».

Parmi les invités de marque figurent le président russe Vladimir Poutine, le président indonésien Joko Widodo, le président serbe Aleksandar Vucic, le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly et le Premier ministre pakistanais Anwaar-ul-Haq Kakar.

Xi a rencontré Poutine, qu’il qualifie de « cher ami », avant le forum, et a réaffirmé leur solide partenariat.

« La confiance politique mutuelle entre les deux pays ne cesse de s’approfondir », a déclaré M. Xi, selon l’agence de presse officielle Xinhua, saluant leur « coordination stratégique étroite et efficace ».

Le scepticisme occidental

Les dirigeants européens sont restés largement à l’écart de l’événement, le Premier ministre nationaliste-populiste hongrois Viktor Orban étant le seul chef d’État de l’Union européenne présent.

Les dirigeants occidentaux en sont venus à considérer la BRI chinoise avec méfiance, y voyant un outil permettant d’amplifier l’influence et la portée mondiale de Pékin. De nombreux pays occidentaux cherchent à diversifier leurs chaînes d’approvisionnement pour réduire leur dépendance à l’égard de la Chine, qui est la deuxième économie mondiale.

« La bonne voie à suivre »

À l’avenir, Xi a déclaré que l’initiative « la Ceinture et la Route » progresserait vers la résolution des problèmes de l’intelligence artificielle et du changement climatique, notamment grâce à une coopération intensifiée dans « les infrastructures vertes, l’énergie et les transports ».

Le président chinois a ajouté que la BRI l’avait placée du bon côté de l’histoire, selon l’agence de presse officielle chinoise Xinhua. «Cela représente l’avancée de notre époque et c’est la bonne voie à suivre.»