BEIJING – Le président chinois Xi Jinping prononcera un discours jeudi par vidéoconférence lors d’un sommet mondial des dirigeants sur le climat organisé par le président américain Joe Biden, les médias d’État ont déclaré mercredi.

Beaucoup s’attendaient à ce que les dirigeants des deux plus grandes économies du monde – et les plus grands pollueurs de carbone – tiennent leur première réunion en marge du sommet alors que les tensions entre les deux pays mijotent. Depuis son entrée en fonction en janvier, Biden a qualifié la Chine de «concurrent le plus sérieux» des États-Unis, tout en maintenant la position ferme de l’ancien président Donald Trump à l’égard de Pékin.

Xi et Biden se sont entretenus par téléphone en février, juste avant la fête du printemps en Chine.

La réduction des émissions de carbone est l’un des rares domaines dans lesquels la Chine et les États-Unis ont déclaré qu’ils pourraient coopérer et s’aligne sur l’annonce de Xi l’année dernière selon laquelle la nation asiatique vise à atteindre son pic d’émissions de carbone d’ici 2030.