Le Chinois Xi Jinping se rendra à Hong Kong pour l’anniversaire de la passation de pouvoir

HONG KONG – Jeudi, le président chinois Xi Jinping devrait se rendre en dehors de la Chine continentale pour la première fois depuis le début de la pandémie pour assister au 25e anniversaire de la passation de Hong Kong de la domination britannique à la domination chinoise. Pour Xi, le dirigeant le plus puissant de Chine depuis Mao Zedong, qui devrait effectuer un troisième mandat sans précédent plus tard cette année, la procédure est une chance de cimenter le pouvoir personnel sur le Parti communiste chinois en déclarant que la nation est devenue plus forte et plus unie sous son règne.

Mais pour beaucoup à Hong Kong, à mi-parcours d’une période de 50 ans où la ville s’est vu garantir un « degré élevé d’autonomie » dans le cadre d’un mécanisme connu sous le nom de « un pays, deux systèmes » est un moment pour pleurer l’érosion des libertés et anéantit les espoirs d’un avenir plus démocratique.

“Après le soulèvement et les manifestations de 2019 et 2020, le gouvernement de Pékin veut montrer que tout est sous contrôle – l’opposition et les éléments rebelles ont été anéantis”, a déclaré Ho-fung Hung, professeur d’économie politique à l’Université Johns Hopkins. “C’est un tour d’honneur, et Xi Jinping essaiera de montrer qu’il est celui qui a réussi ce soi-disant” deuxième retour “de Hong Kong.”

L’écrasement des manifestations pro-démocratie a effiloché les relations de Pékin avec la jeunesse de la ville et avec de nombreux gouvernements occidentaux. Mais pour le Parti communiste chinois, qui accorde plus d’importance à son contrôle politique et à l’intégrité territoriale de la nation, briser des décennies d’inaction et de recul pour adopter une législation sur la sécurité nationale pour Hong Kong est une réalisation importante.

Les universitaires chinois ont commencé à parler du « second retour » de Hong Kong. Zheng Yongnian, un politologue influent de l’Université chinoise de Hong Kong, a déclaré les médias d’Etat que les premières années de la domination chinoise après 1997 étaient « une souveraineté sans pouvoir de gouverner ». Mais Xi a changé cela.

La loi sur la sécurité nationale, a déclaré Zheng, était un bon début, mais seulement le début de la “reconstruction” que le système politique de Hong Kong doit subir alors qu’il “passe d’une démocratie radicale à une forme de démocratie plus adaptée à la culture et à la classe sociale de Hong Kong”. structure.”

Au premier rang de cet ordre du jour pour le nouveau chef de l’exécutif John Lee, le chef de la politique qui a supervisé la répression des manifestations, sera de respecter l’article 23 de la loi fondamentale, la mini-constitution de la ville, qui l’oblige à promulguer des lois pour interdire la trahison, la sécession, la sédition et la subversion. Une telle législation a été abandonnée en 2003 après des manifestations de masse.

Mais les ambitions de Xi vont au-delà des révisions policières et juridiques, et visent des changements radicaux dans l’éducation et la société conçus pour renforcer le soutien au régime du PCC.

L’acceptation d’un avenir conçu par Pékin peut être plus difficile parmi la génération née autour de la rétrocession, qui attendait de plus grandes libertés démocratiques et a été introduite dans la politique locale à travers des protestations contre les impositions de Pékin.

25 ans de prise de contrôle de Hong Kong par la Chine, en images

“Quand j’étais jeune, je ne savais pas ce qu’était le suffrage universel, mais plus tard, après avoir vécu la révolution des parapluies, j’ai changé d’avis”, a déclaré Coco Au, 25 ans, étudiante en troisième cycle en droit, faisant référence aux manifestations de 2014 visant des changements à Hong. système électoral de Kong qui a permis à Pékin de présélectionner les candidats politiques.

Beaucoup de personnes nées vers 1997 se sentent trahies. Jeff Yau, 25 ans, a grandi avec le sentiment que le transfert avait été un événement heureux, mais plus récemment, il a commencé à craindre pour l’avenir de la ville. “Je me sens un peu étouffé et j’ai l’impression que Hong Kong est moins ouvert que les pays occidentaux”, a-t-il déclaré.

Malgré le ton jubilatoire des médias d’État chinois avant les cérémonies de vendredi, certains signes indiquent que Xi reste inquiet face à l’emprise de Pékin sur Hong Kong. Les médias locaux, citant des sources gouvernementales anonymes, ont rapporté que Xi ne passerait pas la nuit dans la ville et reviendrait à la place à travers la frontière continentale jusqu’à Shenzhen après un dîner avec la directrice générale sortante Carrie Lam, de retour à Hong Kong vendredi matin pour le cérémonie de nomination de Lee, l’ancien chef de la police qui prendra sa place.

Une grande partie de Hong Kong a été fermée pour assurer le bon déroulement de la visite. De hautes barricades remplies d’eau bordent les rues près du parc des expositions où se tiendront les célébrations. Le conseil législatif a annulé sa réunion hebdomadaire afin que les législateurs puissent mettre en quarantaine et respecter les restrictions strictes relatives aux coronavirus pour les cérémonies. La police a interdit les drones à travers Hong Kong lors de la visite.

Au moins 10 journalistes de médias locaux et étrangers ont été empêchés de couvrir les débats, selon le South China Morning Post. La Ligue des sociaux-démocrates, une organisation politique pro-démocratie, a déclaré mardi qu’elle ne manifesterait pas le 1er juillet après que la police de la sécurité nationale a convoqué ses volontaires. “La situation est très difficile, veuillez comprendre”, a déclaré le groupe dans un communiqué aux supporters.

Pour l’ancienne génération de Hong Kong, 1997 a également été une période profondément incertaine. Claudia Tang, 59 ans, a quitté la ville pour l’Australie à l’époque dans l’espoir d’émigrer, mais est revenue plus tard. Elle est maintenant largement optimiste quant à l’avenir de Hong Kong, malgré la domination de Pékin.

« J’ai l’impression que l’éducation nationale est une bonne chose. Beaucoup de jeunes ne comprennent pas ce que signifie « un pays, deux systèmes », a-t-elle déclaré.

Cette confusion peut être en partie due au fait que les explications de la Chine ont évolué au fil du temps. Finies les promesses lapidaires de l’ancien dirigeant chinois Deng Xiaoping d’avant 1997 selon lesquelles “les chevaux de Hong Kong continueront d’être courus et les danses seront dansées” après la passation. Les remplacer par les vues de Xi, comme indiqué lors du 20e anniversaire de la passation de pouvoir, selon lesquelles “un seul pays” forme les racines profondes d’un système de gouvernance “avancé, avant tout, pour réaliser et maintenir l’unité nationale”.

La création de la formule « un pays, deux systèmes » qui sous-tendait la rétrocession de Hong Kong en 1997 est considérée comme l’une des réalisations déterminantes du leadership de Deng. Aujourd’hui encore, les médias d’État chinois présente régulièrement vidéos de Deng agitant son doigt vers le Premier ministre britannique de l’époque, Margaret Thatcher, tout en déclarant que la souveraineté de Hong Kong n’était pas à débattre.

De nombreuses questions sur l’avenir de Hong Kong laissées sans réponse par Deng ont été répondues de manière retentissante par Xi, souvent en imposant les interprétations de l’histoire du Parti communiste chinois sur le territoire. Récemment, les responsables de Hong Kong ont révisé les manuels scolaires du secondaire pour enseigner la position du parti selon laquelle le territoire n’a jamais été une colonie britannique ; il n’a jamais été occupé qu’illégalement.

Lors d’un événement lundi, Chris Patten, le dernier gouverneur britannique de Hong Kong, a fait valoir que le Royaume-Uni n’aurait pas pu faire grand-chose avant 1997 pour éviter le récent tournant répressif à Hong Kong, “parce que la vraie histoire à propos de Hong Kong aujourd’hui concerne la sélection de Xi Jinping à la tête de la Chine.

À l’époque, a ajouté Patten, la remise de Hong Kong était considérée comme un “canari dans le puits de mine” pour tester si le régime chinois se montrerait brutalement intéressé ou digne de confiance dans les affaires internationales, mais cette question a maintenant trouvé une réponse. “Le canari a été, dans la mesure où il pouvait le gérer, étranglé”, a-t-il déclaré.

Même en 1997, Ken Lam, 50 ans, qui travaille dans la logistique, a deviné qu’une plus grande répression était à venir mais n’a pas pu partir à l’époque et s’est résigné au sort de la ville. “J’ai maintenant la capacité de partir, mais une partie de moi veut aussi rester et observer à quel point Hong Kong peut devenir pire. Après tout, cet endroit est l’endroit où j’ai grandi », a-t-il déclaré.