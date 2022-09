NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le dirigeant chinois Xi Jinping se rendra hors de Chine pour la première fois en plus de deux ans pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine cette semaine.

Xi et Poutine se rencontreront face à face au Kazakhstan mercredi à un moment où leurs deux pays sont confrontés à de vives critiques internationales – la Russie pour son invasion de l’Ukraine et la Chine pour son agression croissante contre Taïwan.

Les deux pays sont les principaux opposants mondiaux à la puissance occidentale, et Xi a cherché à s’imposer comme l’homologue autocratique du président américain Joe Biden qui a déclaré que la concurrence entre les États-Unis et la Chine déterminera si le monde se tourne vers la démocratie ou l’autocratie.

La réunion intervient quelques jours après que les forces de Poutine ont subi une défaite dévastatrice en Ukraine, les forces ukrainiennes reprenant des pans du nord-est de Kharikiv lors d’une contre-offensive brutale. Plusieurs rapports indiquent que les soldats russes ont laissé tomber leurs armes et se sont enfuis déguisés avant l’avancée ukrainienne.

TAIWAN REJETTE LE PLAN « UN PAYS, DEUX SYSTÈMES » DE LA CHINE POUR L’ÎLE

“Ils sont entrés dans nos maisons pour prendre des vêtements afin que les drones ne les voient pas en uniforme”, a déclaré Olena Matvienko, une résidente locale, au Washington Post. “Ils ont pris nos vélos. Deux d’entre eux ont pointé des armes sur mon ex-mari jusqu’à ce qu’il leur tende ses clés de voiture.”

Pendant ce temps, le régime de Xi mène des exercices militaires de plus en plus agressifs autour de l’île de Taiwan. La Chine revendique depuis longtemps la souveraineté sur l’île, bien qu’elle ait son propre gouvernement souverain et démocratique.

LE COORDONNATEUR DU NSC, KIRBY, DIT QUE LA CHINE EST ENGAGÉE DANS UNE “TENTATIVE CLAIRE” POUR “MODIFIER EN PERMANENCE” LE “STATU QUO” À TAIWAN

Les États-Unis ont cherché à dissuader la Chine d’utiliser l’invasion russe de l’Ukraine comme excuse pour faire de même à Taiwan. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, s’est envolée pour l’île début août, le plus haut responsable américain à avoir fait le voyage en 25 ans.

Alors que la visite de Pelosi a indigné la Chine, il est loin d’être rare que des législateurs américains se rendent à Taïwan. Un groupe de six membres du Congrès s’est envolé pour l’île en avril. Cinq autres ont fait le voyage une semaine après Pelosi.

Néanmoins, la Chine soutient que les visites violent la politique américaine d’une seule Chine, qui stipule que les États-Unis reconnaissent le gouvernement de Pékin comme le seul gouvernement de la Chine. Il déclare également que les États-Unis n’entretiendront pas de relations diplomatiques officielles avec Taiwan.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Taïwan s’est séparé de la Chine continentale en 1949, lorsque les forces démocratiques ont fui vers l’île après avoir perdu une guerre civile contre le Parti communiste chinois.