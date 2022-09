Le chinois Xi Jinping rencontre Poutine au milieu des pertes militaires russes

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi au dirigeant chinois Xi Jinping que Moscou “comprend” les inquiétudes de Pékin concernant la guerre en Ukraine lors d’une première rencontre face à face depuis l’invasion, alors que les deux pays testent les limites de leur amitié perturbée par la Russie. revers de l’invasion. “Nous apprécions hautement la position équilibrée de nos amis chinois concernant la crise ukrainienne, nous comprenons vos questions et préoccupations à ce sujet, et lors de la réunion d’aujourd’hui, nous clarifierons bien sûr tout cela en détail”, a déclaré Poutine dans son discours d’ouverture sur Ouzbékistan, donnant le coup d’envoi d’une rencontre avec Xi, à qui il s’est adressé comme son “cher et ami de longue date”.

Le dirigeant russe a ajouté que la Russie est attachée au principe d’une seule Chine et a “condamné les provocations” des États-Unis à Taiwan.

Lorsque les deux dirigeants se sont rencontrés en février pour déclarer le début de leur partenariat « sans limites », ils signalaient également le début d’un nouvel alignement de deux des États autoritaires les plus puissants du monde.

Depuis lors, la guerre de la Russie contre l’Ukraine a été pire pour lui que prévu, la Russie faisant face à des revers militaires humiliants répétés, tandis que Poutine a été largement boudé par les dirigeants occidentaux et que l’économie russe a été martelée par des sanctions sans précédent.

Le président chinois Xi se rend en Asie centrale avant la rencontre prévue avec Poutine

Leur première rencontre face à face depuis lors survient à un moment fragile pour les deux dirigeants, testant à quel point cette amitié est vraiment illimitée.

La réunion en marge du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai à Samarcande intervient alors que les forces russes ont subi des pertes époustouflantes sur le champ de bataille en Ukraine. Pékin, quant à lui, se trouve de plus en plus en désaccord avec les pays occidentaux au sujet de Taïwan et des violations des droits de l’homme au Xinjiang.

Pour Poutine, la réunion envoie un message crucial qu’il reste un acteur mondial, avec des amis qui partagent ses vues autoritaires et sa détermination à créer un nouvel ordre mondial où les États-Unis ne dominent plus.

Pour Xi, son premier voyage à l’étranger en près de trois ans marque sa réémergence diplomatique avant un congrès du parti en octobre où il espère obtenir un troisième mandat sans précédent.

“C’est bien sûr une démonstration de soutien mutuel et de solidarité, un message principalement pour les États-Unis et l’Occident”, a déclaré Yun Sun, directeur du programme Chine au Stimson Center.

Pourtant, il est peu probable que Xi offre à Poutine un soutien plus concret. Cela pourrait risquer un retour de bâton occidental qui exacerberait une liste croissante de défis nationaux, notamment un ralentissement de l’économie chinoise, une crise immobilière et le mécontentement du public face à des politiques strictes de “zéro covid”.

La Chine a maintenu un équilibre délicat dans la guerre de la Russie contre l’Ukraine, appelant à la paix tout en approuvant les plaintes russes selon lesquelles l’OTAN était à blâmer, en raison de l’expansion de l’alliance. Pékin a tenté d’apporter un soutien moral à Poutine sans soutenir catégoriquement l’invasion ou envoyer une aide financière ou militaire qui entraînerait des sanctions secondaires.

S’étant engagée à maintenir des relations commerciales normales avec Moscou, la Chine a continué d’exporter des marchandises vers la Russie et d’importer du pétrole et du gaz russes. Le commerce bilatéral a augmenté de 31% au cours des huit premiers mois de 2022, selon les données des douanes chinoises.

“Un soutien concret à la guerre en Ukraine est peu probable”, a déclaré Sun. « Le soutien et l’assistance militaires ne sont pas dans les cartes. La Chine n’a pas besoin de soutenir la Russie dans la guerre, elle ne s’y oppose pas.

La Chine est susceptible de poursuivre son approche, que certains analystes ont qualifiée de «chevauchement de Pékin», de soutien diplomatique à la Russie dans un partenariat visant à contrer un ordre international dirigé par Washington tout en respectant les sanctions occidentales.

Ces derniers jours, cependant, la Chine a signalé un soutien plus fort à la Russie. Li Zhanshu, le troisième plus haut dirigeant chinois, s’est rendu à Moscou la semaine dernière et a souligné que Pékin avait apporté “un soutien par une action coordonnée” à la Russie alors qu’elle répondait aux menaces de sécurité “à sa porte”.

Une lecture russe de la réunion a déclaré que Li avait exprimé son soutien à la guerre, mais la version chinoise était plus tempérée en disant que Li a déclaré que la Chine “comprend et soutient pleinement” les intérêts de sécurité de la Russie.

Malgré les efforts de la Chine pour trouver un équilibre, la rencontre de Xi avec Poutine suscitera davantage de questions sur la position de la Chine dans le conflit.

“Le voyage correspond à la vision stratégique de M. Xi de liens étroits avec Moscou, mais la rencontre avec le dirigeant russe pourrait rendre plus difficile pour Xi de prétendre qu’il ne permet pas d’une manière ou d’une autre l’agression de la Russie”, a déclaré Joseph Torigian, professeur adjoint spécialisé dans la Russie et la Russie. Chine à l’Université américaine.

La perte rapide de territoire en Ukraine révèle l’usure de l’armée russe

Au début des pourparlers, le Kremlin a décrit les relations russo-chinoises comme étant “à un niveau sans précédent”, affirmant qu’il “attache une grande importance à l’approche équilibrée de la Chine face à la crise ukrainienne”.

Le Kremlin affirme que le partenariat entre Moscou et Pékin assure « la stabilité mondiale et régionale », bien que la guerre de la Russie contre l’Ukraine ait déstabilisé la région, créant des incertitudes particulières en Asie centrale.

“Les pays défendent ensemble la formation d’un ordre mondial juste, démocratique et multipolaire fondé sur le droit international et le rôle central des Nations unies”, indique un communiqué du Kremlin.

En Ouzbékistan, Xi est confronté à la difficulté supplémentaire de maintenir sa neutralité tout en participant à un sommet avec des pays d’Asie centrale, dont la plupart s’opposent à la guerre et s’inquiètent d’une éventuelle incursion russe sur leurs territoires.

Avant de s’envoler pour Samarcande, Xi s’est rendu au Kazakhstan où il a rencontré le président Kassym-Jomart Tokayev lors d’une première escale symboliquement importante, où il a semblé envoyer un message subtil sur la guerre en Ukraine, promettant de soutenir fermement les efforts du Kazakhstan pour protéger son indépendance, sa souveraineté et son territoire. l’intégrité, “quelle que soit l’évolution de la situation internationale”.

La Russie s’est montrée irritée par le refus du Kazakhstan d’approuver la guerre ou de reconnaître l’indépendance de deux « républiques » russes par procuration dans l’est de l’Ukraine.

Comme l’Ukraine, le Kazakhstan a une importante composante russophone, environ 18 % de la population, concentrée dans le nord du pays. Avec la mission historique souvent déclarée de Moscou de «protéger» les russophones du monde entier – l’une des raisons qu’elle a données à l’invasion ukrainienne – ils sont considérés comme une source d’insécurité.

Les voyages de Xi en Asie centrale font partie d’efforts à long terme pour établir de meilleures routes commerciales et une meilleure connectivité dans la région, une tâche de plus en plus urgente alors que la Chine fait face à la possibilité d’un conflit dans le détroit de Taiwan et la mer de Chine méridionale qui pourrait entraver l’accès au transport maritime. voies.

Pour protester contre une visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, la Chine a lancé en août des exercices militaires à grande échelle simulant un blocus de l’île principale de Taïwan, déclenchant ce qui est devenu la quatrième crise du détroit de Taïwan.

“Cela rend ce voyage très important car Xi est essentiellement là-bas avec pour mission de convaincre les dirigeants d’Asie centrale qu’il est toujours important d’avoir une relation solide avec la Chine. [and to] veuillez considérer nos objectifs et ce que nous pouvons vous donner », a déclaré Niva Yau, chercheur principal à l’Académie de l’OSCE, un groupe de réflexion sur la politique étrangère au Kirghizistan.

En Asie centrale, où les pays ont dû naviguer pendant des années entre deux puissances géantes enfermées dans une concurrence silencieuse, un Poutine diminué pourrait donner à Pékin une chance d’étendre son empreinte.