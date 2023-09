Le chinois Xi Jinping rencontre le syrien Bachar al Assad et annonce un partenariat stratégique | Nouvelles du monde

Le président syrien Bachar al Assad a rencontré le président chinois Xi Jinping en Chine pour des « entretiens approfondis », selon les médias d’État chinois.

C’est M. AssadIl s’agit de la première visite de Syrie dans le pays depuis près de 20 ans et depuis le début de la guerre civile syrienne qui dure depuis 12 ans – une guerre dans laquelle Pékin a été l’un de ses principaux soutiens.

Les deux hommes se sont rencontrés vendredi en marge des Jeux asiatiques.

Les deux dirigeants s’entretiennent à Hangzhou. Photo : SANA/document via Reuters





La Chine et Syrie établira un partenariat stratégique, a rapporté la chaîne de télévision publique chinoise CCTV, le président Xi décrivant cette décision comme une étape importante dans l’histoire des deux pays.

« Face à un environnement international instable et incertain, la Chine est disposée à continuer à travailler avec la Syrie dans l’intérêt d’une coopération amicale et de la sauvegarde de l’équité et de la justice internationales », a déclaré M. Xi, selon les médias d’État chinois.

Président XI organisera un banquet plus tard et mènera des activités bilatérales avec M. Assad et d’autres chefs d’État et de gouvernement participant aux jeux.

M. Assad est arrivé Chine jeudi, avant la cérémonie d’ouverture de l’événement sportif international, qui débute samedi dans la ville orientale de Hangzhou, où il sera rejoint par d’autres dirigeants étrangers.

Le président Assad a eu droit au tapis rouge. Photo : Présidence syrienne/via Reuters





S’exprimant avant les entretiens en face-à-face, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que la visite de M. Assad « approfondirait davantage la confiance politique mutuelle et la coopération dans divers domaines entre les deux pays et pousserait les relations bilatérales à un nouveau niveau ».

Elle a ajouté que les deux dirigeants auraient des « discussions approfondies » sur une série de questions.

Le bureau de M. Assad avait précédemment déclaré qu’il avait été invité par le président Xi et qu’il amènerait avec lui une délégation syrienne de haut rang.

La Chine a étendu sa présence au Moyen-Orient après avoir négocié un accord en mars entre l’Arabie saoudite et l’Iran.

Analyse : c’est le message envoyé par cette visite qui compte Si le voyage d’Assad à Pékin s’inscrit dans le cadre d’un effort visant à mettre fin à une décennie d’isolement diplomatique, alors c’est un effort que la Chine est heureuse de permettre. Accueillir un personnage comme Bachar al Assad pourrait marginaliser davantage la Chine aux yeux de nombreuses puissances occidentales, mais ce n’est pas une chose qui intéresse beaucoup Xi Jinping et il est de plus en plus disposé à le faire savoir clairement. Ce que la Chine recherche à travers ses relations avec la Syrie, ce n’est pas seulement une influence au Moyen-Orient (elle tente de plus en plus de se positionner comme un médiateur de paix potentiel et une superpuissance incontournable dans la région), mais aussi des opportunités économiques. En effet, la Syrie a rejoint l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route » en 2022, et la Chine est sans aucun doute parfaitement consciente du potentiel d’affaires qui existe pour reconstruire cette nation déchirée par la guerre. Bien entendu, toute entreprise avec la Syrie risque de faire l’objet de sanctions américaines, qui peuvent geler les avoirs de toute personne traitant avec la nation arabe. Mais c’est sans doute le message de cette visite qui compte tout autant que le fond : la Chine fera les choses à sa manière et n’a pas besoin de suivre les normes internationales établies par l’Occident.

Parallèlement, les relations diplomatiques entre Damas et d’autres pays arabes se sont intensifiées depuis le tremblement de terre de février qui a frappé la Syrie et la Turquie.

En mars, M. Assad était aux Émirats arabes unis (EAU) pour une visite officielle au cours de laquelle le président Cheikh Mohammed ben Zayed al Nahyan a déclaré que les deux hommes « avaient eu des pourparlers constructifs visant à développer les relations entre nos deux pays ».

Et en mai, M. Assad a assisté au sommet annuel de la Ligue arabe à Djeddah, en Arabie Saoudite, pour la première fois en 12 ans après le rétablissement de l’adhésion de la Syrie à l’organisation qui compte 22 membres.

M. Assad a été suspendu par l’alliance après que sa répression des manifestations en faveur de la démocratie ait conduit à l’éclatement de la guerre civile en 2011.

Depuis lors, plus de 500 000 personnes sont mortes et plus de la moitié des 22 millions d’habitants du pays avant la guerre ont dû fuir leur foyer.

La monnaie syrienne s’effondre et le pays souffre d’un manque d’électricité, de médicaments et de produits de première nécessité, malgré le soutien de la Russie et de l’Iran.

Le dirigeant syrien est en Chine pour faire avancer les efforts visant à mettre fin à plus d’une décennie d’isolement diplomatique sous les sanctions occidentales et à renforcer les liens commerciaux avec la deuxième économie mondiale, alors que la Syrie a désespérément besoin d’investissements étrangers.

Sa dernière visite en Chine remonte à 2004, un an après l’invasion de l’Irak voisin par les États-Unis.