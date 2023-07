Le Chinois Xi Jinping rencontre Henry Kissinger à Pékin

Le diplomate américain vétéran Henry Kissinger a rencontré jeudi le président chinois Xi Jinping lors d’une visite surprise à Pékin, selon les médias officiels.

L’ancien secrétaire d’État américain, âgé de 100 ans, a été accueilli par le Premier ministre chinois au Diaoyutai State Guesthouse, a déclaré CCTV dans un poste en ligne.

Les détails des pourparlers n’ont pas été divulgués, bien qu’une déclaration ait fait l’éloge de Kissinger en tant que « diplomate légendaire » en référence à son travail antérieur dans la négociation du rapprochement des États-Unis avec la Chine, selon une traduction Google du rapport.

« Le peuple chinois apprécie l’amitié, et nous n’oublierons jamais notre vieil ami et votre contribution historique à la promotion du développement des relations sino-américaines et au renforcement de l’amitié entre les peuples chinois et américain », selon un rapport supplémentaire de l’agence de presse officielle Xinhua, citant Xi, selon Google Translate.

Le département d’État américain n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC sur la réunion. Cependant, Reuters a rapporté que la Maison Blanche a déclaré que Kissinger ne se rendait pas en Chine au nom du gouvernement américain.

Les entretiens de Kissinger avec Xi étaient sa deuxième rencontre inattendue de la semaine, après que l’ancien diplomate s’est entretenu mardi avec le ministre chinois de la Défense Li Shangfu.