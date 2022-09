Le dirigeant chinois Xi Jinping laisse l’Occident deviner si Pékin coopérera avec des sanctions plus sévères contre la Russie alors qu’il rencontre le président Vladimir Poutine un an après avoir déclaré qu’ils avaient une amitié “sans limites” avant l’invasion de l’Ukraine par le Kremlin en février.

La Chine a évité de violer les sanctions, mais ses achats de pétrole et de gaz russes ont augmenté de près de 60 % en août il y a plus d’un an pour atteindre 11,2 milliards de dollars américains. Cela aide à compléter les flux de trésorerie de Moscou après que les États-Unis, l’Europe et le Japon ont réduit leurs achats et expulsé la Russie du système bancaire mondial.

Xi et Poutine doivent se rencontrer cette semaine en Ouzbékistan lors d’un rassemblement de l’Organisation de coopération de Shanghai, un groupe de sécurité de huit pays d’Asie centrale.

Washington et ses alliés des principales économies du Groupe des Sept veulent presser Moscou en imposant une limite supérieure au montant que les acheteurs sont autorisés à payer pour son pétrole. Cela nécessiterait la coopération de la Chine, de l’Inde et d’autres économies asiatiques avides d’énergie qui ont évité de prendre parti dans la guerre et continuent d’acheter à la Russie.

La Chine hésite à faire du mal à la Russie

“L’Inde et la Chine pourraient décider de rester en dehors de la mêlée et de signer des accords séparés avec la Russie”, a écrit Sergey Vakulenko, ancien directeur de la stratégie du géant gazier russe Gazprom, dans un rapport pour le Carnegie Endowment for International Peace.

Le rôle potentiel de la Chine en tant que spoiler reflète sa force en tant que deuxième économie mondiale et sa réticence à nuire à la Russie.

Les relations Pékin-Moscou étaient froides pendant l’ère soviétique, mais les deux parties ont formé un mariage politique de convenance depuis les années 1990, unies par une frustration partagée face à la domination américaine sur les affaires mondiales.

La Russie se tourne vers la Chine pour obtenir un soutien, a déclaré Alexander Gabuev, un expert russe de premier plan sur les relations avec Pékin.

La Chine est le plus grand partenaire commercial et économique en dehors de la coalition des sanctions, a-t-il noté, contribuant pour environ 18% au commerce extérieur de la Russie. Alors que la Russie adopte l’utilisation du yuan chinois comme principale devise étrangère et se tourne vers la Chine pour remplacer certaines technologies qu’elle ne peut pas acheter à l’Occident, elle augmentera encore.

“La Chine sera un partenaire beaucoup plus important de la Russie d’ici la fin de cette année, et surtout dans les années à venir, lorsque l’embargo sur le pétrole fonctionnera pleinement et que les exportations de gaz vers l’UE chuteront, peut-être à zéro, sauf pour ce qui passe par le flux turc », a déclaré Gabuev.

Les ventes russes de pétrole et de gaz à la Chine en hausse

Pékin a acheté 20% des exportations de brut de Moscou l’année dernière, selon l’Agence internationale de l’énergie. Les achats ont augmenté cette année, contribuant à alimenter les liquidités de la Russie face aux sanctions occidentales. La Chine a dépensé 60% de plus pour le pétrole et le gaz russes en août qu’un an plus tôt, selon les données des douanes.

L’aile militaire du Parti communiste chinois au pouvoir, l’Armée populaire de libération, a dépensé des milliards de dollars dans des avions de combat russes et d’autres armes à partir de la fin des années 1990, mais ces achats ont pris fin alors que la Chine développe sa propre technologie.

Les gouvernements du G7 ont annoncé le 2 septembre qu’ils appliqueraient des plafonds de prix sur le pétrole russe en interdisant à leurs compagnies maritimes ou à leurs assureurs de traiter avec tout client qui paie plus. Ils n’ont pas encore dit quand cela pourrait entrer en vigueur.

Sur cette image tirée d’une vidéo, Xi arrive par avion à Nur-Sultan, au Kazakhstan, mercredi, dans le cadre de son premier voyage à l’étranger depuis le déclenchement de la pandémie. (Kaz Media/Associated Press)

D’autres sanctions imposées par Washington, l’Europe et le Japon sont appliquées par la menace que tout pays qui les viole, même s’il ne les a pas acceptées, pourrait également être coupé des précieux marchés occidentaux et du système bancaire mondial.

La Chine, le plus grand consommateur mondial d’énergie, possède l’une des plus grandes flottes de pétroliers et ses propres assureurs, ce qui permettrait à Pékin d’opérer en dehors des limites du G7.

Si la Chine, l’Inde ou d’autres gouvernements asiatiques refusent de coopérer, le G7 doit décider de sanctionner ses plus grands partenaires commerciaux et “risquer de mener une guerre économique sur plusieurs fronts”, a écrit Vakulenko.

Pendant ce temps, la Russie a menacé de cesser de vendre à tout pays qui se conformerait.

Biden a averti Xi de ne pas aider la Russie à échapper aux sanctions

Le gouvernement de Xi considère également le pétrole et le gaz russes comme un moyen de diversifier les approvisionnements et de réduire les risques stratégiques liés aux perturbations potentielles.

La Chine rejette les sanctions déjà en place comme inappropriées parce qu’elles n’ont pas été imposées par les Nations Unies, où Pékin et Moscou ont un droit de veto en tant que membres permanents du Conseil de sécurité. Mais les banques et les entreprises chinoises ont obéi de peur de perdre l’accès aux précieux marchés occidentaux ou au système financier mondial.

La Chine ou d’autres pays ne sont pas interdits d’acheter de l’énergie russe. Mais le président américain Joe Biden a averti Xi des conséquences non précisées si Pékin aidait Moscou à échapper aux sanctions.

Certaines entreprises chinoises se retirent de Russie, mais Pékin semble chercher des moyens de profiter de l’isolement de Moscou.

Gazprom a accepté la semaine dernière de laisser l’entreprise publique China National Petroleum Corp. payer en roubles russes ou en yuan chinois au lieu de dollars. Cela joue en faveur de la Chine, car peu d’autres exportateurs acceptent le yuan, ce qui rend la Russie plus susceptible d’acheter des produits chinois.

L’accès au pétrole et au gaz russes à bas prix a aidé la Chine à lutter contre l’inflation qui secoue les économies occidentales.