Le chinois Xi Jinping devient pragmatique dans ses échanges avec les dirigeants mondiaux

Commentez cette histoire Commentaire

En Indonésie, le président chinois Xi Jinping a serré la main du président Biden et a souri chaleureusement. Il a évoqué avec le Premier ministre australien Anthony Albanese une visite à Canberra. En Thaïlande, il a déclaré au Premier ministre Prayuth Chan-ocha que les deux devraient se rendre visite “aussi souvent que des parents” et a assuré à l’envoyé taïwanais Morris Chang qu’il “avait l’air bien” après une opération de la hanche.

Après presque trois ans passés cloîtrés à l’intérieur de ses propres frontières, Xi s’est lancé dans une offensive de charme mondiale. Au cours des six semaines qui se sont écoulées depuis qu’il a obtenu un nouveau mandat à la tête du Parti communiste chinois et de l’armée chinoise, lui ouvrant la voie pour gouverner indéfiniment, il a rencontré officiellement au moins 26 chefs d’État ou de gouvernement de tous les continents.

La campagne se poursuit alors même que Xi fait face à une vague de dissidence interne jamais vue depuis des décennies, déclenchée par les politiques «zéro covid» qu’il a personnellement défendues pour tenir le coronavirus à distance à l’intérieur de ses frontières.

Quelques heures après le rassemblement des manifestants à Pékin la semaine dernière – certains déclarant « Nous ne voulons pas de dictature ! – il a organisé une cérémonie d’accueil à plusieurs kilomètres de là pour le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh. Et jeudi, alors que la police de nombreuses villes frappait aux portes des gens et les arrêtait pour avoir participé à des manifestations, Xi a rencontré le président du Conseil européen Charles Michel et a appelé à une « coexistence pacifique » entre la Chine et l’Union européenne.

Cette nouvelle posture s’écarte du style combatif de « guerrier loup » pour lequel la nation de Xi s’est fait connaître pendant la pandémie. C’est un signe que même le dirigeant le plus idéologique de la Chine depuis des décennies peut devenir pragmatique, travaillant à réparer les liens tendus et à améliorer une image internationale endommagée.

La Chine veut réparer ses liens avec les États-Unis Mais elle ne fera pas le premier pas.

« Le monde change et la Chine change. Comment prévenir les erreurs de jugement stratégiques et les tensions et conflits internationaux inutiles est quelque chose que la diplomatie chinoise doit maintenant examiner », a déclaré le professeur de relations internationales Liu Jiangyong de l’Université Tsinghua de Pékin.

Pourtant, “Xiplomacy” – comme les médias d’État appellent sa gestion de la politique étrangère du pays – consiste fondamentalement à rivaliser avec les États-Unis et leurs alliés, à renforcer sa légitimité chez lui, à atténuer les troubles intérieurs et à ouvrir la voie à la montée de la Chine en tant que socialiste. superpuissance sur une scène mondiale moins hostile.

Lors d’un dîner de bienvenue lors du sommet du G20 le mois dernier à Bali, Xi s’est entretenu avec le Premier ministre indien Narendra Modi lors de leur premier échange public depuis les affrontements meurtriers entre soldats chinois et indiens à la frontière sino-indienne en 2020. Xi a rencontré Albanese en marge de l’événement après des années de détérioration des liens marquées par le ridicule des médias d’État chinois de l’Australie comme “de la gomme collée à la chaussure de la Chine”.

Le plus notable a été la rencontre de trois heures de Xi avec Biden. Cette rencontre a été si étroitement surveillée qu’elle est presque devenue son propre sommet au sein du sommet – avec des conséquences potentielles à la hauteur. Les deux dirigeants ont fait preuve d’empressement à prévenir une augmentation tensions de mener au conflit. Ils ont convenu de relancer les pourparlers bloqués sur des questions telles que le changement climatique, ainsi que de préparer une visite en Chine du secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Xi s’est ensuite rendu à la conférence sur la coopération économique Asie-Pacifique à Bangkok et, lors d’un tête-à-tête avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida, a exhorté les deux rivaux traditionnels à se considérer comme des “partenaires, pas des menaces”.

“Le virage pragmatique de Xi est intéressé et vise à renforcer la main de la Chine dans la poursuite de ses objectifs à long terme”, a déclaré Amanda Hsiao, analyste principale de la Chine à l’International Crisis Group. “La Chine se considère toujours comme dans une lutte prolongée avec les États-Unis, mais l’apaisement des tensions en ce moment – peut-être temporairement – aide Pékin à rivaliser avec Washington à long terme.”

Pendant les nombreux mois que la Chine a physiquement fermé du monde à cause du coronavirus, les responsables ont riposté agressivement aux critiques sur le rôle du pays dans la pandémie, sa répression des Ouïghours et d’autres minorités ethniques dans la province du Xinjiang, sa répression des partisans pro-démocratie à Hong Kong, son escalade menaces envers Taïwan et son soutien à la Russie pendant la guerre du président Vladimir Poutine en Ukraine.

“Nouveau tankiste”: une rare manifestation à Pékin sape le moment de Xi Jinping

Xi n’avait parlé que par téléphone avec ses homologues tout au long de cette période. En septembre, il s’est aventuré à l’étranger pour la première fois en près de trois ans pour visiter le Kazakhstan, puis a assisté au sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai à Samarkand, en Ouzbékistan..

Début novembre, Xi a accueilli le chancelier allemand Olaf Scholz à Pékin et a appelé les deux pays à rechercher un terrain d’entente et à travailler ensemble à une époque de “changement et de chaos”. Il frapperait à plusieurs reprises un ton similaire dans les commentaires après ses réunions au G-20.

« Xi Jinping à Bali n’était pas un guerrier loup. La diplomatie du loup-guerrier est plus amère, colérique et tranchante. Cela semble transmettre une sensibilité au sentiment que la Chine est en train de perdre le jeu mondial des relations publiques », a déclaré Neysun Mahboubi, chercheur invité au Centre d’étude de la Chine contemporaine de l’Université de Pennsylvanie.

L’accent renouvelé sur la diplomatie est également un moyen pour Xi, âgé de 69 ans, de renforcer sa main à la maison à un moment crucial. Son gouvernement est confronté à des restrictions d’exportation américaines potentiellement paralysantes ciblant la technologie chinoise, à un ralentissement économique et à la montée de la colère du public face aux blocages draconiens en cas de pandémie.

Des critiques à l’étranger et, dans une moindre mesure, en Chine, l’ont accusé de faire reculer son pays. Ses rencontres très médiatisées avec des dirigeants mondiaux visent à légitimer son emprise sur le pouvoir. Les images ont rempli les premières pages chinoises et ont fait la une des médias sociaux.

“C’est la glorification et la confirmation de son troisième mandat”, a déclaré Yun Sun, directeur du programme Chine au Stimson Center, basé à Washington. « Le but était de montrer un retour grandiose de la Chine et de lui-même sur la scène mondiale. La Chine est de retour et Xi est de retour, plus fort.

Avec des cas record de covid, la Chine se démène pour combler une lacune d’immunité

Pendant ce temps, il n’y a eu aucune mention dans les médias d’État des manifestations contestant son pouvoir – les plus grands rassemblements de ce type depuis les manifestations pro-démocratie de 1989 qui se sont soldées par un massacre autour de la place Tiananmen. Les rassemblements organisés en solidarité dans des villes hors de Chine, les participants dénonçant également le leadership de Xi, ont également été ignorés.

Ni Xi ni d’autres hauts responsables du parti n’ont directement abordé les troubles. On ne sait pas à quel point cela pourrait affaiblir sa main dans ses relations avec d’autres dirigeants mondiaux.

Quoi qu’il en soit, il est peu probable que le changement de ton de Xi à l’étranger réduise véritablement le potentiel de conflit à moins qu’il ne s’accompagne de changements politiques substantiels. Inchangées sont les positions de la Chine sur les points chauds, y compris Taiwan, que Pékin revendique comme son propre territoire et dit qu’elle prendra le contrôle par la force si nécessaire, et ses revendications territoriales en mer de Chine méridionale.

“Le point de vue de Xi est vraiment du tac au tac. Si vous vous engagez, ils s’engageront. Si vous voulez donner un coup de poing, Xi va lancer un coup de poing », a déclaré Jessica Chen Weiss, spécialiste de la Chine à l’Université Cornell. “Nous pouvons regarder en arrière et voir Bali comme un point d’inflexion, où il pourrait commencer à se stabiliser et ne pas accélérer aussi rapidement vers la confrontation.”

L’image plus amicale de Xi au G-20 a été sapée par un moment filmé alors qu’il parlait au Premier ministre canadien Justin Trudeau.

S’exprimant par l’intermédiaire d’un interprète, Xi a déclaré à Trudeau qu’il n’était “pas approprié” pour lui d’avoir informé les médias canadiens d’une rencontre informelle entre les deux hommes. Trudeau a interrompu Xi et s’est défendu, soulignant l’importance d’un dialogue libre et ouvert.

“Créons d’abord les conditions”, a répondu sèchement Xi, puis a marmonné un mot de plus en s’éloignant : “Naïf”.

La vidéo a été censurée en Chine, mais l’impression que Xi a laissée sur la scène internationale est qu’il deviendra rapidement critique et combatif.

“Le véritable test pour savoir si la diplomatie loup-guerrier prévaut toujours est la façon dont la Chine réagit lorsqu’elle se sent poussée”, a déclaré le Sun du Stimson Center. “Pékin est plus disposé à réparer ou à entretenir de bonnes relations, mais cela ne signifie pas qu’il ne mordra pas lorsqu’il se sentira menacé ou offensé.”