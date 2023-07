Le chinois Xi Jinping assistera virtuellement à la rencontre régionale de l’OCS organisée par l’Inde

Le président chinois Xi Jinping participera la semaine prochaine au sommet virtuel de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) organisé par l’Inde, a annoncé vendredi une annonce officielle.

À l’invitation du Premier ministre Narendra Modi, le président Xi assistera par vidéoconférence à Pékin à la 23e réunion du Conseil des chefs de l’OCS le 4 juillet et prononcera des remarques importantes, a déclaré la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Hua Chunying dans un bref communiqué de presse. libérer.

Il s’agit de la première annonce officielle de la participation de Xi au sommet de l’OCS organisé par l’Inde.

L’OCS est un bloc économique et sécuritaire influent et est devenue l’une des plus grandes organisations internationales transrégionales.

L’OCS a été fondée lors d’un sommet à Shanghai en 2001 par les présidents de la Russie, de la Chine, de la République kirghize, du Kazakhstan, du Tadjikistan et de l’Ouzbékistan. L’Inde et le Pakistan sont devenus ses membres permanents en 2017.

L’Inde assure cette année la présidence tournante de l’organisation.

Avant le sommet qui se tiendra pour la première fois sous la présidence indienne, l’Inde a inauguré mardi un « New Delhi Hall » au design exquis au Secrétariat de l’OCS à Pékin.

Alors que les six membres fondateurs de l’OCS, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan ont leurs salles mettant en valeur leurs cultures et leurs caractéristiques uniques, l’Inde est la première à ajouter la sienne.

Inaugurant virtuellement la salle, le ministre des Affaires extérieures, S Jaishankar, a déclaré dans son allocution que la salle de New Delhi est conçue pour être une « mini-Inde » présentant diverses facettes de la culture indienne.

« Pour vous faire visualiser la profondeur de la tradition artistique et de l’identité culturelle de l’Inde, la salle a été conçue avec des motifs et des motifs exquis représentant le riche savoir-faire architectural que l’on trouve dans toute l’Inde », a-t-il déclaré.

L’année dernière, le sommet en personne de l’OCS s’est tenu dans la ville ouzbèke de Samarkand, en présence de tous les hauts dirigeants du groupe, dont le Premier ministre Modi, le président chinois Xi et son homologue russe Vladimir Poutine.

En septembre, l’Inde accueillera le sommet du G20 pour lequel elle va inviter Xi et Poutine, ainsi que d’autres dirigeants du bloc.

Le thème du sommet est « Vers une SCO SÉCURISÉE ».

L’acronyme SECURE a été inventé par le Premier ministre Modi lors du sommet de l’OCS de 2018 et signifie Sécurité ; économie et commerce ; Connectivité ; Unité; Respect de la Souveraineté et de l’Intégrité Territoriale ; et Environnement.

Ces thèmes ont été mis en évidence au cours de la présidence indienne de l’OCS.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)