Le Chinois Xi Jinping appelle à une conférence de paix et à la « justice » face à la guerre à Gaza alors que les dirigeants arabes sont en visite à Pékin

Hong Kong

CNN

—



Le dirigeant chinois Xi Jinping a dénoncé les « souffrances énormes » au Moyen-Orient et a appelé à une conférence internationale de paix alors que les dirigeants des pays arabes se rendent à Pékin cette semaine, dans un contexte d’inquiétude mondiale croissante concernant la situation. La guerre d’Israël à Gaza.

« Depuis octobre dernier, le conflit israélo-palestinien s’est considérablement intensifié, plongeant la population dans d’énormes souffrances. La guerre ne doit pas durer indéfiniment. La justice ne devrait pas être absente pour toujours », a déclaré Xi jeudi à l’ouverture d’une réunion entre de hauts diplomates de Chine et des États arabes, à laquelle ont également participé plusieurs dirigeants de la région.

Il a également réitéré l’appel de la Chine à la création d’un État palestinien indépendant, ainsi que le soutien de Pékin à une « conférence de paix internationale plus large, faisant autorité et plus efficace ».

Les rencontres diplomatiques à Pékin alors que la guerre menée par Israël à Gaza reste une priorité mondiale urgente, alors que les forces israéliennes intensifier les opérations dans la ville de Rafah, dans le sud de l’enclave, et la crise humanitaire s’aggrave de jour en jour.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et ses homologues en visite lors de la réunion ministérielle de jeudi ont adopté une « déclaration commune sur la question palestinienne », ont rapporté jeudi les médias d’État chinois. Le texte n’était pas immédiatement disponible.

Chinequi a cherché à approfondir ses relations au Moyen-Orient ces dernières années, s’est positionné en alignement avec le monde arabe et l’ensemble du Sud global sur le conflit qui dure depuis près de huit mois, critiquer Israël et appelant à un cessez-le-feu.

Sa position l’a mis en porte-à-faux avec les États-Unis, longtemps puissance clé dans la région et principal soutien d’Israël. Les responsables chinois ont utilisé le conflit pour frappé à Washington – s’inscrivant dans un message plus large de Pékin qui présente les États-Unis comme un agresseur dominant injustement l’ordre mondial actuel.

Xi a salué dans ses remarques un « désir commun d’une nouvelle ère de relations sino-arabes » et a déclaré que leurs relations pourraient être un « modèle pour maintenir la paix et la stabilité mondiales ».

« Dans ce monde turbulent, les relations pacifiques naissent du respect mutuel, et la sécurité durable repose sur l’équité et la justice », a déclaré le dirigeant chinois, qui a plaidé en faveur d’un modèle de sécurité mondiale alternatif à celui fondé sur l’alliance et soutenu par les États-Unis.

Le président égyptien Abdel-Fattah al-Sisi, le président des Émirats arabes unis Mohamed ben Zayed Al Nahyan, le roi de Bahreïn Hamad ben Isa Al Khalifa et le président tunisien Kais Saied sont en Chine pour des visites d’État qui coïncident avec la réunion ministérielle.

Des délégations de 22 États arabes ont participé à cet événement au Diaoyutai State Guesthouse de Pékin, selon les médias d’État chinois.

Après le rassemblement, Wang a déclaré aux journalistes que « l’appel le plus fort de la réunion était de soutenir fermement le peuple palestinien dans la restauration de ses droits nationaux légitimes ».

« La déclaration commune exprime une voix juste pour promouvoir une résolution rapide du conflit de Gaza et une résolution globale, juste et durable de la question palestinienne », a déclaré Wang, selon les médias d’État chinois.

Israël a déclaré la guerre au Hamas à Gaza après l’attaque du groupe militant sur son territoire le 7 octobre, qui a tué quelque 1 200 personnes et fait plus de 200 prises en otage, selon les forces israéliennes. Plus de 36 000 Palestiniens sont morts depuis le début des opérations militaires israéliennes à Gaza, selon le ministère de la Santé.

Depuis le début de la guerre, Pékin s’est positionné comme un champion de la question plus large d’une solution à deux États, qui verrait la reconnaissance internationale d’un État palestinien. Cette position est conforme à la reconnaissance de l’État palestinien par le pays en 1988.

La Chine a également envoyé des séries d’émissaires dans la région pour rencontrer ses homologues arabes et a soutenu les appels au cessez-le-feu aux Nations Unies. Il n’a pas explicitement condamné le Hamas pour les attentats du 7 octobre.

Pékin a accueilli le mois dernier des représentants des groupes palestiniens rivaux Fatah et Hamas pour des pourparlers de « réconciliation ».

Avec sa diplomatie cette semaine, la Chine « veut faire preuve de leadership, consolider les liens et appeler au cessez-le-feu (à Gaza). Elle veut être un leader particulièrement fort sur cette question, du moins rhétoriquement », selon Yun Sun, directeur du programme Chine au groupe de réflexion Stimson Center basé à Washington.

« La Chine a choisi de se ranger du côté de la Palestine et des pays arabes. Le choix est délibéré car il suggère une volonté de s’aligner sur les pays arabes et sur le Sud global. Mais ce n’est pas la Chine qui a créé la crise. Il n’a fait qu’en tirer profit », a-t-elle ajouté.

Même si Pékin a cherché à resserrer ses liens au Moyen-Orient ces dernières années, les observateurs affirment que son influence dans la région reste limitée.

Pékin semble également peu disposé à prendre certaines mesures pour répondre aux effets régionaux du conflit. Par exemple, il a déclaré qu’il n’avait pas déployé de moyens navals supplémentaires pour sécuriser les voies de navigation de la mer Rouge qui ont été attaquées ces derniers mois par les rebelles Houthis soutenus par l’Iran.

Xi, lors de son discours d’ouverture, a promis que la Chine fournirait près de 70 millions de dollars supplémentaires pour atténuer la crise humanitaire à Gaza et soutenir la reconstruction post-conflit, s’ajoutant aux environ 14 millions de dollars déjà versés, ainsi qu’aux 3 millions de dollars à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés. Réfugiés de Palestine (UNRWA) pour soutenir son aide humanitaire d’urgence à Gaza.

La réunion ministérielle de jeudi est la première de ce type depuis que la Chine a tenu son premier sommet conjoint avec les dirigeants arabes fin 2022 en Arabie saoudite.

Ensuite, Xi a été accueilli en fanfare dans cet État du Golfe – contrastant fortement avec la visite tendue du président américain Joe Biden plus tôt cette année-là, dans un contexte d’indignation américaine face au rôle présumé de Riyad dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi à l’intérieur de son consulat à Istanbul.

Xi tient également des entretiens bilatéraux avec les dirigeants en visite cette semaine et a annoncé que la Chine organiserait le deuxième sommet Chine-États arabes en 2026.