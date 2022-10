Le chinois Xi Jinping a obtenu son troisième mandat au pouvoir et a annulé la dissidence

La destitution d’un ancien dirigeant. La destitution d’un proche allié. L’élévation d’un cadre de oui-hommes. Le 20e Congrès du Parti communiste chinois avait tout, et à la fin, Le président chinois Xi Jinping avait obtenu une emprise encore plus forte sur le pouvoir.

La réunion, qui a lieu tous les cinq ans et s’est terminée samedi, était déjà un événement digne d’intérêt, car on s’attendait à ce que Xi cimente son emprise sur la Chine avec un troisième mandat à la tête. Xi, 69 ans, est déjà plus âgé que l’âge de la retraite non écrit pour les dirigeants chinois et a réécrit la constitution en 2018 pour lui permettre de briguer plus de deux mandats consécutifs ; cela a conduit de nombreux observateurs à croire qu’il se prépare à être le dirigeant à vie.

Le verrouillage du pouvoir par Xi est un phénomène inhabituel, mais pas exactement sans précédent en République populaire de Chine ; Mao Zedong, le premier chef d’État du pays, n’a occupé ce poste que pendant dix ans, mais il est resté à la tête du Parti communiste jusqu’à sa mort en 1976, participant à la politique nationale, y compris la Révolution culturelle dévastatrice.

Mais le Congrès du Parti était sans doute l’indicateur le plus clair et le plus succinct que le Parti, et par extension la République populaire de Chine, appartient à Xi.

Le 20e Congrès du Parti a été défini non seulement par le troisième mandat de Xi au pouvoir, mais aussi par les événements dramatiques. Xi a annoncé un remaniement de son Bureau politique de 24 personnes, qui pour la première fois depuis 1997 ne contient aucune femme et s’écarte également de la configuration standard de 25 personnes. Ce groupe, qui est un comité décisionnel centralisé au sein de l’État chinois, est dirigé par le secrétaire général du Parti, Xi Jinping. Maintenant, il est également empilé avec le peuple de Xi, a déclaré David Stroup, maître de conférences en politique chinoise à l’Université de Manchester, à Vox via Telegram.

“Globalement parlant, le Comité permanent du Parti communiste”, un cercle restreint de sept membres au sein du Politburo, “est composé d’un groupe de personnes qui vont être fidèles à Xi, et composé de la faction de Xi”, a déclaré Stroup. a déclaré, notant que “d’autres factions concurrentes, comme la faction de la Ligue de la jeunesse communiste sous l’ancien secrétaire du Parti Hu Jintao, n’avaient obtenu aucune représentation dans cet organe”.

Le Comité permanent du Politburo comprend désormais Wang Huning, qui fait partie du Comité permanent depuis 2017 mais évolue dans un rôle différent ; Cai Qi, qui sera à la tête du secrétariat général supervisant les affaires quotidiennes du parti ; et Li Xi, qui dirigera la Commission centrale de contrôle de la discipline, l’agence anti-corruption de l’État. Tous ces hommes sont âgés de plus de 65 ans, la limite d’âge typique pour l’adhésion au corps d’élite, ce qui indique “une poursuite de l’action pionnière et de la violation des règles” de la part de Xi pour se maintenir au pouvoir.

“Xi s’entoure de personnes qui sont de fervents loyalistes, et le fait de manière à refléter que la loyauté est une préoccupation qui dépasse les autres”, a déclaré Stroup.

Xi poursuit son schéma de purges

La réunion a également été marquée par ce qui semble être des purges très médiatisées, notamment celle de l’actuel Premier ministre de Xi, Li Keqiang, et de l’ancien président Hu Jintao.

Li Qiang, qui sera l’adjoint de Xi au sein du Parti lorsque Li Keqiang se retirera en mars, est un choix surprenant pour le numéro deux de Xi, et probablement son prochain premier ministre. Il n’a jamais travaillé au sein du gouvernement central auparavant, mais a supervisé un verrouillage de Covid-19 plutôt désastreux de deux mois à Shanghai, où il est actuellement secrétaire du Parti. “Le désastre du confinement de Shanghai n’a pas arrêté l’élévation de Li précisément parce qu’il a suivi l’ordre de Xi malgré toutes les critiques”, a déclaré Yang Zhang, professeur de sociologie à l’École des affaires internationales de l’Université américaine. tweetéindiquant qu’il sera fidèle à l’idéologie de Xi, quel qu’en soit le prix.

Bien que Stroup ait noté qu’une certaine rotation au sein du Comité permanent était attendue, le fait que le remplaçant de Li Keqiang ne soit pas un technocrate ou une personne idéologiquement similaire est remarquable.

“Li [Keqiang] a toujours été considéré comme un peu un contrepoids à Xi – non pas qu’il y ait beaucoup de contrôle sur Xi – mais comme une influence modératrice sur Xi », a-t-il déclaré. “Alors que vous faites tourner des gens comme Li et que vous le remplacez par des partisans de la ligne dure et des gens qui sont plus disposés à faire les choses que Xi veut faire, c’est un changement important. Même si nous avons vu cette retraite, ou nous éloigner de certains des gars plus âgés, je ne sais pas si le message qui est envoyé ici est moins surprenant ou puissant.

Hu, l’ancien président et chef du Parti, a été écarté de la procédure avec beaucoup plus de force ; il a été escorté hors de la scène du Grand Palais du Peuple à Pékin par deux stewards depuis son siège à côté de Xi lors de la cérémonie de clôture de samedi.

“Il y a des gens qui disent que c’est aussi simple qu’un test Covid bâclé”, a déclaré Stroup à Vox. « Je ne pense pas que cela sonne vrai. Ce que je dirais au sujet du renvoi de Hu, c’est qu’il était certainement délibéré ; lors d’un événement aussi organisé, un événement aussi chorégraphié, un événement aussi scénarisé, quelque chose comme ça ne se serait pas produit si cela n’était pas censé se produire […] ou s’il ne s’agissait pas d’une tentative de faire dérailler d’autres choses », comme Hu voter contre le maintien de Xi au pouvoir, a déclaré Stroup.

Bien que les raisons du retrait de Hu ne soient pas encore claires, l’optique est indéniable. Non seulement Hu est un homme d’État chevronné et le prédécesseur immédiat de Xi à la tête du Parti et de la Chine, mais il a également démissionné de ces postes après deux mandats – un précédent que Xi a rejeté lorsqu’il a modifié la constitution en 2018, lui permettant de briguer plus de deux mandats consécutifs. mandats.

Hu est également à la tête d’une faction rivale au sein du Parti, la Ligue de la jeunesse communiste, bien que Xi ait éliminé la plupart des factions ou du moins considérablement réduit leur influence au cours de son mandat. La faction de Hu en particulier s’est concentrée sur la tentative de freiner les excès du virage du président Jiang Zemin vers une économie de marché et sur la poursuite de réformes plus lentes et plus mesurées, a déclaré Stroup à Vox. Son retrait dramatique a peut-être été une indication pour les autres membres de la faction que “leur bienfaiteur ne pouvait pas les aider, que Hu ne les protégeait plus, que Hu était impuissant”.

Xi n’est pas étranger aux purges ; il a commencé à débarrasser le Parti des concurrents potentiels dès sa prise de fonction en 2012, sous l’égide d’une campagne anti-corruption. Pour être juste envers Xi, la corruption était un problème important pour le Parti lorsqu’il a pris le pouvoir. Mais comme Rahul Karan Reddy l’a écrit plus tôt cette année pour l’Organisation pour la recherche sur la Chine et l’Asie, un groupe de réflexion basé à New Delhi, les efforts pour éradiquer la corruption au sein du Parti lui ont permis de punir d’autres membres du Parti et des factions politiques qui menaçaient son hégémonie. Les lois et mécanismes anti-corruption se sont également étendus beaucoup plus loin dans la société chinoise et ont été une méthode efficace pour Xi pour punir la dissidence.

Xi a consolidé son pouvoir par d’autres moyens – et cela s’accélère

Depuis que Xi a assumé la direction de la nation et du Parti communiste chinois, il a conduit la Chine dans une direction plus autoritaire. Le gouvernement de Xi a mené une répression féroce contre l’activisme pro-démocratie à Hong Kong, a forcé pas moins de deux millions de musulmans ethniques ouïghours, kazakhs et ouzbeks dans des camps de travail brutal et de «rééducation» dans la région autonome du Xinjiang, et a menacé ceux perçus comme tels. défiant son pouvoir.

Il a également introduit sa propre idéologie, la pensée de Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises d’une nouvelle ère, souvent abrégée en pensée de Xi Jinping. Les 14 principes de la pensée de Xi Jinping sont destinés à guider non seulement la doctrine militaire et gouvernementale, mais aussi à guider les gens ordinaires dans leurs relations avec le gouvernement. La pensée de Xi Jinping aborde des questions telles que le bien-être social et le développement durable, mais démontre également sans équivoque la domination du Parti – et donc de Xi – sur les institutions de la nation. En fin de compte, ils rappellent que, comme l’énonce le premier principe, “Parmi le parti, le gouvernement, l’armée, le peuple, le milieu universitaire et tous les cercles, le parti dirige tout”.

La pensée de Xi Jinping a été inscrite dans la constitution chinoise ainsi que dans la constitution du Parti lors du dernier Congrès du Parti en tant qu’idéologie directrice pour les deux. Il est également intégré dans les programmes d’études depuis l’école primaire jusqu’aux niveaux universitaires, ouvrant peut-être la voie à son intégration dans le tissu social chinois autant que possible. Citations du président Mao Zedong, communément connu en Occident sous le nom de « petit livre rouge de Mao ».

Mais il y a également eu des efforts accélérés pour réglementer la vie personnelle des citoyens chinois ordinaires au cours des deux dernières années, a déclaré Stroup à Vox. «Des choses comme le divertissement, des choses comme les applications de covoiturage, les secteurs technologiques, même l’enseignement de l’anglais à but lucratif, toutes ces différentes ramifications sont intensément réglementées sous prétexte d’arrêter les comportements prédateurs.

Stroup a également souligné une sinisation accrue – c’est-à-dire des efforts pour intégrer des personnes de toutes les ethnies, religions et langues de Chine en limitant ou en interdisant l’expression de ces identités en faveur d’une identité chinoise uniforme – comme un effort pour réprimer le pouvoir et étouffer la dissidence.

« Beaucoup de ces choses ont des facettes et des apparences différentes ; certains d’entre eux ressemblent à des réglementations économiques qui tentent de freiner les secteurs où la dissidence pourrait surgir, certains d’entre eux sont davantage orientés vers une programmation plus culturellement déterminée », a-t-il déclaré.

«Mais toutes ces choses sont des preuves de sinisation et des preuves de centralisation – et notables au cours des deux dernières années en particulier, dans l’approche du Congrès du Parti.