Le chinois Xi étend ses pouvoirs et promeut ses alliés

BEIJING (AP) – Le président Xi Jinping, le dirigeant le plus puissant de Chine depuis des décennies, a accru sa domination lorsqu’il a été nommé dimanche pour un autre mandat à la tête du Parti communiste au pouvoir en rupture avec la tradition et a promu des alliés qui soutiennent sa vision d’un contrôle plus strict sur la société et l’économie en difficulté.

Xi, qui a pris le pouvoir en 2012, a obtenu un troisième mandat de cinq ans en tant que secrétaire général, abandonnant une coutume en vertu de laquelle son prédécesseur est parti après 10 ans. Le dirigeant de 69 ans est attendu par certains pour tenter de rester au pouvoir à vie.

Le parti a également nommé un comité permanent de sept membres dirigé par Xi, son cercle restreint de pouvoir dominé par les alliés du chef du parti. Cela s’est produit alors que le parti terminait un congrès de deux fois par décennie pour installer une nouvelle direction.

Xi et les autres membres du Comité permanent sont apparus pour la première fois en groupe devant des journalistes dimanche au Grand Palais du Peuple, siège de la législature cérémonielle chinoise dans le centre de Pékin.

The Associated Press