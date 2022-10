Le chinois Xi étend ses pouvoirs et promeut ses alliés

PÉKIN –

Le président Xi Jinping, le dirigeant le plus puissant de Chine depuis des décennies, a accru sa domination dimanche lorsqu’il a été nommé pour un autre mandat à la tête du Parti communiste au pouvoir en rupture avec la tradition et a promu des alliés qui soutiennent sa vision d’un contrôle plus strict de la société et de l’économie en difficulté. .

Xi, qui a pris le pouvoir en 2012, a obtenu un troisième mandat de cinq ans en tant que secrétaire général, abandonnant une coutume en vertu de laquelle son prédécesseur est parti après 10 ans. Le dirigeant de 69 ans est attendu par certains pour tenter de rester au pouvoir à vie.

Le parti a également nommé un comité permanent de sept membres, son cercle restreint du pouvoir, dominé par les alliés de Xi après que le Premier ministre Li Keqiang, le chef n ° 2 et partisan de la réforme de style marché et de l’entreprise privée, ait été écarté de la direction samedi. C’était bien que Li ait un an de moins que l’âge de la retraite informelle du parti de 68 ans.

“Le pouvoir sera encore plus concentré entre les mains de Xi Jinping”, a déclaré Jean-Pierre Cabestan, expert en politique chinoise à l’Université baptiste de Hong Kong. Les nouveaux nommés sont “tous fidèles à Xi”, a-t-il déclaré. “Il n’y a aucun contrepoids ou freins et contrepoids dans le système.”

Samedi, le prédécesseur de Xi, Hu Jintao, 79 ans, a brusquement quitté une réunion du Comité central du parti avec un assistant tenant son bras. Cela a soulevé des questions quant à savoir si Xi étendait ses pouvoirs en expulsant d’autres dirigeants. L’agence de presse officielle Xinhua a rapporté plus tard que Hu était en mauvaise santé et avait besoin de se reposer.

Xi et d’autres membres du Comité permanent – aucune d’entre elles – n’étaient des femmes – sont apparus pour la première fois en groupe devant des journalistes dans le Grand Palais du Peuple, siège de la législature cérémonielle chinoise dans le centre de Pékin.

Le leader n° 2 était Li Qiang, le secrétaire du parti de Shanghai. Cela met Li Qiang, qui n’a aucun lien de parenté avec Li Keqiang, en ligne pour devenir premier ministre, le plus haut responsable économique. Zhao Leji, déjà membre, a été promu n°3, susceptible de diriger la législature. Ces postes doivent être attribués lors de la réunion de la législature l’année prochaine.

Des changements de direction ont été annoncés alors que le parti terminait un congrès de deux fois par décennie qui était étroitement surveillé pour des initiatives visant à inverser une crise économique ou des changements dans une stratégie « zéro-COVID » sévère qui a fermé des villes et perturbé les affaires. Les responsables ont déçu les investisseurs et le public chinois en n’annonçant aucun changement.

La programmation semblait refléter ce que certains commentateurs appelaient “Maximum Xi”, valorisant la loyauté plutôt que la capacité. Certains nouveaux dirigeants manquent d’expérience au niveau national en tant que vice-premier ministre ou ministre du Cabinet, ce qui est généralement considéré comme une exigence pour le poste.

La promotion de Li Qiang a servi de confirmation apparente, car elle le met en ligne pour être premier ministre sans expérience au sein du gouvernement national. Li Qiang est considéré comme proche de Xi après avoir travaillé ensemble dans la province du Zhejiang, dans le sud-est, au début des années 2000.

Li Keqiang a été mis à l’écart au cours de la dernière décennie par Xi, qui s’est chargé des organes de décision. Li Keqiang a été exclu samedi de la liste du nouveau Comité central du parti, composé de 205 membres, dont le Comité permanent est choisi.

Un autre départ du Comité permanent a été Wang Yang, un partisan de la réforme suggéré par certains comme un possible premier ministre. Wang, 67 ans, n’a pas atteint l’âge de la retraite.

Parmi les autres nouveaux membres du Comité permanent figurent Cai Qi, le secrétaire du parti de Pékin, et Ding Xuexiang, un fonctionnaire de carrière du parti considéré comme «l’alter ego» ou chef de cabinet de Xi. Wang Huning, un ancien doyen de la faculté de droit qui est chef de l’idéologie, est resté au comité. Le membre n°7 est Li Xi, le secrétaire du parti de la province du Guangdong dans le sud-est, le centre de l’industrie manufacturière chinoise orientée vers l’exportation.

Le Comité central compte 11 femmes, soit 5 % du total. Son Politburo de 24 membres, qui n’a eu que quatre membres féminins depuis les années 1990, n’en a plus depuis le départ du vice-Premier ministre Sun Chunlan.

Les plans du parti appellent à créer une société prospère d’ici le milieu du siècle et à redonner à la Chine son rôle historique de leader politique, économique et culturel.

Ces ambitions sont confrontées à des obstacles liés à la sécurité de l’accès à la technologie occidentale, à une main-d’œuvre vieillissante et à des tensions avec Washington, l’Europe et les voisins asiatiques concernant le commerce, la sécurité, les droits de l’homme et les différends territoriaux.

Xi a appelé au “grand rajeunissement de la nation chinoise” et à une renaissance de la “mission originale” du parti en tant que leader social, économique et culturel dans un retour à ce qu’il considère comme un âge d’or après sa prise de pouvoir en 1949.

Lors du congrès, M. Xi a appelé à un développement militaire plus rapide, à “l’autonomie et à la force” dans la technologie et à la défense des intérêts de la Chine à l’étranger, ce qui augmente la probabilité d’un nouveau conflit.

Le parti a resserré le contrôle sur les entrepreneurs qui génèrent des emplois et de la richesse, suscitant des avertissements selon lesquels le recul des réformes axées sur le marché pèsera sur la croissance économique qui a chuté à 2,2 % au premier semestre de cette année, soit moins de la moitié des 5,5 % officiels. cible.

“De toute évidence, c’est un retour à un type d’économie beaucoup plus contrôlé par l’État”, a déclaré Cabestan. “Cela signifie, pour les entreprises privées, qu’elles seront encore plus en laisse, avec des comités de parti partout.”

Sous un nouveau slogan de propagande des années 1950, “prospérité commune”, Xi presse les entrepreneurs d’aider à réduire l’écart de richesse de la Chine en augmentant les salaires et en finançant la création d’emplois ruraux et d’autres initiatives.

Xi, dans un rapport au congrès la semaine dernière, a appelé à “réguler le mécanisme d’accumulation de richesse”, suggérant que les entrepreneurs pourraient faire face à encore plus de pression politique, mais n’a donné aucun détail.

“Je m’inquiéterais si j’étais une personne très riche en Chine”, a déclaré l’économiste Alicia Garcia Herrero de Natixis.

Dans son rapport, M. Xi a souligné l’importance de la sécurité nationale et du contrôle de l’approvisionnement de la Chine en produits alimentaires, énergétiques et industriels. Il n’a donné aucune indication sur les changements possibles dans les politiques qui ont incité le président de l’époque, Donald Trump, à lancer une guerre tarifaire avec Pékin en 2018 au sujet de ses ambitions technologiques.

Le parti tente de soutenir les créateurs chinois d’énergies renouvelables, de voitures électriques, de puces informatiques, d’aérospatiale et d’autres technologies. Ses partenaires commerciaux se plaignent que Pékin subventionne et protège indûment ses fournisseurs de la concurrence.

Le successeur de Trump, Joe Biden, a maintenu des hausses tarifaires punitives sur les produits chinois et ce mois-ci a augmenté les restrictions sur l’accès de la Chine à la technologie des puces américaines.

Le parti a renforcé son contrôle sur les dirigeants du secteur privé, dont le géant du commerce électronique Alibaba Group. Sous la pression politique, ils détournent des milliards de dollars vers le développement de puces et d’autres initiatives de partis. Les cours de leurs actions sur les marchés étrangers ont plongé en raison de l’incertitude quant à leur avenir.

Le parti “intensifiera sa politique industrielle” pour combler le “grand écart” entre ce que les fournisseurs technologiques chinois peuvent fabriquer et ce dont ont besoin les fabricants de smartphones, d’ordinateurs et d’autres fabricants, ont déclaré Garcia Herrero et Gary Ng de Natixis dans un rapport.

À l’étranger, les efforts chinois pour affirmer son leadership conduiront à “plus de tensions et de difficultés”, car “les pays ne se contenteront pas de suivre le modèle chinois”, a déclaré Steve Tsang, directeur du China Institute de l’Université de Londres.

Les dissidents potentiels étant expulsés, “il n’y a personne à Pékin qui puisse dire à Xi Jinping que ce n’est pas la voie à suivre”, a déclaré Tsang.

Xi n’a donné aucune indication que Pékin modifiera sa stratégie “zéro-COVID” malgré la frustration du public face aux fermetures répétées de villes qui se sont transformées en manifestations à Shanghai et dans d’autres régions.

Les priorités de Xi en matière de sécurité et d’autosuffisance « freineront la croissance de la productivité de la Chine », ont déclaré Julian Evans-Pritchard, Sheana Yue et Mark Williams de Capital Economics dans un rapport. “Sa détermination à rester au pouvoir rend une correction de cap improbable.”

Le gouverneur de la banque centrale, Yi Gang, et le régulateur bancaire, Guo Shuqing, étaient également absents de la liste du Comité central de samedi, indiquant qu’ils prendront leur retraite l’année prochaine, comme prévu.

Xi a suspendu les règles de retraite pour garder le général Zhang Youxia, 72 ans, au Comité central. Cela permet à Zhang, un vétéran de la guerre de 1979 entre la Chine et le Vietnam, de rester vice-président de Xi au sein de la commission qui contrôle la branche armée du parti, l’Armée populaire de libération.

L’élite du parti a accepté dans les années 1990 de limiter le secrétaire général à deux mandats de cinq ans dans l’espoir d’éviter une répétition des luttes de pouvoir des décennies précédentes. Ce chef devient également président de la commission militaire et prend le titre cérémoniel de président.

Xi a mené une campagne anti-corruption qui a pris au piège des milliers de responsables, dont un membre à la retraite du Comité permanent et des vice-ministres. Cela a brisé les factions du parti et affaibli les challengers potentiels.

Xi est sur la bonne voie pour devenir le premier dirigeant d’une génération à choisir son propre successeur, mais n’a pas encore indiqué de candidats possibles. Hu Jintao et son prédécesseur, Jiang Zemin, ont tous deux été choisis dans les années 1980 par le chef suprême de l’époque, Deng Xiaoping.

Avant le congrès, des banderoles critiquant Xi et “zéro COVID” ont été accrochées au-dessus d’une grande artère de Pékin lors d’une rare manifestation. Les photos de l’événement ont été supprimées des réseaux sociaux. L’application de messagerie populaire WeChat a fermé les comptes qui les avaient transférés.

Le gouvernement de Xi est également critiqué pour les détentions massives et autres abus contre des groupes ethniques majoritairement musulmans et l’emprisonnement de détracteurs du gouvernement.

La productrice vidéo AP Caroline Chen a contribué.