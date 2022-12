Le chinois Xi, en Arabie saoudite, continue de sortir de l’isolement

Les médias d’État chinois ont donné une place importante à ses voyages, proclamant que les relations entre la Chine et l’Arabie saoudite ont atteint une « étape importante ! Ils ont souligné l’accueil du héros qu’il a reçu en Arabie saoudite, qui comprenait une escorte de la Royal Saudi Air Force, une salve de 21 canons avec des canons et une formation d’avions de voltige saoudiens tirant des rubans de vapeur rouge et jaune, aux couleurs du Drapeau chinois.

“Le sommet du Golfe permet aux organes de propagande d’attirer l’attention sur quelque chose de plus positif : le sens politique de Xi”, a déclaré Willy Lam, analyste chevronné de la politique chinoise à Hong Kong et chercheur principal à la Jamestown Foundation.

La nouvelle approche diplomatique fait suite à des années de concentration sur l’intérieur de M. Xi, qui était préoccupé par l’atténuation des effets de la pandémie et la consolidation du soutien à son troisième mandat révolutionnaire lors d’un congrès du Parti communiste en octobre.

Les restrictions sévères de Covid qui ont laissé des millions de personnes confinées chez elles pendant de longues périodes et presque fermé les voyages internationaux ont approfondi l’isolement de la Chine à un moment où le monde se méfiait de plus en plus de Pékin et se fracturait en blocs géopolitiques sur la sécurité et la technologie, établissant des comparaisons avec le froid Guerre.

En revanche, les États-Unis sortent de la pandémie avec des relations plus solides avec le Japon, la Corée du Sud, les Philippines et l’Europe, tout en renforçant les pactes de sécurité régionaux avec l’Inde, l’Australie et la Grande-Bretagne. Dans le même temps, l’un des alliés stratégiques les plus proches de la Chine, la Russie, se retrouve de plus en plus en marge.