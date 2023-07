Le chinois Xi déclare à Kissinger que les relations sino-américaines sont à la croisée des chemins et que la stabilité est toujours possible

BEIJING (AP) – Le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré jeudi à l’ancien haut diplomate américain Henry Kissinger que les relations entre les deux pays sont à la croisée des chemins et que les deux parties doivent « prendre de nouvelles décisions » qui pourraient aboutir à des liens stables et « un succès et une prospérité communs ».

Kissinger, âgé de 100 ans, est vénéré en Chine pour avoir organisé l’ouverture des relations entre le Parti communiste au pouvoir et Washington sous l’ancien président Richard Nixon pendant la guerre froide au début des années 1970.

Xi, qui est chef d’État, secrétaire général du parti et commandant de la plus grande armée permanente du monde, a rencontré Kissinger dans le cadre relativement informel de la maison d’hôtes d’État Diaoyutai, aux allures de parc, en présence du haut diplomate chinois Wang Yi.

« La Chine et les États-Unis sont une fois de plus à la croisée des chemins pour savoir où aller, et les deux parties doivent prendre de nouvelles décisions », a déclaré Xi, selon un communiqué publié par le ministère chinois des Affaires étrangères.

« En regardant vers l’avenir, la Chine et les Etats-Unis peuvent parvenir à un succès et à une prospérité communs », a déclaré M. Xi.

La visite de Kissinger a coïncidé avec celle du principal envoyé climatique de Biden, John Kerry, le troisième haut responsable de l’administration Biden ces dernières semaines à se rendre en Chine pour des réunions après le secrétaire d’État Antony Blinken et la secrétaire au Trésor Janet Yellen. La vague de diplomatie vise à rétablir le dialogue suspendu par Pékin, principalement sur le soutien américain à la démocratie insulaire autonome de Taiwan que la Chine revendique comme son propre territoire.

Se référant au rôle de Kissinger dans l’initiation des relations sino-américaines alors qu’il était conseiller à la sécurité nationale sous l’administration Nixon, Wang a déclaré qu’il avait joué un « rôle irremplaçable dans le renforcement de la compréhension mutuelle entre les deux pays ».

« La politique américaine envers la Chine nécessite la sagesse diplomatique comme celle de Kissinger et le courage politique comme celui de Nixon », a déclaré Wang, selon le ministère des Affaires étrangères. Kissinger a également été secrétaire d’État sous Nixon.

Le ministère a déclaré que les deux parties avaient également discuté de la guerre en Ukraine, dans laquelle la Chine s’est largement rangée du côté de Moscou, ainsi que de l’intelligence artificielle et d’autres questions économiques. Wang a déclaré à Kissinger qu’il était « impossible » de transformer, d’encercler ou de contenir la Chine, ce que les dirigeants chinois disent que les États-Unis essaient de faire dans les différends sur le commerce, la technologie, le bilan de Taïwan et de la Chine en matière de droits de l’homme.

Mardi, Kissinger s’est entretenu avec le ministre de la Défense Li Shangfu, qui n’a pas le droit de se rendre aux États-Unis pour des ventes d’armes qu’il a supervisées avec la Russie.

Le ministère chinois de la Défense a cité Li comme louant le rôle joué par Kissinger dans l’ouverture des relations sino-américaines au début des années 1970, mais a déclaré que les relations bilatérales avaient atteint un point bas à cause de « certaines personnes du côté américain qui ne sont pas disposées à rencontrer la Chine à mi-chemin ». ”

Les dirigeants américains disent qu’ils n’ont pas de telles intentions et ne recherchent qu’un dialogue franc et une concurrence loyale.

La Chine a rompu de nombreux contacts avec l’administration Biden en août dernier, y compris sur les questions climatiques, pour montrer sa colère face au voyage de la présidente de la Chambre de l’époque, Nancy Pelosi, à Taïwan. La Chine revendique l’île comme son propre territoire, à placer sous son contrôle par la force si nécessaire, menaçant d’entraîner les États-Unis dans un conflit majeur dans une région cruciale pour l’économie mondiale.

Les contacts n’ont été que lentement rétablis et la Chine continue de refuser de relancer le dialogue entre l’Armée populaire de libération, la branche militaire du parti, et le département américain de la Défense. Même avant la visite de Pelosi, les États-Unis ont déclaré que la Chine avait refusé ou omis de répondre à plus d’une douzaine de demandes du ministère de la Défense pour des dialogues de haut niveau depuis 2021.

La vague de diplomatie américaine n’a pas encore été rendue par la Chine, qui a sa propre liste de concessions qu’elle souhaite obtenir de Washington. Les responsables américains, dont Kerry, ont déclaré qu’ils ne proposeraient pas de tels accords à Pékin.

Kissinger n’a pas rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang, qui est hors de vue du public depuis plus de trois semaines. Malgré les spéculations sur les rivalités politiques et les scandales personnels, le ministère n’a fourni aucune information sur son statut, conformément à l’approche standard du parti en matière de personnel dans un système politique très opaque dans lequel les médias et la liberté d’expression sont sévèrement restreints.