Le chinois Xi avance vers un troisième mandat malgré la montée des crises

Dans 47 jours, le Parti communiste au pouvoir en Chine tiendra son 20e Congrès national, au cours duquel on s’attend à ce que Xi prolonge son emprise sur le pouvoir pendant encore cinq ans – une décision qui consoliderait son statut de dirigeant le plus puissant du pays depuis des décennies.

Le congrès débutera à Pékin le 16 octobre à un “moment critique” pour le pays, a annoncé mardi le bureau politique du parti, composé de 25 membres, ajoutant que les préparatifs “avançaient sans heurts”.

Cette date de début est conforme à la tradition – au cours des dernières décennies, le parti a toujours tenu ses congrès entre septembre et novembre. Les affaires hautement chorégraphiées durent généralement environ une semaine, réunissant quelque 2 000 délégués de tout le pays dans une démonstration d’unité et de légitimité.

Mais le congrès de cette année est tout sauf conventionnel.

Xi, qui a consolidé un pouvoir énorme depuis son entrée en fonction il y a dix ans, devrait largement briguer un troisième mandat sans précédent en tant que chef de file de la Chine, rompant avec les conventions établies par ses prédécesseurs depuis le début des années 1990.

C’est un plan qui se prépare depuis des années, depuis que Xi a supprimé les limites du nombre de mandats présidentiels de la constitution du pays en 2018. Mais pour un dirigeant autoritaire obsédé par la stabilité, les mois qui ont précédé n’ont pas été sans heurts.

L’insistance de Xi sur une politique zéro-Covid a vu des villes à travers la Chine imposer des verrouillages stricts pour éradiquer les infections – une tentative qui semble de plus en plus futile face à la variante hautement infectieuse d’Omicron.

Son application souvent impitoyable et chaotique – comme on l’a vu lors d’un verrouillage de deux mois dans le centre financier de Shanghai – a déclenché des vagues de tollé public, beaucoup étant de plus en plus frustrés par les restrictions sans fin sur leur vie quotidienne.

L’approche de tolérance zéro a également paralysé la croissance économique – longtemps une source de légitimité pour le parti. Le chômage des jeunes a atteint un niveau record de 20 %, tandis qu’un scandale bancaire rural et une crise immobilière en spirale ont déclenché de grandes manifestations.

Diplomatiquement, Xi et le président russe Vladimir Poutine ont déclaré une amitié “sans limites” entre les deux pays quelques semaines avant que Moscou ne lance sa guerre contre l’Ukraine. Le refus de Pékin de reconnaître – et encore moins de condamner – l’invasion a encore tendu ses liens effilochés avec les États-Unis, l’Europe et une grande partie du monde développé.

Les vents contraires politiques ont alimenté d’intenses spéculations sur l’autorité de Xi dans certains quartiers de la communauté d’observation de la Chine à l’étranger, certains remettant en question ses chances d’obtenir un troisième mandat.

Mais des experts connaissant bien la politique de l’élite chinoise ont déclaré que les affirmations concernant les menaces à l’emprise de Xi sur le pouvoir sont massivement exagérées. Depuis son arrivée au pouvoir, Xi a mené une vaste campagne de répression contre la corruption pour purger les opposants, faire taire la dissidence et inspirer la loyauté. Il a réorganisé et assuré une prise ferme sur l’armée et d’autres leviers de pouvoir critiques.

“Très souvent, quand il y a des défis, ce n’est pas nécessairement mauvais du tout pour le chef suprême”, a déclaré Dali Yang, politologue à l’Université de Chicago. “En fait, les dirigeants autoritaires comme Xi prospèrent sur les défis – et utilisent souvent ces crises pour renforcer leur pouvoir.”

Yang a cité la capacité de Xi à occuper des postes de pouvoir importants avec ses aides de confiance – de l’appareil de sécurité intérieure au front de la propagande et aux rôles de leadership dans les provinces clés – comme signe que le chef suprême est fermement aux commandes.

Selon Deng Yuwen, ancien rédacteur en chef d’un journal du Parti communiste qui vit maintenant aux États-Unis, la dernière annonce concernant le congrès du parti est un signe que Xi a clarifié les décisions concernant les arrangements du personnel et les voies politiques.

“Je ne pense pas qu’il soit question que le mandat de Xi Jinping soit prolongé”, a déclaré Deng a dit dans son émission de commentaires sur YouTube. “La confirmation de la date de début du 20e Congrès du Parti montre que les dés sont jetés et que toute opposition à Xi est impuissante à changer la situation.”

L’annonce officielle du congrès ne contient que peu de détails, mais elle a offert des indices sur l’ordre du jour, promettant de faire de solides progrès dans la poursuite de la “prospérité commune”, de faire progresser la construction du parti et de promouvoir “une communauté de destin pour l’humanité” – tous les slogans mis en avant par Xi.

“Xi veut laisser son héritage politique au 20e Congrès du Parti, et ces trois thèmes seront les thèmes clés de la réunion, ainsi que les lignes politiques à définir après le congrès”, a déclaré Deng.

La tenue du congrès à la mi-octobre laisse également un peu de temps à Xi pour assister à des événements internationaux majeurs en novembre, comme le sommet du G20 en Indonésie. “Xi n’a pas quitté le pays depuis près de trois ans, et cela a eu un impact très négatif sur la diplomatie chinoise”, a déclaré Deng.

Quant au public chinois, beaucoup ont prêté peu d’attention aux congrès du parti dans le passé – ils n’ont pas leur mot à dire dans la transition politique du pays ou dans l’élaboration des politiques majeures.

Mais cette année, pour ceux qui sont de plus en plus impatients et frustrés par les blocages sans fin et les tests Covid, la nouvelle de la date de début du congrès est venue comme un soulagement tant attendu.

“Il y a beaucoup de gens qui attendent avec impatience la tenue de ce congrès du Parti, (parce qu’ils) espèrent qu’il pourrait y avoir un changement dans la façon dont la Chine traite le Covid”, a déclaré Yang.

Mais quand – et comment – ​​cela se produira reste à deviner.